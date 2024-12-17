{南投美食}Buonissimo柏尼西蒙/義大利主廚手工製作的馬斯卡碰乳酪搭配義大利手指餅乾，完美重現祖傳三代提拉米蘇，絕對是埔里必買伴手禮！

喜歡吃提拉米蘇的朋友有福了，這次要來分享道地義大利人來台灣埔里開設的「Buonissimo柏尼西蒙」

使用最道地的各種義大利食材，再加上自家100%手工製作熟成超珍貴的Mascarpone（馬斯卡碰）乳酪，

製作出來來自義大利提拉米蘇故鄉，傳承了三代最傳統美味的提拉米蘇，

現在不用出國，在台灣就可以吃到最傳統美味的提拉米蘇蛋糕，絕對是來南投埔里必帶的伴手禮，

店家也有提供宅配服務，只要動動手指在家就可以享受最到底的提拉米蘇，吃一口馬上一秒到義大利啊！

Buonissimo柏尼西蒙

地址：南投縣埔里鎮信義路673號

營業時間：週一～週五：9:30~11:30＆13:30~17:30，週六～日：11:30~20:00

官網：https://buonissimo.com.tw/

臉書：https://www.facebook.com/BuonissimoTW/ IG:buonissimo_taiwan

ＩＧ：buonissimo_taiwan

Line官方客服：https://line.me/R/ti/p/@buonissimo

Statu：https://lihi2.cc/9U0nv

「Buonissimo柏尼西蒙」位在南投埔里鎮很熱鬧的信義路上，在交通以及停車上相當方便，

老闆本身就是義大利人，自從來台灣定居之後，實在是太想念義大利家鄉的提拉米蘇，所以就將義大利家鄉祖傳三代的提拉米蘇完美的重新呈現，

讓大家在台灣就可以吃到最道地美味的提拉米蘇。

店家的Logo設計更是選用了義大利威尼斯聖馬可廣場的聖獸：聖馬可翼獅來做設計的，超級有質感。

這次店家還有推出厚磅帆布保冷袋，

大紅色的布面搭配店家的翼獅LOGO顯得相當有質感，厚磅的保冷袋也相當實用，不管是自用還是送禮都是相當大方有禮。

店家也會很貼心的附上保存與食用方式小卡，還有QR CODE可以掃描，

可以快速進入店家相關的網站，相當方便。

另外也會附上五人份的餐具，不管是外出還是在家就可以馬上享用美味的提拉米蘇

配送的時候都會以冷凍的方式進行寄送，不僅可以保持提拉米蘇的風味，也比較不會變型，在保存上也更加方便。

貼心提醒：提拉米蘇冷藏可以三天，冷凍保存的時間是一個月。

店家也很貼心的會附上取出提拉米蘇的方法，

主要是在冷凍的情況下，稍微將塑膠盒鬆開，將餐盤放在上部，倒過來後將塑膠盒移除，再翻回正面就可以完美的取出蛋糕。

「Buonissimo柏尼西蒙」的必點的招牌當然就是他們家的提拉米蘇了，

以往台灣的提拉米蘇大多以硬餅乾或餅皮作為基底，吃起來比較乾硬，

而「Buonissimo柏尼西蒙」則是採用了義大利的傳統做法，使用了義大利維洛納老城區用石磨麵粉製作的手指餅乾作為基底，

再將底層的手製餅乾浸泡在新鮮現磨萃取的義式濃縮咖啡裡，口感吃起來比較濕潤順口，從側面看有滿滿扎實的兩層，用料相當實在啊！

Buonissimo的主廚老闆對於食材使用相當的講究，

使用了無菌、無蛋殼、無雜質符合歐美日國家標準的蛋品，更沒有添加任何醣類加工、吉利丁、果膠等添加物來維持外觀美感，

用料相當實在，不管大人小孩時用起來也都相當安心。

主廚更是為了完美呈現傳統的提拉米蘇，親自製作珍貴的馬斯卡碰乳酪，經過24小時的熟成，

豐富的奶香與濃郁綿密香甜的口感，放入嘴中高雅而純粹，

使用了來自比利時可可粉，風味馥郁芬芳又帶點略苦口感，與香甜濃郁綿密的馬斯卡碰乳酪完美的結合。

在品嚐上大家可以嘗試兩種不同的吃法，

第一種就是在從冷凍取出後放在冷藏大約半小時左右食用，口感上會有點像是冰淇淋的口感，吃起來比較扎實些。

第二種是從冷凍庫取出後放在冷藏大約24小時候食用，屬於比較傳統意大利口感，

退冰後的馬斯卡碰乳酪吃起來更加綿密香甜，濃郁的奶香搭配底層浸泡過義式濃縮咖啡後的手指餅乾，

咖啡與乳酪完美的結合，著實讓人相當驚豔。

喜歡吃提拉米蘇的朋友，真心推薦一定要來品嚐在南投埔里的「Buonissimo柏尼西蒙 」

來自義大利的創辦間家鄉祖傳三代的提拉米蘇帶來台灣，

為了更添近完美呈現來自義大利的道地提拉米蘇，特地自行製作了珍貴的馬斯卡碰乳酪，

還使用義大利的手指餅乾、義式濃縮咖啡以及來自比利時的可可粉，每一口都可以吃到主廚的用心，

現在還有推出超有質感的厚磅帆布保冷袋，不管是送人還是自用絕對是來埔里必買的伴手禮，

或者在家動動手指頭，就可以直接將最道地的提拉米蘇送到家，彷彿一秒就到義大利啦！