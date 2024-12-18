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麻油雞界的人氣王！阿圖麻油雞博愛店麻油雞＋麵線絕對要吃。

2024-12-18 11:15:07 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

提到台北的冬天進補美食，怎麼能少了麻油雞！而在大台北地區，最有名的「阿圖麻油雞」可是大熱門！這家店展店速度超快，目前在台北就有四間分店，包括林森總店、遼寧店、八德店和博愛店。不論住在哪個角落，都能輕鬆享受到這碗香氣四溢的麻油雞。這裡的招牌組合「麻油雞加麵線」、經典「麻油腰只湯加麵線」，甚至豬肝清湯、乾米血糕、麻醬麵，樣樣都讓人讚不絕口。

麻油雞界的人氣王！阿圖麻油雞博愛店麻油雞＋麵線絕對要吃。

阿圖麻油雞 資訊

  • 地址：台北市中正區博愛路102號

  • 營業時間：11:00-22:00 (周日公休)

  • 電話：02-23889102

  •  官網

阿圖麻油雞 交通位置

  • 自行開車：Google地圖輸入「阿圖麻油雞」即可到達

  • 停車場：沒有附設停車場，但是周圍有路邊停車格

  • 大眾交通工具：西門町捷運站五號出口，往東走成都路朝中華路一段前進，走衡陽路在博愛路向左轉。

麻油雞界的人氣王！阿圖麻油雞博愛店麻油雞＋麵線絕對要吃。

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這次我們特地來到博愛店。還沒到用餐尖峰，店內早已高朋滿座，人氣果然強大！。

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菜單上滿滿的食補料理讓人眼花撩亂，從麻油雞、四物雞到夏日限定的咖哩，還有麵食和小菜，選擇真的超多。

麻油雞界的人氣王！阿圖麻油雞博愛店麻油雞＋麵線絕對要吃。

麻油雞＋麵線，麻油雞當然是必點招牌！一入口就能感受到湯頭的甘甜與溫潤，酒香濃郁但不嗆，暖心暖胃剛剛好。雞肉分胸肉和腿肉，約有五大塊，肉質不柴也不澀，還帶點Q彈，搭配麵線更是完美。

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麻油腰只湯＋麵線，腰只的口感絕對是一絕！軟中帶脆，嚼起來特別有層次感。湯頭依然保持阿圖麻油雞的高水準，濃郁中帶有深厚的香氣。

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這份麻醬麵香氣濃郁，搭配一大片高麗菜，意外地清爽又解膩，吃完讓人滿足。

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豬肝清湯，湯頭清甜，豬肝鮮嫩，完全沒有腥味，展現出食材的高水準。這道湯特別適合想要清爽一點的朋友。

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乾米血糕，米血口感濃稠又Q彈，配上花生粉和香菜，再來一點辣椒，味道超豐富！簡單的小菜也有令人驚豔的水準。

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「阿圖麻油雞」絕對是冬天暖胃的首選，平價又美味，每道餐點都有高水準表現！天冷時來上一碗麻油雞，從嘴裡暖到心裡，簡直幸福感爆棚。下次想吃麻油雞的時候，就記得來「阿圖麻油雞」報到吧！


 

 

 

 

 

 

 

 

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阿圖麻油雞 博愛店

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美味度
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服務品質
4.50
裝潢氣氛
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