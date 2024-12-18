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<住。名古屋>名古屋車站-車站步行10分鐘周邊美食林立~名古屋宜必思尚品酒店ibis Styles Nagoya~

2024-12-18 00:02:00 文字：菇菇小姐!!吃喝玩樂流浪去!!
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菇菇小姐!!吃喝玩樂流浪去!!

菇菇小姐!!吃喝玩樂流浪去!!

★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

文章進度大落後((沒有前進過))的菇要來趕工啦!!

前陣子和胖比姐去了趟名古屋旅遊

去了多次日本菇第一次踏上名古屋就是為了超夯的吉卜力公園

本次選擇住宿連鎖飯店品牌ibis系列的--ibis Styles HOTELS

是2022才開幕算是較新的飯店噢~

此篇會寫上一些菇遇到的小問題供大家參考要看完唷~

<住。名古屋>名古屋車站-車站步行10分鐘周邊美食林立~名古

 

ibis Styles位置距離名古屋車站有點小距離

有看到網路資訊說可以走地下街出來就可以到

但是!!!!名古屋地下街不是普通的複雜((扶額頭))

連很有方向感的史胖比都要先走到平面才能知道哪裡是回飯店的路<住。名古屋>名古屋車站-車站步行10分鐘周邊美食林立~名古

所以怕迷路的看官們建議還是走平面道路哈哈哈哈!!!

另外也推薦大家從近鐵百貨前方就先過斑馬線

因為後面會有很大一段的路沒有斑馬線會需要多走一些路唷!!

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ibis Styles雖然不是很靠近車站

但周邊餐廳林立，飯店旁邊還有駅前橫丁

裡面有很多間的居酒屋也有立吞壽司

出去到很晚回來也不用擔心沒地方吃飯

飯店對面還有柳橋中央市場((水產為主))

周邊便利商店也不少，方便度十足

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ibis Styles設計以簡約工業風((?))為主

一入內便可看到報到櫃台

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要注意的是房間內不會提供一次性備品(牙刷.牙膏.梳子等)

如果忘記帶可以在一樓大廳自行索取

我們第一晚忘記帶牙膏也懶得去便利商店買

就有先在大廳索取應急

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一樓梯廳

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本次入住於6樓

上樓都需要刷房卡才能按樓層哦

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樓層的裝潢採用的是黃色洞洞元素?!

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ibis系列的房間都不算太大

不過相較於日本很多小到不行的房型來說

已經是大了不少呢((笑))

 

整個房間呈現長條型

房間一進門便是小吧台和保險箱

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只有提供簡單的用品沒有瓶裝水

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冰箱也是迷你的沒有冷凍區

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另一面則是衣架置物空間及全身鏡

原諒畫面很雜亂

但我們當天抵達飯店太累了完全不想清空XDD

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洗手台位在房間中央

也可作為床鋪和衛浴空間的區隔

毛巾和吹風機則位在洗手台下方

缺點是容易弄濕周邊及地面

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日本多數小房間飯店的衛浴是合併在一起

ibis Styles優點則是淋浴間和廁所分開

乾溼分離也不用擔心洗澡時同行人需要廁所

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廁所空間

除了是免治馬桶外還是自動沖水哦~~

不過有個小缺點是沒有置放垃圾桶

雖然說日本一律是衛生紙丟馬桶即可

但是女生難免會有生理用品需要丟棄

沒有垃圾桶十分的不便

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有附一個小小的洗手台和擦手巾

不過這裡沒有熱水也沒有洗手乳

所以還是都跑到外面的使用((笑))

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淋浴空間雖不大但很夠用

有附洗髮潤髮和沐浴乳

熱水熱的很快水柱也夠大<住。名古屋>名古屋車站-車站步行10分鐘周邊美食林立~名古

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床鋪空間

此次訂的是雙床房

雖然有大片落地窗

但我們住的這一側距離對面大樓非常近

所以拍照完這片窗簾就再也沒有開過了哈哈哈哈!!!

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床的兩側都有置物空間

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雖然床兩側空間不大

不過兩邊都有各自的電燈開關

還有插頭和USB充電孔

對於很需要3C充電的人來說很不錯

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整個房間只有這一張不好坐的椅子((苦笑))

先不說吃東西聊天什麼的只能在床上

這椅子跟桌子的高度也不太合比例啊XD

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報到時櫃檯會給入住說明

中文的版本只有簡體字

在房內要使用wifi的話要先輸入mail註冊會員才能使用

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有聽說不少旅人會到了日本買新的行李箱舊的丟棄

所以飯店還特別寫出幫忙回收舊行李箱要3000円

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去的時候正接近12月聖誕節

附上兩張回飯店路上的美麗街景

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本次住宿滿分10分的話我們會給7分

除了上述提到的房間小問題

本次我們還遇到了櫃檯人員房卡日期設定錯誤，導致我們無法上樓

另外還遇到冷氣壞掉

幸好天冷XD~不然菇就要從鮮香菇變成香菇乾了((大笑))

 

當然優點也是有的

除了地點位置不錯還有隔音也是很不錯

飯店前方就是交流道出口但很少聽到車聲哦~

只有偶爾的消防車或是改裝車會很清楚

 

以上就是本次的名古屋住宿分享啦!!

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住宿資訊

地址：450-0002 愛知縣名古屋市中村區名驛4丁目22−24

電話：+81 52-571-0571

官方網站：ibis Styles Nagoya


檢視較大的地圖

 

 

文章標籤
名古屋 名古屋住宿 名古屋車站住宿 名古屋宜必思尚品酒店 ibisstylesnagoya 名古屋旅遊
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