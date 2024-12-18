★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

文章進度大落後(( 沒有前進過 ))的菇要來趕工啦!!

前陣子和胖比姐去了趟名古屋旅遊

去了多次日本菇第一次踏上名古屋就是為了超夯的吉卜力公園

本次選擇住宿連鎖飯店品牌ibis系列的--ibis Styles HOTELS

是2022才開幕算是較新的飯店噢~

此篇會寫上一些菇遇到的小問題供大家參考要看完唷~

ibis Styles位置距離名古屋車站有點小距離

有看到網路資訊說可以走地下街出來就可以到

但是!!!!名古屋地下街不是普通的複雜((扶額頭))

連很有方向感的史胖比都要先走到平面才能知道哪裡是回飯店的路

所以怕迷路的看官們建議還是走平面道路哈哈哈哈!!!

另外也推薦大家從近鐵百貨前方就先過斑馬線

因為後面會有很大一段的路沒有斑馬線會需要多走一些路唷!!

ibis Styles雖然不是很靠近車站

但周邊餐廳林立，飯店旁邊還有駅前橫丁

裡面有很多間的居酒屋也有立吞壽司

出去到很晚回來也不用擔心沒地方吃飯

飯店對面還有柳橋中央市場((水產為主))

周邊便利商店也不少，方便度十足

ibis Styles設計以簡約工業風((?))為主

一入內便可看到報到櫃台

要注意的是房間內不會提供一次性備品(牙刷.牙膏.梳子等)

如果忘記帶可以在一樓大廳自行索取

我們第一晚忘記帶牙膏也懶得去便利商店買

就有先在大廳索取應急

一樓梯廳

本次入住於6樓

上樓都需要刷房卡才能按樓層哦

樓層的裝潢採用的是黃色洞洞元素?!

ibis系列的房間都不算太大

不過相較於日本很多小到不行的房型來說

已經是大了不少呢((笑))

整個房間呈現長條型

房間一進門便是小吧台和保險箱

只有提供簡單的用品沒有瓶裝水

冰箱也是迷你的沒有冷凍區

另一面則是衣架置物空間及全身鏡

原諒畫面很雜亂

但我們當天抵達飯店太累了完全不想清空XDD

洗手台位在房間中央

也可作為床鋪和衛浴空間的區隔

毛巾和吹風機則位在洗手台下方

缺點是容易弄濕周邊及地面

日本多數小房間飯店的衛浴是合併在一起

ibis Styles優點則是淋浴間和廁所分開

乾溼分離也不用擔心洗澡時同行人需要廁所

廁所空間

除了是免治馬桶外還是自動沖水哦~~

不過有個小缺點是沒有置放垃圾桶

雖然說日本一律是衛生紙丟馬桶即可

但是女生難免會有生理用品需要丟棄

沒有垃圾桶十分的不便

有附一個小小的洗手台和擦手巾

不過這裡沒有熱水也沒有洗手乳

所以還是都跑到外面的使用((笑))

淋浴空間雖不大但很夠用

有附洗髮潤髮和沐浴乳

熱水熱的很快水柱也夠大

床鋪空間

此次訂的是雙床房

雖然有大片落地窗

但我們住的這一側距離對面大樓非常近

所以拍照完這片窗簾就再也沒有開過了哈哈哈哈!!!

床的兩側都有置物空間

雖然床兩側空間不大

不過兩邊都有各自的電燈開關

還有插頭和USB充電孔

對於很需要3C充電的人來說很不錯

整個房間只有這一張不好坐的椅子((苦笑))

先不說吃東西聊天什麼的只能在床上

這椅子跟桌子的高度也不太合比例啊XD

報到時櫃檯會給入住說明

中文的版本只有簡體字

在房內要使用wifi的話要先輸入mail註冊會員才能使用

有聽說不少旅人會到了日本買新的行李箱舊的丟棄

所以飯店還特別寫出幫忙回收舊行李箱要3000円

去的時候正接近12月聖誕節

附上兩張回飯店路上的美麗街景

本次住宿滿分10分的話我們會給7分

除了上述提到的房間小問題

本次我們還遇到了櫃檯人員房卡日期設定錯誤，導致我們無法上樓

另外還遇到冷氣壞掉

幸好天冷XD~不然菇就要從鮮香菇變成香菇乾了((大笑))

當然優點也是有的

除了地點位置不錯還有隔音也是很不錯

飯店前方就是交流道出口但很少聽到車聲哦~

只有偶爾的消防車或是改裝車會很清楚

以上就是本次的名古屋住宿分享啦!!

住宿資訊

地址：450-0002 愛知縣名古屋市中村區名驛4丁目22−24

電話：+81 52-571-0571

官方網站： ibis Styles Nagoya