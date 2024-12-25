🍱石門水庫附近藏著一家風景優美的半室外餐廳，讓人流連忘返！

店家資訊

🙌🔸店名：環湖咖啡好食

🔸地址：桃園市大溪區環湖路二段68號

🔸營業時間：09:00-18:00（週二公休）

🔸Google評分：4.4顆星（共有2489則評論）

遇到好天氣，來這裡享受美景配午餐，真的超讚！👍

半室外的用餐區域超寬敞，舒適又放鬆～

三杯塔香猴頭菇 $480

精燉紅燒牛肉煲 $520

粉紅啵啵干貝軟殼蝦義大利麵 $480

松露舒肥麻油雞燉飯 $380

厚切豬排茄汁義大利麵 $380

（加套餐 $280）

店家不收服務費哦！

🔸雖然餐點價格不算便宜，但味道真的不錯！😋特別是干貝義大利麵🍝好吃到想再點一盤！另外，兔子奶酪也太萌了吧，完全融化我的心！😆

這次 環湖咖啡好食｜桃園石門水庫餐廳推薦 分享就到這裡啦！

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