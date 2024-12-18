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台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。

2024-12-18 11:15:11 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

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 台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。 

​行經台中大里的成功路時，無意間發現這間不起眼的小店——武夫將煮鍋燒，從名字到外觀都散發著低調卻吸引人的魅力。這裡主打鍋燒麵、酸菜魚和各種炒麵，還有8種湯頭和麵條任君選擇，豐富選項讓你每次來都能挑到不同驚喜！店內環境寬敞明亮，還提供自助飲料吧，冷氣舒適，無論一個人來還是和朋友聚餐都很適合，餐點上桌速度也超快，絕對是附近必訪的美食好店，也有提供Foodpanda外送熊貓！台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。

武夫將煮鍋燒

武夫將煮鍋燒電話:0905-517-011

武夫將煮鍋燒營業時間: 11:30–00:00 詳見官網或google商家資訊

武夫將煮鍋燒地址:台中市大里區成功路462號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以武夫將煮鍋燒為主

文章內有武夫將煮鍋燒地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

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台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。Instagram ID：yuno05199台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。台中大里美食「武夫將煮鍋燒」酸菜魚鍋燒麵超人氣，每道都誠意滿滿。

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自助點餐的設計 

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一踏入武夫將煮鍋燒，首先映入眼簾的就是店內的半開放式廚房設計。透明玻璃隔間讓整個烹飪過程一覽無遺，所有食材的新鮮度都清楚可見，讓人安心又放心。

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搭配簡約明亮的裝潢風格，木質元素與紋花牆面營造出一種溫馨氛圍，等待美食的時間也變得格外愜意。

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店內還提供無糖紅綠茶無限暢飲，而且是真心好喝的那種，不用再額外花錢買飲料，對於注重飲品品質的食客來說真的是加分不少。無論天氣冷熱，都能在這裡喝到滿足！

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武夫將煮鍋燒的價格可以說非常親民，最便宜的鍋燒麵只要90元！如果想要吃得豐盛一點，還有多種加料選項，像是海鮮、牛肉或酸菜魚等，都能自由搭配，滿足不同口味需求。

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點餐之後不用等太久，熱騰騰的料理很快就上桌了。今天因為太餓，YUNO不小心點了一大堆，從鍋燒麵到小菜樣樣都有，看到這滿滿一桌的美食，口水瞬間快滴下來了，滿心期待每一口都能帶來驚喜！

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這次YUNO首推的就是豪華海鮮鍋燒，湯頭選了川香麻辣和韓式泡菜。鍋內滿滿蝦、蛤蜊、魚板、火鍋料與豬肉片，豐富的食材層層堆疊，散發出誘人香氣。湯頭濃郁卻不油膩，喝到最後一口還是鮮甜回甘。搭配的寬粉和意麵煮得剛剛好，Q彈有勁，吃完整碗真的超有飽足感！

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武夫將煮的酸菜魚也非常推薦，細嫩的魚片與酸菜一起燉煮，湯頭酸香中帶點花椒麻香，香氣層次豐富。搭配白飯一起吃，酸爽開胃的滋味讓人根本停不下來。想吃到道地酸菜魚又不想花大錢，這裡真的是超好選擇！

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牛肉炒烏龍也是店內人氣餐點，嫩滑的牛肉和彈牙的烏龍麵完美融合，每一口都能感受到鹹香帶甜的滋味。既能滿足味蕾，又能提供滿滿能量，無論當正餐還是宵夜都超級適合！

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說到武夫將煮的經典，就不能錯過招牌炸排骨！外皮金黃酥脆，咬下一口酥脆聲響瞬間襲來，內裡卻保留滿滿肉汁，香氣四溢。這款炸排骨無論單吃還是搭配主食，都能提升整餐的滿足感。

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店內的小菜選擇也超豐富！這次YUNO挑了椒麻皮蛋、百香木瓜、豬耳朵和皮蛋豆腐。每一道小菜都各有特色：椒麻皮蛋香氣十足，百香木瓜酸甜開胃，豬耳朵脆嫩有層次，皮蛋豆腐則冰涼滑順，完美平衡了整桌重口味料理。

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武夫將煮鍋燒不只是賣鍋燒麵那麼簡單，從湯頭到食材都充滿誠意，還結合了平價和創新，讓每道料理都吃得到滿滿心意。不管是午餐、晚餐還是深夜饑餓時，這裡的熱騰騰鍋燒都能填滿你的胃。搭配飲料自助吧無限暢飲，連飲品都不用多花錢！這裡的每次造訪，絕對都是味蕾的幸福體驗！

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