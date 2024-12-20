16零捌brunch

「16零捌brunch」是一家藏身北區的高人氣早午餐店，黑白簡約的裝潢設計，非常有現代時尚的氛圍！

餐廳內的座位數量不少，但因為人氣超旺，建議提早訂位才不會撲空喔！

菜單延續黑白色系設計，看起來質感滿分，還帶著一點神秘氛圍。

餐點選擇多元，有早午餐拼盤、溫沙拉、各式麵食、飲品以及精緻單點小品，滿足不同需求。

面對牛肉和草蝦的選擇真是難以抉擇，最後聽從朋友建議，點了蒜香奶油焗烤草蝦拼盤。

早午餐拼盤內容豐富，包括主菜、生菜沙拉、奶油麵包、優格、薯條、炸物，還附上一杯紅茶。如果想吃得更健康，炸物和薯條可以加價換成溫蔬菜；奶油麵包則可選擇加價升級為香蒜麵包。

這裡的早午餐真的很有儀式感，上桌時還特別搭配乾冰效果，增添一絲夢幻氣息。但可別以為這只是外觀取勝，餐點的實力完全不輸，內涵豐富又驚艷！蒜香奶油焗烤草蝦超大隻，蝦肉新鮮彈牙！搭配的生菜沙拉也很有誠意，淋上柳橙水果醬後酸甜爽口。奶油慕斯麵包是點亮味蕾的小驚喜，奶油香氣清爽不膩，沾著吃更加香甜，麵包口感濕潤又迷人。

義式嫩煎雞腿排同樣讓人印象深刻，雞腿排厚實多汁，調味濃郁又迷人，超適合肉食控！

日式炸豬排也超乎期待，厚實的豬排不僅分量十足，口感紮實卻不乾柴，越吃越涮嘴！

唯一的小遺憾是紅茶有些許澀味，沒那麼合口味，早知道該點鮮奶茶試試看！

16零捌的早午餐不僅份量足、口味佳，還兼具視覺與味覺的雙重享受，非常值得再訪！推薦給還沒來過的朋友，一定要親自體驗看看喔！

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