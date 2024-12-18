壓力大到快撐不住了怎麼辦？你會選擇怎麼紓壓呢？對於像我們這樣的美食控，最療癒的方式就是找一家高水準的美式餐廳，好好享受一頓「紓壓大餐」！而在台北信義區，說到美式漢堡的首選，當然非「林斯漢堡美式餐廳 Lin’s Burger」莫屬！從雙層牛肉堡到經典德國豬腳，這裡的每一道菜都像是為味蕾開了一場派對，吃完心情整個大好！

林斯漢堡位在台北信義區，交通超方便！搭捷運到六張犁站，出站過個馬路就能到。如果開車，附近也有基隆路或信安街上的停車場，步行只要約6分鐘，完全不會麻煩！

林斯漢堡美式餐廳 Lin’s Burger一進店，首先映入眼簾的是門口的植披牆，滿滿的網美感！

進到店內，工業風設計搭配灰、黑、白、棕的色系，水泥牆面、金屬元素和皮革沙發融合得剛剛好。牆上的黑膠唱片、復古吊扇燈、霓虹文字燈，配上美式音樂，這氛圍直接把你拉進美式電影的場景！

林斯漢堡美式餐廳 Lin’s Burger菜單超豐富，主打的當然是美式漢堡，還有早午餐、排餐、義大利麵、炸物、甜點等，選擇超多元。以下幾道必點推薦讓你吃得心滿意足！

豪華雙層牛肉堡

一上桌就被它的大尺寸震懾住！兩片7盎司的純牛漢堡排現點現做，厚實多汁，搭配手工牛奶麵包、起司、新鮮生菜和濃郁醬汁，每一口都是豐富的層次感，簡直完美！薯條也不能少，酥脆外皮配上酸甜茄醬，根本停不下來！

明太子雞腿排義大利麵

炙燒雞腿排外皮焦香、內部多汁，配上鹹香的明太子和Q彈義大利麵條，每一口都是奢華享受。魚卵在口中啵啵爆開，這層次感沒得挑剔！

經典美式早午餐拼盤

早午餐控必點！包含濃郁的漢堡排、黃金炒蛋、鬆軟可頌、德式香腸和新鮮蔬菜，每一樣都超好吃。澎派的份量讓你早餐吃得超滿足！

經典德國豬腳

烤到外皮酥脆、內部多汁的德國豬腳真的超迷人！Q彈的脂肪讓豬腳不乾柴，膠質更是滿滿，切好上桌超貼心，完全不用費力切割，直接開吃最過癮！

田園沙拉用當季鮮蔬搭配和風柚子醬，清爽又解膩，是開胃的好選擇！

主廚濃湯香甜濃稠，料多到像在喝小火鍋！

可樂與經典紅茶

甜點：香草泡芙 & 巧克力布朗尼

香草泡芙外酥內軟，卡士達醬滑順奶香濃；布朗尼濃郁微甜，搭配香草冰淇淋，冰熱交融簡直太幸福！

努力工作的日子，別忘了好好犒賞自己！來林斯漢堡林信義店，用美式漢堡和各式經典美式料理，紓壓一下，體驗「Work Hard，Play Hard」的生活哲學吧！

店家資訊

Lin’s Burger 林斯漢堡美式餐廳 台北信義店

訂位網站：https://foodie.oddle.me/4ixr

外帶外送網站：https://linsburger-sy.oddle.me

最新優惠活動：https://oddle.io/131ucs

FB：https://www.facebook.com/LinsBurger2/

電話號碼：02 2732 0688

地址：110台北市信義區和平東路三段173號

營業時間：11:30–21:00