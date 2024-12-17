堅持使用龍眼木窯烤的溫體雞，高溫讓雞皮烤得金黃酥脆，豐富油脂沿著雞身滴落，肉質卻仍保持鮮嫩多汁，每一口都吃得到雞肉的鮮甜，與龍眼木迷人的煙燻香氣和果香完美融合。

▼我早就聽說過宜蘭十大美食的窯烤雞有多好吃，沒想到今年尾牙就是辦在這家〝百匯窯燒雞餐廳〞，也太驚喜了吧！

他們家除了招牌的「窯烤雞」，「五更腸旺」也是榮獲宜蘭十大美食的得獎菜色，不知道等等尾牙上吃不吃得到。

▼這裡的位置也很方便，接近交流道、距離羅東車站約5分鐘車程，餐廳後方也有附設專屬停車場，交通非常方便。

宜蘭百匯窯烤雞

營業時間：11:00～15:00、17:00～21:00

電話： 03 950 1386

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

免服務費、附專屬停車場

店內的用餐空間非常寬敞，這種經典的轉盤圓桌特別有團聚的感覺，可以讓我們盡情地聊天、吃飯，氣氛超棒的！

尾牙菜色更是挑不出毛病，從「宜蘭在地小吃」到「得獎招牌菜」應有盡有，特地來宜蘭一趟真的是不虛此行。

▼第一道就是有著在地特色的「宜蘭糕渣」。

糕渣的製作方式非常費工，在濃郁的高湯裡加入雞肉、絞碎豬肉、蝦仁等食材，勾芡以後將其倒入模具冷卻凝固，切塊後裹上炸粉下鍋至表面金黃。

宜蘭糕渣 200元

吃起來的口感有點像炸鮮奶，外酥、內軟嫩。

▼可說是經典熱炒菜色的「鳳梨蝦球」，是將彈牙鮮美的蝦仁肉裹上薄薄一層炸粉，搭配酸甜鳳梨和香濃美乃滋，豐富層次口感超好吃！

鳳梨蝦球 260元

味道鮮美、肉質細緻的鱈魚，無論是切塊去刺後下鍋油炸，或是最能保留魚肉鮮嫩的蒸煮方式都讓人難以抉擇。

▼炸得金黃酥脆的「椒鹽鱈魚」吃起來外酥內嫩，完全沒有影響到魚肉的鮮嫩。

椒鹽鱈魚 280元

豆酥鱈魚 420元

▲蒸煮的鱈魚最能保留住魚肉的鮮嫩多汁，加上酥脆的豆酥提升風味，更添美味～

▼外皮軟Q、蛋黃很香的「三杯皮蛋」，再加上他們家的三杯調味，不誇張，真的是好吃到爆！

三杯皮蛋 240元

辣炒臭豆腐 220元

▲這道「辣炒臭豆腐」也是我私心推薦，看外表我本來還以為就是普通的煎豆腐，一口咬下，又香、又辣、又臭真是太上頭了，好吃到讓人意猶未盡。

▼大魚大肉之餘，來點清脆爽口的「水蓮」，和一點也不苦的「苦瓜鹹蛋」，家常家常也不錯～

水蓮 150元





苦瓜鹹蛋 230元

尤其是這道苦瓜鹹蛋，為什麼餐廳能把苦瓜料理得一點苦味都沒有，反而吃出鹹香的滋味，讓我忍不住多吃幾口。

▼同樣都是鹹蛋黃系列的「金沙豆腐」和「金沙中卷」，兩者的口感卻完全不同。

由於豆腐本身的味道較淡、水分含量高，搭配在一起會吸收鹹蛋黃的鹹味，也同時會稀釋其香氣。

金沙豆腐 240元

金沙中卷 360元

▲而中卷的彈牙鮮味和金沙搭配，比較吃得出鹹蛋黃的香氣，再加上療癒的沙沙口感，超好吃！

▼一端上桌就香到讓人口水直流的「鐵板牛柳」，裡頭還加了顆蛋，這味道就跟吃牛排簡直沒兩樣，而且口感更豐富。

鐵板牛柳 280元

▼就連宜蘭的「西魯肉」也沒錯過，這次尾牙到底是誰選的菜色，也太懂吃了吧！

西魯肉的「西魯」是指切絲、「魯」則是滷製的意思，顧名思義就是將食材切成絲，加入高湯燉煮，為一道彰顯宜蘭人待客之熱情和用心的菜色。

清燉西魯肉 380元

味道雖然和白菜滷相似，但湯頭更加鮮美、用料更加豐富，最後在撒上將蛋液炸成金黃酥脆的蛋酥，更添增其風味。

與其說像白菜滷，更正確地說應該是白菜滷的豪華升級版。

剝皮辣椒雞湯 480元

▲剝皮辣椒是台灣東部地區的特產，經過繁瑣的工序處理以後，再浸泡在獨家醬汁中醃漬，讓辣椒吃起來不僅少了嗆辣感，反而帶有獨特的甘甜風味。

剝皮辣椒的甘甜風味，與鮮嫩的雞肉完美結合，煮出的湯頭之鮮美，讓人回味無窮。

炒麵 80元

炒飯 90元

▲炒得鍋香十足的「炒飯」和「炒麵」，這裡頭都是選用了雞肉肉絲入料，鮮嫩的雞肉絲通常在粒粒分明的炒飯裡，應該會被醬香給蓋住。

可是他們家的雞肉絲炒飯卻能夠在醬香和鍋香之中吃出雞肉絲的鮮美，太令人驚艷了。

▲▼《百匯窯烤雞餐廳》是二連霸榮獲十大美食餐廳，第一屆得獎的的招牌窯烤雞，更是由評審米其林二星名廚江振誠所推薦。

沿著雞身滴下的豐富油脂，同樣吸收了龍眼木香氣，鮮嫩雞肉沾上些許雞油一起吃，非但沒有油膩感，反而更添風味。

窯烤雞 760元

▼榮獲第二屆宜蘭十大美食的「五更腸旺」當然也不能錯過，重口味的辛香料和豐富配菜裡，有Q彈嚼勁的豬腸、滑嫩順口的鴨血，吃起來辣而不嗆。

在這下著毛毛細雨的冬日享用，暖心又暖胃。

五更腸旺 280元

《百匯窯烤雞》的菜色都很好吃，尤其是宜蘭在地的糕渣、西魯肉，還有三杯皮蛋、辣炒臭豆腐、金沙中卷、剝皮辣椒雞湯，以及招牌窯烤雞我都很喜歡。

▼尾牙餐後還有大驚喜，就是每人一隻熱騰騰的現烤窯烤雞帶回家，和家人一起分享這份美味，這真的是我收到最開心的尾牙伴手禮了。

打開禮盒，除了熱騰騰的窯烤雞，這精華的金黃色雞油也沒有少。

清澈雞油散發著誘人的香氣，媽媽也非常驚訝沾上雞油的口感居然會那麼加分，難怪《百匯》這麼堅持龍眼木窯烤的風味。

今天的尾牙真是太開心了，好久沒有這麼放鬆地和同事們聚在一起了，能夠在這麼棒的餐廳吃尾牙，真的是好幸福喔！