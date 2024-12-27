竹東軟橋村裡，有間週末限定營業的「爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）」
許多人從山上下來時經過這裡都會專程來吃披薩
在爐哥烤披薩的對面馬路，即有空地可免費停車
整體採木質風+鄉村風裝潢設計，且於室內、戶外都有座位區
店內及庭院的一磚一瓦均由老闆-爐哥親自打造而成
提供窯烤披薩、麵包、南瓜、玉米濃湯
另有果汁、汽水、茶及養生茶等飲品可選擇
爐哥烤披薩_地理位置
在爐哥烤披薩的對面就有免費停車場
依循掛在電線桿的看板指示，我們也將車子停放在這裡
這邊的空地應可停放十輛車左右
停車後只要走一小段路且過個馬路就可抵達店內
沿途還可以順路欣賞停車場周邊具農（鄉）村氣息的彩繪牆（圖案）
爐哥烤披薩就在停車場的對面
大馬路上的車來來去去的且車速蠻快的
所以過馬路時還請注意左右來車才是
門口有木製的招牌和一個舉著「Pizza」小牌的可愛小人
我們沿著斜坡走進主建築物裡
爐哥烤披薩_戶外用餐區
斜坡的左手邊的木製涼亭裡也有設置座位區
不過我們來的當天這裡沒有人加上天氣比較熱
所以我們就直接往屋內走去了
戶外木造涼亭這裡的座位其實還不少呢
但天氣涼爽時坐這裡可能會比較適合些，哈~
冰箱裡放有店內販售的飲料，我們點餐時有點了一瓶飲料
店裡工作人員叫我們來這裡自取即可
斜坡上這個木造的主建築就是主要的用餐區了
沿著斜坡一直往上走就是化妝室了
就連化妝室也都是木造的喔
餐廳入口處旁可愛的羊咩咩群~
門口的椅子上還有隻大熊玩偶，坐著和他一起拍照也不錯
爐哥烤披薩_內部環境及座位區
爐哥烤披薩的內部環境當然就是以木質風格為主
木質地板、餐桌椅、櫃檯及擺放的生活選物及家飾…等都是
座位數其實還不少，應可容納30多人
每個座位區採用的餐桌椅形式及樣式也不盡相同
窗前也擺放了不少鄉村風的擺飾及藝術作品
位在座位區的後半段是櫃檯
選定想吃的之後得自行來這裡點餐及付款
走道旁的木製層架上放有店家手作的窯烤麵包
有原味和南瓜兩種口味，窯烤麵包還蠻大一個的
上面有寫重量約580g、680g，價格則為$200、$250
因為我們是特地來吃披薩，所以就沒有買麵包了
爐哥烤披薩_菜單
菜單很簡單，只有一張護貝過的A4大小的紙
品項共有14種，前7項為不同口味但均一價$300的披薩
除了常見的海鮮、夏威夷、培根玉米、瑪格麗特之外
較特別的就是台拉米和客家酸菜口味的披薩了
在每一款披薩在後面都寫有相關的食材可參考
另有原味和南瓜口味的窯烤麵包及玉米、南瓜濃湯
飲料的話則有幾款熱茶、虹吸式咖啡和罐裝飲料
整體價格約$30~$300不等且沒有低消，也不算太貴
我們也從中點了幾樣東西來分食
爐哥烤披薩_餐點
游小熊一家四口點了兩款披薩、一碗濃湯、一壼熱茶和一瓶飲料
「罐裝飲料（檸檬紅茶 ）$30」
罐裝飲料就是到戶外的涼亭用餐區的冰箱挑選
冰箱裡的罐裝飲料均一價都是$30
孩子們選了一瓶檸檬紅茶來喝
「洋甘菊柚香綠茶$120」
因為熱茶選擇不多，選了一款比較特別的洋甘菊柚香綠茶來喝喝看
游小熊其實不大喜歡洋甘菊的味道
但沒想到這款洋甘菊柚香綠茶好喝吔
甘甜中帶點柚香且是綠茶，整體搭配起來蠻好喝的
「南瓜濃湯$50」
從上圖這濃稠度即可看的出
是非常真材實料且濃郁的南瓜濃湯
有著南瓜本身甜甜的味道，很好喝吔
可惜孩子們不懂得欣賞，所以就由爸爸媽媽來代勞將它喝光
因為披薩是不同時間送上桌的，所以沒能拍到大合照
「客家酸菜披薩$300」
約10吋大小的薄皮披薩，裡面有黑豬肉、培根、酸菜、九層塔和起司
第一次吃到客家酸菜口味的披薩，在口味上是個新的體驗
微辣且鹹中帶酸的滋味，搭配其它食材一起吃
一開始可能會吃不大習慣，但後面會覺得還蠻好吃的
「海鮮披薩$300」
另一款是有著蝦仁、杏鮑菇、蘆筍、彩椒、洋葱和起司的海鮮披薩
海鮮披薩是熟悉的口味，所以孩子們吃的很快
而且趁熱吃的話，一下就被掃光了
本來以為會不夠吃的，結果最後還有點兒吃不完
秉持著不能浪費的原則，最後還是都有把它吃光光才離開
離開前也幫尊和昕兄妹倆拍拍照就要北返回家啦~
【後記】
假日限定營業的爐哥烤披薩
每到營業時間都有不少熟門熟路的饕客前來用餐
客家酸菜口味的披薩也是第一次吃到
另一款台拉米口味的披薩改天有機會也想再來嚐嚐看
店裡店外的環境都是由老板一手打造的
也讓人真心佩服老板的設計及手作專業能力
週休假期，若來新竹縣市遊玩
也推薦大家來這裡歇歇腳，吃披薩或買窯烤麵包喔
【延伸閱讀】
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店家/景點資訊
- 店家名稱：爐哥烤披薩（許興爐園藝工房）
- 所在地址：新竹縣竹東鎮軟橋里38-1號
- 營業時間：日 六 11:00-18:00
- 店家電話：0933-262-053
- 評價：★★★★
- 備註資訊：
＊不定期店休請見粉絲團公告
＊實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告