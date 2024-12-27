竹東．爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）

竹東軟橋村裡，有間週末限定營業的「爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）」 許興爐園藝工房的老板（爐哥），平日是藝術家，從事木雕及園藝設計工作 周末則化身為有著陣陣窯烤麵包及披薩香氣飄出的披薩屋

許多人從山上下來時經過這裡都會專程來吃披薩

在爐哥烤披薩的對面馬路，即有空地可免費停車

整體採木質風+鄉村風裝潢設計，且於室內、戶外都有座位區

店內及庭院的一磚一瓦均由老闆-爐哥親自打造而成

在室內也隨處可見許多木雕作品及鄉村風的擺飾

提供窯烤披薩、麵包、南瓜、玉米濃湯

另有果汁、汽水、茶及養生茶等飲品可選擇

約十吋大小的窯烤薄皮披薩，吃來有著薄脆的口感 其中又以添加了黑豬肉及酸菜的客家口味披薩最特別且人氣最高 黑豬肉+酸菜再搭配培根、起司及九層塔 吃來帶有微辣微酸的滋味蠻好吃的 還有那真材實料且超濃郁的南瓜濃湯也好喝 假日若經過這裡，可以來嚐嚐客家風味的披薩 還可順遊附近的軟橋彩繪村喔~

爐哥烤披薩_地理位置

在爐哥烤披薩的對面就有免費停車場

依循掛在電線桿的看板指示，我們也將車子停放在這裡

這邊的空地應可停放十輛車左右

停車後只要走一小段路且過個馬路就可抵達店內

沿途還可以順路欣賞停車場周邊具農（鄉）村氣息的彩繪牆（圖案）

爐哥烤披薩就在停車場的對面

大馬路上的車來來去去的且車速蠻快的

所以過馬路時還請注意左右來車才是

門口有木製的招牌和一個舉著「Pizza」小牌的可愛小人

我們沿著斜坡走進主建築物裡

爐哥烤披薩_戶外用餐區

斜坡的左手邊的木製涼亭裡也有設置座位區

不過我們來的當天這裡沒有人加上天氣比較熱

所以我們就直接往屋內走去了

戶外木造涼亭這裡的座位其實還不少呢

但天氣涼爽時坐這裡可能會比較適合些，哈~

冰箱裡放有店內販售的飲料，我們點餐時有點了一瓶飲料

店裡工作人員叫我們來這裡自取即可

斜坡上這個木造的主建築就是主要的用餐區了

沿著斜坡一直往上走就是化妝室了

就連化妝室也都是木造的喔

餐廳入口處旁可愛的羊咩咩群~

門口的椅子上還有隻大熊玩偶，坐著和他一起拍照也不錯

爐哥烤披薩_內部環境及座位區

爐哥烤披薩的內部環境當然就是以木質風格為主

木質地板、餐桌椅、櫃檯及擺放的生活選物及家飾…等都是

座位數其實還不少，應可容納30多人

每個座位區採用的餐桌椅形式及樣式也不盡相同

窗前也擺放了不少鄉村風的擺飾及藝術作品

位在座位區的後半段是櫃檯

選定想吃的之後得自行來這裡點餐及付款

走道旁的木製層架上放有店家手作的窯烤麵包

有原味和南瓜兩種口味，窯烤麵包還蠻大一個的

上面有寫重量約580g、680g，價格則為$200、$250

因為我們是特地來吃披薩，所以就沒有買麵包了

爐哥烤披薩_菜單

菜單很簡單，只有一張護貝過的A4大小的紙

品項共有14種，前7項為不同口味但均一價$300的披薩

除了常見的海鮮、夏威夷、培根玉米、瑪格麗特之外

較特別的就是台拉米和客家酸菜口味的披薩了

在每一款披薩在後面都寫有相關的食材可參考

另有原味和南瓜口味的窯烤麵包及玉米、南瓜濃湯

飲料的話則有幾款熱茶、虹吸式咖啡和罐裝飲料

整體價格約$30~$300不等且沒有低消，也不算太貴

我們也從中點了幾樣東西來分食

爐哥烤披薩_餐點

游小熊一家四口點了兩款披薩、一碗濃湯、一壼熱茶和一瓶飲料

「罐裝飲料（檸檬紅茶 ）$30」

罐裝飲料就是到戶外的涼亭用餐區的冰箱挑選

冰箱裡的罐裝飲料均一價都是$30

孩子們選了一瓶檸檬紅茶來喝

「洋甘菊柚香綠茶$120」

因為熱茶選擇不多，選了一款比較特別的洋甘菊柚香綠茶來喝喝看

游小熊其實不大喜歡洋甘菊的味道

但沒想到這款洋甘菊柚香綠茶好喝吔

甘甜中帶點柚香且是綠茶，整體搭配起來蠻好喝的

「南瓜濃湯$50」

從上圖這濃稠度即可看的出

是非常真材實料且濃郁的南瓜濃湯

有著南瓜本身甜甜的味道，很好喝吔

可惜孩子們不懂得欣賞，所以就由爸爸媽媽來代勞將它喝光

因為披薩是不同時間送上桌的，所以沒能拍到大合照

「客家酸菜披薩$300」

約10吋大小的薄皮披薩，裡面有黑豬肉、培根、酸菜、九層塔和起司

第一次吃到客家酸菜口味的披薩，在口味上是個新的體驗

微辣且鹹中帶酸的滋味，搭配其它食材一起吃

一開始可能會吃不大習慣，但後面會覺得還蠻好吃的

「海鮮披薩$300」

另一款是有著蝦仁、杏鮑菇、蘆筍、彩椒、洋葱和起司的海鮮披薩

海鮮披薩是熟悉的口味，所以孩子們吃的很快

而且趁熱吃的話，一下就被掃光了

本來以為會不夠吃的，結果最後還有點兒吃不完

秉持著不能浪費的原則，最後還是都有把它吃光光才離開

離開前也幫尊和昕兄妹倆拍拍照就要北返回家啦~

【後記】

假日限定營業的爐哥烤披薩

每到營業時間都有不少熟門熟路的饕客前來用餐

客家酸菜口味的披薩也是第一次吃到

另一款台拉米口味的披薩改天有機會也想再來嚐嚐看

店裡店外的環境都是由老板一手打造的

也讓人真心佩服老板的設計及手作專業能力

週休假期，若來新竹縣市遊玩

也推薦大家來這裡歇歇腳，吃披薩或買窯烤麵包喔

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