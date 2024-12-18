又到了年末聚餐時間，兩隻小豬跟家人來到新莊廣泰樓小館，是間提供粵式和港式小點的中餐廳，最推薦香酥芋頭鴨、蒜香脆皮雞及招牌麻油山泉鱸，風味十足家人也喜歡，加上用餐空間寬敞舒適，附近也有付費停車場，聚餐來這很適合。

廣泰樓小館｜在哪裡？怎麼去？

廣泰樓小館地理位置相當便利，周圍有許多餐廳選擇，也有佳瑪百貨和宜得利可以逛。

▫️ 捷運：搭乘捷運機捷到泰山站，步行約15分鐘即可抵達。

▫️ 公車：搭至「新莊高中(幸福路)」下車，步行約70公尺就到囉

開車來的朋友，可以停在中和街125巷內的中誠停車場，平假日一小時40元很划算。



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廣泰樓小館

地址：新北市新莊區幸福路803號2樓

營業時間：週二～週日11:00-14:00；17:00-21:00（週一公休）

電話：02-29901352

FB粉專：廣泰樓小館

「廣泰樓小館」的位置就在眼鏡行二樓，外觀有大大的招牌，蠻好找的。

廣泰樓小館｜用餐環境

「廣泰樓小館」座位數有非常多，2-4人桌或是10人以上的聚餐都有足夠的座位。

當天我們11:00就到，才能拍到空景照。

入座後，服務人員會詢問我們要喝什麼茶，茶資每人$30元，有茉莉綠茶/普洱/烏龍/洋甘菊可選擇。

我們點的是烏龍茶，味道清香很解膩。

廣泰樓小館｜菜單價位

菜單品項豐富多元，肉類料理、田園蔬菜、港式點心、餐前開胃菜、海鮮料理、粵式裦品、巧手羹湯、飯麵類、特色鍋物以及甜點飲料等。

第一次來如果不知怎麼點，可以參考主廚推薦，尤其是打星號的，都是店內人氣料理唷！另外，內用需酌收一成服務費(外帶免服務費)。

廣泰樓小館｜餐點表現

首先，送上的是悅賓小品，黃金泡菜、蒜香雲耳及桂花蜜芋頭。

黃金泡菜 $60

爽脆可口、帶有微辣的酸甜感，不像傳統泡菜那樣辛辣，味道更柔和，有發酵的甜味，真的好開胃。

蒜香雲耳 $80

吃起來香脆的黑木耳，充滿著滑潤感，還有融入蒜味的酸甜醬汁，既開胃又提味，小孩接受度也高。

桂花蜜芋頭 $100

這道蜜芋頭真的好綿密，每一口都有桂花的自然甜味，甜而不膩好入口，綿密中還帶著微微的粉糯，風味細膩有層次。

蒜香脆皮雞/半隻 $540

來到廣泰樓小館，一定不能錯過他們家的招牌功夫菜蒜香脆皮雞！這道菜光是製作過程就讓人驚嘆，據說耗時整整一天才能完成。

選用兩斤半的台東紅羽雞，從醃漬開始就相當講究，加入中藥提味，再經過淋醋水、風乾、淋油搶皮等繁複工序。

不過這可不是一般炸雞喔！脆皮雞的重點在於精緻的技術和對火候的掌握。皮必須酥脆，但絕不能焦黑，每個細節都極其考驗廚師的功力。

咬下一口，那層金黃酥脆的外皮會在齒間「卡滋」一聲，雞肉軟嫩卻不失彈性，肉質鮮嫩多汁好滋味，還帶著中藥醃漬的微微甘香，每一口都彷彿在品嚐師傅的用心。

香酥芋頭鴨 $415

另一道必點的功夫菜就是香酥芋頭鴨，雖然是用高溫油炸，但完全不會讓人覺得油膩。

吃起來鹹香綿密又鬆軟，芋泥細膩得像入口即化，還完美結合了鴨肉，口感豐富多層次，芋頭控一定會喜歡👍

干炒牛河 $270

干炒牛河表現也不錯，香氣十足、口感Q彈。

河粉和牛肉都很入味，牛肉給得很大一塊，姐姐邊吃邊誇讚：「這牛肉真的好嫩！」，口味上也不會太油我很喜歡。

金沙蝦球/小 $390

鹹香可口的金沙蝦球，蝦肉緊實彈牙，鹹蛋黃是綿密又帶點顆粒感的口感。

底下還鋪上甜青椒和地瓜條，甜青椒脆嫩中帶著微微的甜味；地瓜條金黃微脆，內裡卻保持鬆軟的甜香，小孩自己拿著吃很開心😆

鮮蝦粉絲煲/小 $455

餐廳常見的經典宴客菜鮮蝦粉絲煲，蝦子大隻新鮮，還帶著天然的甜味。

重點是，底層鋪滿了吸飽湯汁的粉絲，味道鮮美又不會過鹹，滿足大家的味蕾。

蛤蜊燴絲瓜 $295

看似平凡的蛤蜊燴絲瓜，吃起來卻特別濃郁鮮甜。

絲瓜燉煮得剛剛好，保留滑嫩的口感，而且感覺有再煎過，絲瓜的自然甘甜和鮮美的蛤蜊，味道可口又下飯。

家傳蘿蔔糕3片 $98

這道家傳蘿蔔糕可是廣泰樓小館師傅手工自製，熱銷到有在整條販售。

咬下去外酥內嫩，煎到焦香酥脆的表面更是誘人～裡頭還能吃到蘿蔔絲、臘腸，內餡層次豐富。

個人覺得不用沾醬單吃蘿蔔糕就很美味了，但如果你是偏好重口味，可以搭配店家自製的XO醬，更香辣帶勁喔

招牌麻油山泉鱸（含豆腐） $620

剛好最近天氣冷颼颼，點這道招牌麻油山泉鱸讓家人暖身子～

一上桌就被這鍋裡超大尾的山泉鱸震撼到，肉質細緻軟嫩，完全不用擔心小魚刺，吃起來超享受！

裡面還能撈到不少的雞蛋豆腐，嫩滑細膩。

湯頭濃郁帶有滿滿麻油香，溫潤又不燥，喝上一口，身體都暖起來。

廣泰樓小館｜餐後心得

廣泰樓小館從服務到餐點都展現出高水準的專業與用心。服務人員態度親切，會幫忙加茶水和收拾盤子。餐點更是讓我印象深刻，尤其是蒜香脆皮雞，外皮酥脆、內裡多汁鮮嫩，還有招牌麻油山泉鱸，魚肉大塊鮮嫩，麻油湯底鮮美溫潤，完美詮釋了「銷魂功夫菜」的精髓。

菜色也相當豐富，從精緻的港式點心到需要功夫的招牌料理一應俱全，絕對能滿足不同喜好的饕客。加上用餐環境寬敞舒適，座位數也夠多，很適合家庭聚餐或朋友聚會。交通更是便利，附近就有停車場，走過來不到幾分鐘。下次有機會，還想再來品嘗其他特色料理！