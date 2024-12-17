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台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8北大門

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2024-12-17 21:02:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

2024台北耶誕節今年在信義區的幾處造景掀起一陣喧騰，夢幻場景驚豔了許多民眾，也讓網美們和親子紛紛來取景拍照打卡，利用一天的時間走逛把美景收集起來吧，這篇先來看看新光三越Ａ８館北大門外的香奈兒的造景，今年主題為 雪白耶誕幻境 好幾棵堆滿雪花的聖誕樹群，搭配上巨型的黑金禮物盒以及經典的香水裝置，打造出童話般的夢幻森林場景

台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

 新光三越Ａ８館怎麼去? 

新光三越Ａ８館如何抵達 ? 請搭乘「捷運板南線」到「市政府站」下車，由3號出口出站後再步行3分鐘即可，此處場景在A8館北大門外側，由於是戶外裝置所以與街道景致融為一體，好天氣來拍照特別好看

🌟 地址: 台北市信義區松高路12號

 香奈兒｜雪白聖誕幻境  

🌟 時間: 2024/11/22- 2024/12/29 

台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

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巨型的聖誕樹上佈滿雪花，有濃濃的北國風情

經典CHANEL香水的造景也很吸睛 

聖誕樹下還有漂亮的禮物盒

台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

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有幾張金色CHANEL座椅擺設，讓大家取景打卡

盛裝打扮前來的美眉不少，開心拍出美美的照片

台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

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這一處造景有黑色巨型蝴蝶結，包裝出時尚奢華的禮物盒，場內場外也被雪花聖誕樹包圍，拍起來好有意境，雖然人很多需要排隊或者閃開人群取景，但是不得不說這裡的耶誕裝飾非常漂亮，邊拍邊感受溫馨浪漫的氣氛~覺得好幸福呀

台北信義區必拍《香奈兒雪白聖誕幻境》夢幻場景就在新光三越A8

今年的香奈兒 雪白耶誕幻境 你來過了嗎? 

快點把握時間衝一波喔 

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