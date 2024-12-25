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石門水庫環湖美景餐廳推薦！「環湖咖啡好食」半室外用餐空間搭配精緻美食！

桃園 環湖咖啡好食 石門水庫 半室外餐廳 more
2024-12-25 16:09:46 文字：neru.foodie
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石門水庫環湖美景餐廳推薦！「環湖咖啡好食」半室外用餐空間搭配精緻美食！

🍱石門水庫附近藏著一家風景優美的半室外餐廳，讓人流連忘返！

店家資訊

🙌🔸店名：環湖咖啡好食
🔸地址：桃園市大溪區環湖路二段68號
🔸營業時間：09:00-18:00（週二公休）
🔸Google評分：4.4顆星（共有2489則評論）

石門水庫環湖美景餐廳推薦！「環湖咖啡好食」半室外用餐空間搭配精緻美食！

遇到好天氣，來這裡享受美景配午餐，真的超讚！👍

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半室外的用餐區域超寬敞，舒適又放鬆～

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  • 三杯塔香猴頭菇 $480
  • 精燉紅燒牛肉煲 $520
  • 粉紅啵啵干貝軟殼蝦義大利麵 $480
  • 松露舒肥麻油雞燉飯 $380
  • 厚切豬排茄汁義大利麵 $380
    （加套餐 $280）

店家不收服務費哦！

🔸雖然餐點價格不算便宜，但味道真的不錯！😋特別是干貝義大利麵🍝好吃到想再點一盤！另外，兔子奶酪也太萌了吧，完全融化我的心！😆

 

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環湖咖啡好食

phone03-3879192
place桃園市大溪區環湖路2段68號
3.73 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.75
CP值
3.75
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