🍱石門水庫附近藏著一家風景優美的半室外餐廳，讓人流連忘返！
店家資訊
🙌🔸店名：環湖咖啡好食
🔸地址：桃園市大溪區環湖路二段68號
🔸營業時間：09:00-18:00（週二公休）
🔸Google評分：4.4顆星（共有2489則評論）
遇到好天氣，來這裡享受美景配午餐，真的超讚！👍
半室外的用餐區域超寬敞，舒適又放鬆～
- 三杯塔香猴頭菇 $480
- 精燉紅燒牛肉煲 $520
- 粉紅啵啵干貝軟殼蝦義大利麵 $480
- 松露舒肥麻油雞燉飯 $380
-
厚切豬排茄汁義大利麵 $380
（加套餐 $280）
店家不收服務費哦！
🔸雖然餐點價格不算便宜，但味道真的不錯！😋特別是干貝義大利麵🍝好吃到想再點一盤！另外，兔子奶酪也太萌了吧，完全融化我的心！😆
這次環湖咖啡好食｜桃園石門水庫餐廳推薦分享就到這裡啦！
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