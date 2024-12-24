最近因為搬家忙碌，竟然好久沒到餐廳吃美食了，幸好前幾天聚會的時候，聽朋友推薦了一間叫「和牛Emperor」的餐廳，說那裡的牛肉超級好吃，特別是神戶牛，還有專人代烤服務，完全不需要擔心會把和牛烤過頭或浪費掉。聽到朋友這樣一說，我和先生就立馬決定一起來試試看。



檢視較大的地圖

和牛Emperor

台中市西屯區大墩十九街239號

17:00-23:30

04-23106629

Instagram： https://www.instagram.com/wagyu.emperor/

Facebook： https://www.facebook.com/wagyuuemperor/

和牛 Emperor 官網： https://wagyu-emperor.com/

隔壁有收費停車場

和牛Emperor的地點很好找，旁邊就有停車場，餐廳的裝潢也很有日式風格，感覺就像是來到了日本的和風空間。店裡有吧台區，可以看到師傅們現場操作，這個位置如果沒有帶孩子的話，其實很不錯。

對於有小朋友的家庭，店家也有提供預約後面的區域，而且如果是聚餐，也有包廂區，但包廂費用是$3000，且無法折抵消費喔！

而一進店，服務員就會介紹餐單的菜色，還會展示他們的神戶牛肉許可證，這讓我感覺特別安心，因為能看到他們經過日本認證，真的是正宗的神戶牛肉。而且，店家還有展示鹿兒島和神戶牛油花分布的差異，這真的是讓人更放心，吃得更開心。

餐前，我們先點了一些飲品，柚子酒特別清爽，喝了之後會建議大家放個五分鐘再喝，這樣口感會更順口。先生選了薑汁汽水，也非常有特色，我們的兒子則選了可爾必斯。

接著就是美食時間！首先上桌的是A5和牛炙燒壽司，這道料理炙燒過後的和牛油脂香氣十足，搭配著越光米的香甜，簡直是美味無法言喻！另外，生醃泡菜是現做的，味道偏甜辣，沒有過度醃製，吃起來非常新鮮多汁。再來是大阪涼拌豆芽菜，搭配水蓮和芝麻，清爽的口感讓人忍不住一口接一口。

接下來是A5生醃日本和牛（生牛肉），這道料理搭配了滑順的蛋黃，將和牛的鮮甜和蛋黃的香味融合在一起，真的超級好吃！

和牛漢堡也非常推薦，厚實的牛肉漢堡肉不乾柴，配上松露醬和芥末籽醬的鹹香與酸爽，讓每一口都很過癮。

燒肉時，我最喜歡的就是厚切牛舌，這口感Q彈，一咬下去牛香四溢，搭配檸檬醬汁和海鹽，再放在飯上吃，真的是幸福感爆棚。當然，蔥鹽牛舌也很讚，簡單的調味讓牛舌的風味更顯突出。

接著是A5日本和牛上等牛肋肉、A5腰子心、特級橫隔膜等不同部位的肉品，當這些肉一上桌，真的是讓人期待滿滿。

最喜歡的還是橫隔膜，烤得外酥內軟，搭配燒肉醬汁，肉香豐富，口感超級棒。而且，山藥也很適合搭配和牛，脆脆的口感讓整體的味覺更豐富。

必吃的日本和牛涮里脊肉，這是我一直很想嘗試的，終於等到！店家提供了兩種沾醬，一種是燒肉醬配生雞蛋，另一種是蘿蔔泥與桔醬。

A5和牛沾上醬汁、生雞蛋，再配上土鍋煮的越光米，這搭配真的是超級美味！桔醬搭配蘿蔔泥的清爽，也能很好的中和和牛的油脂，讓整體的口感恰到好處。

最後，我們還喝了牛肉清湯，雖然簡單卻鮮甜十足，兒子還喝了好幾碗呢！甜點方面，我們全家都很喜歡，尤其是香草冰淇淋配餅乾，兩個男生還差點爭吵（笑）。我則最喜歡日式的蕨餅，配上黃豆粉的味道剛好，不會過甜。

總結來說，這次在和牛Emperor的用餐經驗非常好，不僅餐點美味，服務也很貼心，特別適合家庭聚餐或是重要場合來慶祝。無論是牛肉的品質、創新的菜式，還是餐廳的氛圍，都讓我們非常滿意。絕對會回訪！如果你也有重要的活動或是想要招待家人好友，一定要來這裡試試！



檢視較大的地圖

和牛Emperor

台中市西屯區大墩十九街239號

17:00-23:30

04-23106629

Instagram： https://www.instagram.com/wagyu.emperor/

Facebook： https://www.facebook.com/wagyuuemperor/

和牛 Emperor 官網： https://wagyu-emperor.com/

隔壁有收費停車場