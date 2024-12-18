日月潭最美的時刻就是早上日出晨曦之美，有機會來此一定要在這住上一晚，欣賞它早晨時光，這時候的日月潭少了人群，湖面靜止，湖光山色倒影如畫，隨著光影千變萬化，隨便拍都像明信片，這次選擇晶澤別館，它就位在伊達邵碼頭旁，走出去就是最熱鬧的伊達邵老街，想搭船想搭攬車想吃美食走路就到，重點是可以在晶澤會館享用湖景早餐，月光酒吧下午茶，還有頂樓星空玻璃屋觀景台，可以居高臨下欣賞日月潭之美，成為日月潭CP值高住宿。

晶澤會館星空玻璃屋空中觀景台：270度欣賞日月潭無敵山海美景。提早預約，還能在星空玻璃屋享用晚餐。

浪漫的星空玻璃屋高空湖景餐廳。

這裡的景色真的超級無敵美，第一次用這個視角看日月潭，超特別的～影片分享

日月潭晨曦之美：伊達邵碼頭

日月潭夜晚星空之美：伊達邵碼頭

日月潭最浪漫的早晨時光：晶澤會館湖景早餐

晶澤會館1樓月光酒吧：享用免費下午茶點心和餅乾

住宿晶澤別館，必須先到晶澤會館Check in，它隸屬晶澤會館，離本館約200公尺距離，在伊達邵老街上。

Check in後我們直接搭透明景觀電梯上頂樓空中觀景台。

白天這裡和下面簡直兩個不同的世界，下面是滿滿的人潮超級熱鬧，樓上則有與世隔絕的寧靜之美，超享受的～

這裡佈置的相當漂亮，除星空玻璃屋還有戶外景觀座位區，可以從高空欣賞日月潭山海之美～

旁邊還有健身房可以使用。住宿晶澤別館的房客也可以使用。

運氣好還可以看夕陽，超浪漫的～

晶潭會館一樓大廳。

房間小窗看出去的景色。

晶澤別館二人房。

晶澤別館四人房

房間走出來就是伊達邵碼頭，我們全家一起出來看日出。

意外欣賞到日月潭晨曦之美

伊達碼頭前難得的寧靜時光

你可沿著伊達邵碼頭水上步道往右走到日月潭纜車站都是最佳的觀湖景點

晶澤別館早餐：晶澤會館二樓亞覓湖畔餐廳。

早餐時間：07:00-10:00，NT$450+10%，晶澤別館住宿含早餐。

室內室外座位都有，餐廳擁有大片的落地窗，湖景第一排餐廳。影片分享

提供中西式吃到飽早餐，無國界創意料理，真是視覺與味覺的雙重饗宴～

好喜歡這裡的用餐氛圍，感覺食物都變美味了～

吃飽繼續上頂樓放空賞景，沒想到還包場，有VIP包廂的感覺，享受專屬我們的私人空間。

早晨跟下午、夜晚呈現不同的色調。感覺日月潭的湖水更藍了～

實在太美了，忍不住多拉幾張，我在日月潭發現台灣之美～

周邊景點：伊達邵遊客中心。

這裡有好幾隻青蛙，超好拍的～

屬於我們的日月潭星空饗宴。

日月潭晶澤會館：南投縣魚池鄉水沙連街3號

晶澤別館：南投縣魚池鄉文化街110號

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