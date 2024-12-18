這次來尋找一間隱身在桃米社區內城堡餐廳，曾獲食尚玩家推薦，外型超像童話故事裡的城堡，就位在瑞居渡假村真滿意餐廳。就算不住宿也可以來用餐，這裡提供免費停車位，寬廣舒適的用餐空間，擁有大片的落地窗，四周一片綠意盎然，讓人彷佛在森林裡用餐，吃的是傳統的庄腳菜，套餐800元起就有，也可以單點，成為南投CP值高餐廳。

光外觀就超吸睛，戶外還有庭園造景，就像在童話故事裡森林裡的城堡一樣。

擁有大片的落地窗，可欣賞窗外美景，感覺像在森林裡用餐。

裡面也是拱門造景，一秒進入中古世紀的時代。

餐廳就位在瑞居渡假飯店，戶外還有庭院，充滿度假氛圍。

最新DM，實際DM以店家為主，有單點也有合菜，感覺點合菜CP值較高。

我們點1200合菜有和風沙拉、客家小炒、紹興白蝦、荀乾扣肉、紅燒豆腐、季節時蔬等六菜一湯一水果。

和風沙拉：前菜清爽開胃。

荀乾扣肉

招牌必點：紅燒豆腐，軟嫩美味。

老菜埔排骨湯，這道湯頭不錯回甘好吃，裡面排骨很多。

客家小炒，經典台菜，鹹香口味重，開胃又下飯。

紹興白蝦，蝦肉Q彈結實，吃起來鮮甜脆口。

炒高麗菜，簡單清炒就很美味～

單點：地瓜葉120元

真滿意庄腳菜：南投縣魚池鄉大雁巷47-7號；營業時間：11:00-14:00；16:30-21:00

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