到台南，怎麼能不來碗牛肉湯呢？尤其是這家超受在地人推崇的「二牛牛肉湯」！它就位於安平運河旁，交通方便，旁邊有收費停車場，對面還有很多停車格，吃完還能沿著運河散步，完美解鎖愜意行程！這裡的 台南牛肉湯、菜頭牛腩湯 和 牛肉料理，絕對是每位饕客不能錯過的招牌美味！

二牛環境介紹

店名：二牛牛肉湯

地址：台南市安平區安平路570號

電話：06-2226292

營業時間：7:30 -00:30 周六、日 7:00 -凌晨1:00

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一進門，寬敞明亮的空間就讓人感覺耳目一新，跟一般小而暗的牛肉湯店完全不一樣。

透明廚房設計，從牛肉處理到湯品製作，全都看得一清二楚，加上每日採用新鮮牛肉，還有恆溫室保存，真的是用心到不行。



自助佐料區更是貼心又大方，薑絲、醬料想怎麼配就怎麼配，完全不小氣！

招牌牛肉湯 $120

二牛的牛肉湯是必點！每天新鮮熬煮的清甜湯頭，加上當天現切的台灣牛肉，鮮嫩又多汁。建議上桌後趁熱趕快吃，這時牛肉的嫩度剛剛好！

牛肉切得厚實，吃起來很有口感，湯頭則因牛肉的甘甜更加清香，暖胃又暖心，重點是喝完還能免費續湯，CP值直接拉滿！

菜頭牛腩湯 $120

別以為這和牛肉湯差不多，事實完全不同！這碗用大塊白蘿蔔與牛腩熬煮的湯，清甜中帶點蔬果的自然香氣，口感豐富。蘿蔔咬下去滿滿湯汁，牛腩軟嫩細緻，搭配湯頭，甜味更加分，是另一種絕佳風味！

芥藍牛肉 $160

這道主打清炒，簡單呈現牛肉與芥藍的原味。芥藍清脆爽口，牛肉鮮嫩不柴，完全不靠沙茶醬或其他重口味調味，讓人吃得健康又滿足！

青椒牛肉 $160

牛肉搭配青椒與洋蔥，炒得色香味俱全！青椒香氣濃郁，卻不會讓人覺得膩，牛肉炒得剛好不老，鮮嫩又入味，整盤豐富有層次，讓人食指大動。

蔥薑牛雜 $160

這道微酸微辣，涮嘴程度一流！牛雜處理得乾淨，沒有腥味，口感Q彈，咬起來又嫩又香，完全展現師傅的高超功力。

高粱牛香腸 $100

高粱香氣滲入牛香腸裡，讓整體味道更有層次。這香腸比豬肉版的少了油膩感，肉質扎實，每口都能吃到牛肉的原香，鹹甜滋味剛剛好。

牛肉肉燥飯 $30 / 豬肉燥飯 $25

二牛的肉燥飯無論牛肉還是豬肉，都有各自的特色！牛肉版本清甜細膩，搭配米飯超順口；豬肉版本則更為綿密鹹香，讓人每一口都吃得很滿足。兩種都值得一試，看你更愛哪一款！

「二牛牛肉湯」不只是牛肉湯好喝，像菜頭牛腩湯、青椒牛肉、蔥薑牛雜等料理也都相當推薦。從環境到食材，再到料理口味，無不展現誠意與實力，難怪是台南人帶路的第一選擇！如果你下次來台南，不妨安排一趟「二牛牛肉湯」，吃完再沿著安平運河散步，這才是完美台南行啊！