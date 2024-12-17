台中西區中式餐廳_焱月燒鵝─台中西區燒鵝，只有這裡喝得到！冬令進補麻油燒鵝湯，經典燒鵝搭配時令蔬菜麻油好暖；每天限量琥珀燒鵝訂位記得先預訂，勤美綠園道附近的高評價餐廳，在城堡吃燒鵝、麻油燒鵝火鍋，年末聚餐餐廳選擇加一_附2024新菜單，國立台灣美術館附近美食餐廳、台中燒鵝、綠園道美食、台中家庭聚餐、柳川美食
目錄索引
1. 關於焱月燒鵝
2. 交通指引_焱月燒鵝
3. 焱月燒鵝環境開箱
3.1 焱月燒鵝_接待區
3.2 焱月燒鵝_用餐空間
4. 焱月燒鵝餐點分享
4.1 2024冬季新品
√ 麻油燒鵝鍋
4.2 每日限量
√ 琥珀燒鵝1/4隻
4.3 焱月風味系列
√ 焱月小炒
4.4 蔬食主義系列
√ 蒜炒什錦
5. 消費資訊
5.1 焱月燒鵝2024新菜單
6. 台中西區中式餐廳相關資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於焱月燒鵝
「台中西區中式餐廳_國立台灣美術館附近美食餐廳」
「台中燒鵝_綠園道美食_台中家庭聚餐_柳川美食」
焱月燒鵝在哪裡
焱月燒鵝位於台中市西區五權西四街69號，近國立台灣美術館、勤美綠園道，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
焱月燒鵝環境_餐點特色
「中式風格空間_三層樓用餐空間_聚餐新選擇」
「預約制_超人氣琥珀燒鵝」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_美術園道站，走路2分鐘。
機車：附近機車停車格_五權西四街、五權西三街
汽車：附近汽車停車格_五權西四街、五權西三街；Times_台中五權六街停車場，走路3分鐘。
五權西四街五權五街交叉口_國立台灣美術館附近
五權西四街五權五街交叉口、國立台灣美術館附近，選址於焱月燒鵝位於台中市西區五權西四街的焱月燒鵝，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位或距離太遠，很適合安排聚餐活動。
Ⅲ 焱月燒鵝環境開箱
中式餐廳門口
11月底跟朋友選在柳川美食之一的台中燒鵝餐廳─焱月燒鵝聚餐。
用餐當天，騎乘機車到五權西四街的機車停車格停妥後，走路2分鐘就看到了刷滿存在感的三層樓城堡。
斜坡道
貼心設置斜坡道，讓使用嬰兒推車、輪椅的朋友們方便進出餐廳。
焱月燒鵝燒人氣中式料理
在餐廳門口牆面設置擁有超人氣的中式料理圖示，方便路過的朋友們參考、走進餐廳用餐。
■ 焱月燒鵝_接待區
接待區
走進焱月燒鵝，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在焱月燒鵝用餐，可使用：現金、LinePay付款。
2024冬季新菜色
想吃點菜單上沒有的餐點，可以參考黑板寫上的料理。
中式風格用餐空間
寬闊、明亮的空間裡，以暖色調燈光做為整個空間的照明，給予每個走進焱月燒鵝的朋友們，滿滿的舒適、放鬆感。
焱月燒鵝共有三層樓用餐空間，規劃2人桌、4人桌、6人桌、8人桌、10人桌，4人以上用餐建議提早至少1天以上預訂用餐座位。
4人桌
8人圓桌
8人以上用餐座位的桌面是有附帶轉盤的，方便同桌的朋友們分享餐點。
10人圓桌
Ⅳ 焱月燒鵝餐點分享
這餐點了：
√ 麻油燒鵝鍋
√ 琥珀燒鵝1/4隻
√ 焱月小炒
√ 碧綠雙鮮
蘋果醋
每桌都會備上一瓶飲用水、蘋果醋，搭配中式料理享用。
■ 2024冬季新品
√ 麻油燒鵝鍋 480元
以特選醇濃麻油為基底，搭配大量老薑薑片、紅棗料理鵝肉，經過火侯時間淬鍊的麻油燒鵝湯，搭配一份菜盤、白飯呈現的麻油燒鵝鍋。
麻油燒鵝湯
口感滑順，可以喝到在嘴裡散開的麻油香氣，香氣很飽滿、不油膩。
用料實在
在麻油燒鵝湯裡撈到的鵝肉量蠻多的，是鵝肉厚實、骨頭較少的部位，吸附麻油湯頭香氣的鵝肉更加軟嫩、好吃。
火鍋菜盤
以當季時令蔬菜為主角，搭配蛤蜊、手工米血、人氣火鍋食材堆疊的火鍋菜盤。
放入麻油燒鵝湯裡煮熟，可以吃到蔬菜更加甜嫩的好滋味。
■ 每日限量
√ 琥珀燒鵝1/4隻 520元
每天每個餐期新鮮料理、出爐的燒鵝數量有限，建議訂位時順便預訂想吃的燒鵝份量，避免撲空。
燒鵝搭配
可以搭配香脆清甜的蘿蔔、沾點特製醬料，加倍美味~
燒鵝的外皮是脆口完全沒有油膩感的，沾點醬汁提香的鵝肉可以吃到鎖在肉裡的肉鮮味，鵝肉口感是軟嫩、不乾硬的。
■ 焱月風味系列
√ 焱月小炒 225元
這一道香辣過癮的焱月小炒根本白飯小偷！
香脆花生、吸附炒料香氣紮實軟嫩的雞肉，配飯吃可以吃好多碗~
■ 蔬食主義系列
√ 蒜炒什錦 180元
加一份可以吃到多樣蔬菜的蒜炒什錦，營養更均衡。
料理過程中的調味不多，整體鹹度很剛好，直接吃不配飯也不會覺得太鹹。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024/11/29(五)
√ 付款方式：現金、LinePay
√ 用餐酌收10%服務費
台中燒鵝_焱月燒鵝菜單，來源：焱月燒鵝，2024/12/01
台中燒鵝_焱月燒鵝菜單，來源：焱月燒鵝，2024/12/01
焱月燒鵝
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設施：兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
每天11：30~14：30；17：30~21：30
📍 地址：台中市西區五權西四街69號
📞 電話：04 2375 5548
■ 品牌資訊