台中西區中式餐廳_焱月燒鵝─台中西區燒鵝，只有這裡喝得到！冬令進補麻油燒鵝湯，經典燒鵝搭配時令蔬菜麻油好暖；每天限量琥珀燒鵝訂位記得先預訂，勤美綠園道附近的高評價餐廳，在城堡吃燒鵝、麻油燒鵝火鍋，年末聚餐餐廳選擇加一_附2024新菜單，國立台灣美術館附近美食餐廳、台中燒鵝、綠園道美食、台中家庭聚餐、柳川美食

目錄索引

1. 關於焱月燒鵝

2. 交通指引_焱月燒鵝

3. 焱月燒鵝環境開箱

3.1 焱月燒鵝_接待區

3.2 焱月燒鵝_用餐空間

4. 焱月燒鵝餐點分享

4.1 2024冬季新品

√ 麻油燒鵝鍋

4.2 每日限量

√ 琥珀燒鵝1/4隻

4.3 焱月風味系列

√ 焱月小炒

4.4 蔬食主義系列

√ 蒜炒什錦

5. 消費資訊

5.1 焱月燒鵝2024新菜單

6. 台中西區中式餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於焱月燒鵝

「台中西區中式餐廳_國立台灣美術館附近美食餐廳」

「台中燒鵝_綠園道美食_台中家庭聚餐_柳川美食」

焱月燒鵝在哪裡

焱月燒鵝位於台中市西區五權西四街69號，近國立台灣美術館、勤美綠園道，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

焱月燒鵝環境_餐點特色

「中式風格空間_三層樓用餐空間_聚餐新選擇」

「預約制_超人氣琥珀燒鵝」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_美術園道站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_五權西四街、五權西三街

汽車：附近汽車停車格_五權西四街、五權西三街；Times_台中五權六街停車場，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_焱月燒鵝

五權西四街五權五街交叉口_國立台灣美術館附近

五權西四街五權五街交叉口、國立台灣美術館附近，選址於焱月燒鵝位於台中市西區五權西四街的焱月燒鵝，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位或距離太遠，很適合安排聚餐活動。

Ⅲ 焱月燒鵝環境開箱

中式餐廳門口

11月底跟朋友選在柳川美食之一的台中燒鵝餐廳─焱月燒鵝聚餐。

用餐當天，騎乘機車到五權西四街的機車停車格停妥後，走路2分鐘就看到了刷滿存在感的三層樓城堡。

斜坡道

貼心設置斜坡道，讓使用嬰兒推車、輪椅的朋友們方便進出餐廳。

焱月燒鵝燒人氣中式料理

在餐廳門口牆面設置擁有超人氣的中式料理圖示，方便路過的朋友們參考、走進餐廳用餐。

■ 焱月燒鵝_接待區

接待區

走進焱月燒鵝，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在焱月燒鵝用餐，可使用：現金、LinePay付款。

2024冬季新菜色

想吃點菜單上沒有的餐點，可以參考黑板寫上的料理。

■ 焱月燒鵝_用餐空間

中式風格用餐空間

寬闊、明亮的空間裡，以暖色調燈光做為整個空間的照明，給予每個走進焱月燒鵝的朋友們，滿滿的舒適、放鬆感。

焱月燒鵝共有三層樓用餐空間，規劃2人桌、4人桌、6人桌、8人桌、10人桌，4人以上用餐建議提早至少1天以上預訂用餐座位。

4人桌

8人圓桌

8人以上用餐座位的桌面是有附帶轉盤的，方便同桌的朋友們分享餐點。

10人圓桌

Ⅳ 焱月燒鵝餐點分享

這餐點了：

√ 麻油燒鵝鍋

√ 琥珀燒鵝1/4隻

√ 焱月小炒

√ 碧綠雙鮮

蘋果醋

每桌都會備上一瓶飲用水、蘋果醋，搭配中式料理享用。

■ 2024冬季新品

√ 麻油燒鵝鍋 480元

以特選醇濃麻油為基底，搭配大量老薑薑片、紅棗料理鵝肉，經過火侯時間淬鍊的麻油燒鵝湯，搭配一份菜盤、白飯呈現的麻油燒鵝鍋。

麻油燒鵝湯

口感滑順，可以喝到在嘴裡散開的麻油香氣，香氣很飽滿、不油膩。

用料實在

在麻油燒鵝湯裡撈到的鵝肉量蠻多的，是鵝肉厚實、骨頭較少的部位，吸附麻油湯頭香氣的鵝肉更加軟嫩、好吃。

火鍋菜盤

以當季時令蔬菜為主角，搭配蛤蜊、手工米血、人氣火鍋食材堆疊的火鍋菜盤。

放入麻油燒鵝湯裡煮熟，可以吃到蔬菜更加甜嫩的好滋味。

■ 每日限量

√ 琥珀燒鵝1/4隻 520元

每天每個餐期新鮮料理、出爐的燒鵝數量有限，建議訂位時順便預訂想吃的燒鵝份量，避免撲空。

燒鵝搭配

可以搭配香脆清甜的蘿蔔、沾點特製醬料，加倍美味~

燒鵝的外皮是脆口完全沒有油膩感的，沾點醬汁提香的鵝肉可以吃到鎖在肉裡的肉鮮味，鵝肉口感是軟嫩、不乾硬的。

■ 焱月風味系列

√ 焱月小炒 225元

這一道香辣過癮的焱月小炒根本白飯小偷！

香脆花生、吸附炒料香氣紮實軟嫩的雞肉，配飯吃可以吃好多碗~

■ 蔬食主義系列

√ 蒜炒什錦 180元

加一份可以吃到多樣蔬菜的蒜炒什錦，營養更均衡。

料理過程中的調味不多，整體鹹度很剛好，直接吃不配飯也不會覺得太鹹。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/29(五)

√ 付款方式：現金、LinePay

√ 用餐酌收10%服務費

■ 焱月燒鵝2024新菜單

台中燒鵝_焱月燒鵝菜單，來源：焱月燒鵝，2024/12/01

台中燒鵝_焱月燒鵝菜單，來源：焱月燒鵝，2024/12/01

Ⅵ 台中西區中式餐廳相關資訊

焱月燒鵝

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天11：30~14：30；17：30~21：30

📍 地址：台中市西區五權西四街69號

📞 電話：04 2375 5548



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■ 品牌資訊

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