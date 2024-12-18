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【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超夠味

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2024-12-18 11:00:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

 

在竹東榮華車站一帶有幾間蠻有名的水餃麵店，之前吃過的包Sir牛肉麵餃子館北方麵館都各具有特色，這次吃的中央大街餃子王也是這一帶的必吃名店，老闆娘是從遠哈爾濱嫁來台灣，將當地的美食融合台灣食材，他們的水餃外皮Q彈有嚼勁，東北酸白菜口味非常有特色，不用沾醬就非常夠味，餃子愛好者必朝聖！

 

附近沒有停車場，停車需停在北興路白線上。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

▲中央大街餃子王位在公寓一樓店面，有個黑底白字招牌，騎機車可直接停店門口。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

▲店內用餐空間寬闊，有4人~多人坐座位區，整體整潔普通，有提供兒童高腳椅。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

▲中央大街餃子王菜單：水餃有四種口味，每份為10顆，另外還有提供各式飯麵類、小菜和湯類。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

▲醬料區有各式辣醬、醬油、胡椒等調味。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

燙青菜40元：今天的青菜是空心菜，40元一大盤蠻便宜的，青菜翠綠吃起來有脆度，淋上肉燥滷汁調味，但滷汁味道偏淡。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

東北酸白菜餃子 70元高麗菜餃子 70元

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

高麗菜餃子：水餃是厚皮的，吃起來勁道十足有Q度，高麗菜有脆度，和豬肉的比例搭配得不錯，肉汁完全鎖在內餡沒有流失。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

東北酸白菜餃子：第一次吃到東北酸白菜餃子蠻驚艷的，吃得出來白菜的脆度和鹹香，白菜不會酸到讓人覺得太過，單吃就很夠味。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

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東北炸醬麵 60元：炸醬麵配料有紅蘿蔔絲、小黃瓜絲和青菜，上面淋上滿滿的肉沫。

 

【新竹食記】中央大街餃子王 - 東北酸白菜餃子外皮Q彈內餡超

▲麵條使用寬白麵，份量適中，醬汁味道偏淡，敢吃辣的話建議加些辣椒醬提味。

 

雞蛋糕短評：酸白菜餃子很有特色，內餡不沾醬就很夠味，水餃雖然是小顆的但外皮極為Q彈，炸醬麵醬汁偏淡，建議加些調味。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


【中央大街餃子王美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮北興路三段542號
電話：035950288
官網：facebook
營業時間：11:00–19:30(周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place新竹縣竹東鎮北興路三段542號
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美味度
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服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
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