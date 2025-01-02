圓環咖啡的二店一登場，就讓許多喜歡拍照的朋友大喊「這藍色也太美了吧！」，優雅的藍色搭配木質窗框，加上店址位於綠意盎然的梅川東路廊道，陽光灑落讓整間咖啡館散發著迷人的清新氛圍。即使是平日，店內依舊人潮不減，建議提前預約，另外別忘了去模範街的一號店逛逛喔！

Roundabout Cafe 圓環咖啡《梅川店》

咖啡館共有兩層樓空間，一樓是主要出餐區，入口處設有幾張用餐桌。但當天一樓座無虛席，店員貼心地安排我們到二樓，沒想到二樓也一樣滿座，讓人不禁感嘆：「難道大家都和我們一樣翹班嗎？」

店內還特別規劃了一個適合個人使用的獨立座位區，如果需要包廂空間，也可以提前預約。

早午餐系列 輕食Ｘ浮誇招牌咖啡

我們三個女生相約來吃早午餐，果然怎麼浮誇怎麼點！PAPA毫不猶豫地選了招牌咖啡，而最近喊著要少吃肉的朋友則挑了鮭魚。菜單選擇豐富，無論是喜歡蔬食還是葷食的朋友都能找到心頭好，但要提醒，這裡的餐點不適合嚴格素食者。

不老沙拉（蔬食）$230

採用多種新鮮蔬菜搭配堅果，再加上一顆晶瑩剔透的糖心蛋，視覺與味覺都讓人滿足。地瓜與南瓜以溫沙拉方式呈現，特別適合蔬菜控，沾醬還可以自由選擇喔！

停不了炸雞沙拉 $250

炸雞意外地酥脆多汁，一點也不會乾柴或過老，搭配蜂蜜芥末沾醬，味道相得益彰，讓人停不下來！

義式迷迭香煎鮭魚 $390（附餐飲料是仙女紅茶）

早餐盤內容包括炒蛋、麵包和迷迭香醃製的鮭魚，整體中規中矩，但鮭魚味道清爽。至於麵包的部分，大概因為沒特別驚豔，所以沒留下深刻印象。

仙女紅茶其實就是紅茶啦（攤手）

招牌咖啡 $200

這是一杯能讓人不自覺微笑的咖啡！奶油般的蛋白霜糖甜而不膩，口感細膩。咖啡本身是無糖拿鐵，厚實不苦，搭配蛋白霜糖剛好平衡，讓甜控愛到不行！朋友笑著說：「螞蟻人只會吃上面糖霜，底下咖啡可能就放著了吧！」

這杯咖啡真的美得讓人忍不住多拍幾張！不禁想問老闆，這麼好吃的蛋白霜糖，考慮單獨販售嗎？

蜂蜜拿鐵 $150

杯上有著簡單的拉花，蜂蜜繞成的圈圈增添視覺趣味。濃醇的拿鐵入口溫暖柔和，非常適合冷天享用。

假日前來用餐需注意，店內用餐時間限時100分鐘，低消為一杯飲料或餐點，無服務費。

Roundabout Cafe No. 2 / 圓環咖啡-梅川店

➤Address: No. 207, Section 3, Meichuan East Road, North District, Taichung City➤Phone: 04 2206 1988

➤Business hours: 10:00–18:00 (Closed on Thursdays) Coffee/brunch/light snacks/desserts/vegetarian meals/online ordering, no service charge, one drink or meal at low cost!

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