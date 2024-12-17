2024台北耶誕節今年在信義區的幾處造景掀起一陣喧騰，夢幻場景驚豔了許多民眾，也讓網美們和親子紛紛來取景拍照打卡，利用一天的時間走逛把美景收集起來吧，這篇先來看看新光三越Ａ８館北大門外的香奈兒的造景，今年主題為『 雪白耶誕幻境 』好幾棵堆滿雪花的聖誕樹群，搭配上巨型的黑金禮物盒以及經典的香水裝置，打造出童話般的夢幻森林場景

新光三越Ａ８館怎麼去?

新光三越Ａ８館如何抵達 ? 請搭乘「捷運板南線」到「市政府站」下車，由3號出口出站後再步行3分鐘即可，此處場景在A8館北大門外側，由於是戶外裝置所以與街道景致融為一體，好天氣來拍照特別好看

🌟 地址: 台北市信義區松高路12號

香奈兒｜雪白聖誕幻境

🌟 時間: 2024/11/22- 2024/12/29

巨型的聖誕樹上佈滿雪花，有濃濃的北國風情

經典CHANEL香水的造景也很吸睛

聖誕樹下還有漂亮的禮物盒

有幾張金色CHANEL座椅擺設，讓大家取景打卡

盛裝打扮前來的美眉不少，開心拍出美美的照片

這一處造景有黑色巨型蝴蝶結，包裝出時尚奢華的禮物盒，場內場外也被雪花聖誕樹包圍，拍起來好有意境，雖然人很多需要排隊或者閃開人群取景，但是不得不說這裡的耶誕裝飾非常漂亮，邊拍邊感受溫馨浪漫的氣氛~覺得好幸福呀

今年的香奈兒『 雪白耶誕幻境 』你來過了嗎?

快點把握時間衝一波喔

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