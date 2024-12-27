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新竹縣竹東鎮【竹東】「 爐哥烤披薩．假日限定營業，軟橋彩繪社區裡的客家酸菜手工披薩.窯烤麵包（許興爐園藝工房）」

假日限定營業 客家酸菜披薩 新竹窯烤披薩 新竹窯烤麵包 more
2024-12-27 12:00:00 文字：游小熊
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游小熊

游小熊
新竹縣竹東鎮【竹東】「 爐哥烤披薩．假日限定營業，軟橋彩繪社區裡的客家酸菜手工披薩.窯烤麵包（許興爐園藝工房）」
竹東．爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）
竹東軟橋村裡，有間週末限定營業的「爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）」
許興爐園藝工房的老板（爐哥），平日是藝術家，從事木雕及園藝設計工作
周末則化身為有著陣陣窯烤麵包及披薩香氣飄出的披薩屋
許多人從山上下來時經過這裡都會專程來吃披薩
在爐哥烤披薩的對面馬路，即有空地可免費停車
整體採木質風+鄉村風裝潢設計，且於室內、戶外都有座位區
店內及庭院的一磚一瓦均由老闆-爐哥親自打造而成
在室內也隨處可見許多木雕作品及鄉村風的擺飾
提供窯烤披薩、麵包、南瓜、玉米濃湯
另有果汁、汽水、茶及養生茶等飲品可選擇
約十吋大小的窯烤薄皮披薩，吃來有著薄脆的口感
其中又以添加了黑豬肉及酸菜的客家口味披薩最特別且人氣最高
黑豬肉+酸菜再搭配培根、起司及九層塔
吃來帶有微辣微酸的滋味蠻好吃的
還有那真材實料且超濃郁的南瓜濃湯也好喝
假日若經過這裡，可以來嚐嚐客家風味的披薩
還可順遊附近的軟橋彩繪村喔~

爐哥烤披薩_地理位置

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在爐哥烤披薩的對面就有免費停車場
依循掛在電線桿的看板指示，我們也將車子停放在這裡

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這邊的空地應可停放十輛車左右
停車後只要走一小段路且過個馬路就可抵達店內

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沿途還可以順路欣賞停車場周邊具農（鄉）村氣息的彩繪牆（圖案）

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爐哥烤披薩就在停車場的對面
大馬路上的車來來去去的且車速蠻快的
所以過馬路時還請注意左右來車才是

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門口有木製的招牌和一個舉著「Pizza」小牌的可愛小人

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我們沿著斜坡走進主建築物裡

爐哥烤披薩_戶外用餐區

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斜坡的左手邊的木製涼亭裡也有設置座位區
不過我們來的當天這裡沒有人加上天氣比較熱
所以我們就直接往屋內走去了

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戶外木造涼亭這裡的座位其實還不少呢
但天氣涼爽時坐這裡可能會比較適合些，哈~

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冰箱裡放有店內販售的飲料，我們點餐時有點了一瓶飲料
店裡工作人員叫我們來這裡自取即可

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斜坡上這個木造的主建築就是主要的用餐區了

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沿著斜坡一直往上走就是化妝室了
就連化妝室也都是木造的喔

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餐廳入口處旁可愛的羊咩咩群~

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門口的椅子上還有隻大熊玩偶，坐著和他一起拍照也不錯

爐哥烤披薩_內部環境及座位區

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爐哥烤披薩的內部環境當然就是以木質風格為主
木質地板、餐桌椅、櫃檯及擺放的生活選物及家飾…等都是

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座位數其實還不少，應可容納30多人
每個座位區採用的餐桌椅形式及樣式也不盡相同

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窗前也擺放了不少鄉村風的擺飾及藝術作品

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位在座位區的後半段是櫃檯
選定想吃的之後得自行來這裡點餐及付款

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走道旁的木製層架上放有店家手作的窯烤麵包
有原味和南瓜兩種口味，窯烤麵包還蠻大一個的
上面有寫重量約580g、680g，價格則為$200、$250
因為我們是特地來吃披薩，所以就沒有買麵包了

爐哥烤披薩_菜單

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菜單很簡單，只有一張護貝過的A4大小的紙 
品項共有14種，前7項為不同口味但均一價$300的披薩
除了常見的海鮮、夏威夷、培根玉米、瑪格麗特之外
較特別的就是台拉米和客家酸菜口味的披薩了
在每一款披薩在後面都寫有相關的食材可參考
另有原味和南瓜口味的窯烤麵包及玉米、南瓜濃湯
飲料的話則有幾款熱茶、虹吸式咖啡和罐裝飲料
整體價格約$30~$300不等且沒有低消，也不算太貴
我們也從中點了幾樣東西來分食

爐哥烤披薩_餐點

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游小熊一家四口點了兩款披薩、一碗濃湯、一壼熱茶和一瓶飲料

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「罐裝飲料（檸檬紅茶 ）$30」
罐裝飲料就是到戶外的涼亭用餐區的冰箱挑選
冰箱裡的罐裝飲料均一價都是$30
孩子們選了一瓶檸檬紅茶來喝

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「洋甘菊柚香綠茶$120」
因為熱茶選擇不多，選了一款比較特別的洋甘菊柚香綠茶來喝喝看
游小熊其實不大喜歡洋甘菊的味道
但沒想到這款洋甘菊柚香綠茶好喝吔
甘甜中帶點柚香且是綠茶，整體搭配起來蠻好喝的

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「南瓜濃湯$50」

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從上圖這濃稠度即可看的出
是非常真材實料且濃郁的南瓜濃湯
有著南瓜本身甜甜的味道，很好喝吔
可惜孩子們不懂得欣賞，所以就由爸爸媽媽來代勞將它喝光

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因為披薩是不同時間送上桌的，所以沒能拍到大合照

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「客家酸菜披薩$300」
約10吋大小的薄皮披薩，裡面有黑豬肉、培根、酸菜、九層塔和起司  
第一次吃到客家酸菜口味的披薩，在口味上是個新的體驗
微辣且鹹中帶酸的滋味，搭配其它食材一起吃
一開始可能會吃不大習慣，但後面會覺得還蠻好吃的

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「海鮮披薩$300」
另一款是有著蝦仁、杏鮑菇、蘆筍、彩椒、洋葱和起司的海鮮披薩

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海鮮披薩是熟悉的口味，所以孩子們吃的很快
而且趁熱吃的話，一下就被掃光了
本來以為會不夠吃的，結果最後還有點兒吃不完
秉持著不能浪費的原則，最後還是都有把它吃光光才離開

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離開前也幫尊和昕兄妹倆拍拍照就要北返回家啦~

【後記】
假日限定營業的爐哥烤披薩
每到營業時間都有不少熟門熟路的饕客前來用餐
客家酸菜口味的披薩也是第一次吃到
另一款台拉米口味的披薩改天有機會也想再來嚐嚐看
店裡店外的環境都是由老板一手打造的
也讓人真心佩服老板的設計及手作專業能力
週休假期，若來新竹縣市遊玩
也推薦大家來這裡歇歇腳，吃披薩或買窯烤麵包喔

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）
  • 所在地址：新竹縣竹東鎮軟橋里38-1號
  • 營業時間：日 六 11:00-18:00
  • 店家電話：0933-262-053
  • 評價：★★★★
  • 備註資訊：
    ＊不定期店休請見粉絲團公告
    ＊實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告

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