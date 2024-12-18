天冷了常常想要喝熱湯，在地朋友都知道南屯有一間超厲害的雞湯火鍋，被網友戲稱田間傳奇的廣式養生功夫雞，主打天然水果湯頭製作的椰子雞湯，每一鍋雞湯至少用掉三顆新鮮椰子，湯頭喝起來清爽甘甜，還能吃到正宗廣東白切雞、廣東快炒，就連私房小菜都很有特色

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廣式養生功夫雞｜50秒影片搶先看

偷偷告訴你們不僅椰子雞湯好喝，還有隱藏版炒米飯也很厲害，這道可是菜單上找不到，熟客才知道可以點，因為製作太花時間了，數量很少，必須提前預訂才有機會吃到！看似簡單的炒米粉，老闆可是下足了功夫與時間，一入口香氣十足，吃得到鍋氣那種～

每年都賣爆的年菜組合，現在已經開放預購了，限量200組大家要提早下單喔！年菜組合蒐羅店內最受歡迎的特色菜，魚、蝦、肉、蔬菜、甜點都能吃到，還有超好喝的椰子雞湯火鍋，提供四種不同用餐人數的年菜組合，餐點都是當天現煮，直接外帶回家就能享用充滿年味的團圓飯

年菜注意事項

💡過年期間只有初一休息，其他時間正常營業

💡除夕當天只有年菜外帶，其他時間可內用

💡不吃牛的可以把年菜組合中的牛肉換其他菜色，或是退牛肉差價

廣式養生功夫雞在哪裡？

廣式養生功夫雞就位在環中路四段、74快速道路匝道口附近，由於近交流道，不少外地人也會慕名而來！第一次來的朋友建議你們直接定位『廣式養生功夫雞』會比較準確

跟一般街邊店比起來，真的是被包圍在田園裡，難怪大家會說它是隱藏版！

店門口有一塊小菜園，是自家栽種的時令蔬菜及辛香料，有時會看到老闆娘出來拔菜再進廚房超有趣

雖然地點比較隱密，但其實照著導航走並不難找，而且店門口空地就可以直接停車，蠻方便的！廣式養生功夫雞有很多知名節目介紹過，客人都是專程而來

這天來用餐才發現，原來它就在金城武樹旁邊，用餐完畢我還特地走過去，看看跟我印象中的金城武樹還有沒有一樣！

廣式養生功夫雞｜店內環境

店內空間算是寬敞明亮，環境挺舒適的，就連平日午餐生意都很好，晚餐跟假日時段一定要先預約，免得白跑一趟

店內還提供免費雞骨高湯跟桂圓紅棗茶，因為沒有服務費，餐點吃不完就自助打包

廣式養生功夫雞菜單

光是椰子雞火鍋選擇就超過10種，居然還有榴槤椰子雞、無果花椰子雞，應該是全台口味最多的椰子雞吧！加上老闆自己就是廣東人，堅持保留正宗的廣式風味，所有菜色都沒經過改良，想吃道地的廣東菜來這裡就對了

廣式養生功夫雞年菜菜單

店家把最受歡迎的菜色通通放進年菜裡，有魚、有肉、有甜點，招牌白切雞加上特色養生火鍋，還根據不同圍爐人數推出四個組合，我們這次吃的10人套餐，每人不到600元就有豐盛年菜超划算！難怪每年都賣爆，建議大家提早預訂

廣式養生功夫雞｜港式乾鮑椰子雞

來這裡一定要吃的就是椰子雞火鍋，每一鍋都是用熬煮多時的雞湯，加入至少三顆椰子水的黃金比例，香醇雞湯融入椰子水的甘甜，喝第一口就很驚豔，也是外面喝不到的風味

從屏東直送的老椰子，每一顆拿起來都很有份量

手工現剖再取出椰肉跟椰子水，雖然比較費工，但煮出來的湯頭味道不是現成椰子水可以相比的！

湯頭不夠了，店內有免費高湯可以自取，如果需要新鮮椰子水一瓶是100元！

這鍋乾鮑椰子雞很適合過年圍爐耶，過年就是要吃鮑魚啊，而且撈起來雞肉很多，非常好喝又吉利的圍爐湯

特別挑選放山小土雞，肉質扎實但吃起來又很嫩口，吸足湯頭味道不用沾醬就很好吃！厚實的鮑魚吃起來特別Q彈、香氣濃郁

最特別的是，他們家雞湯裡面居然吃得到椰子肉，第一次喝到有真椰肉的雞湯好驚喜！手工挖取的椰肉切成長條形，吃起來QQ脆脆很有口感

湯頭不是煲湯那種濃郁派，喝起來清爽不膩，裡面還有黃金蟲草跟溫潤藥材，好喝到每人都三碗起跳

在煮火鍋料前，建議你們先多喝幾碗湯，好好感受一下鮮醇又富有膠質的椰子雞湯

套餐會附上各種煮火鍋食材，喝完雞湯再煮配料，新鮮蔬果堆疊出來的鮮甜，又讓湯頭呈現不一樣的風味！

提供香菇、芋頭、荸薺三種手工丸

手工丸子個頭很大顆，口感扎實，一咬下還會爆汁，三種口味都好吃

凍豆腐也是湯汁吸飽飽，要小心燙口喔

廣式養生功夫雞｜招牌廣東白切雞

年菜裡有兩道招牌廣式雞料理，其中超受歡迎的廣東白切雞，一盤有半隻雞份量！原本以為黃色雞皮燻出來的，結果老闆說他用的是玉米雞，所以才會黃色的好特別呀

選用溫體放山閹雞，厚實雞肉吃起來軟嫩帶著Q彈感，淋上廣東特色沙薑醬油，微甜微鹹的滋味很特別！沙薑是廣東菜很常使用的香料，連香料都不馬虎，才能做出道地的廣式佳餚

廣式養生功夫雞｜特色沙薑悶雞

另外還有特色沙薑悶雞，醬香濃郁，看上去就好入味！

看起來很重口味，實際上並不會很鹹，也是一道超級下飯的料理！

廣式養生功夫雞｜沙拉貴妃鮑魚

過年圍爐很常出現的鮑魚沙拉，大人小孩都喜歡

廣式養生功夫雞｜年年有餘

過年就是要年年有餘，一大條清蒸石斑魚好霸氣呀！

夾起來會發現魚肉也很厚實呢！肉質細嫩帶有Q度，簡單清蒸就能感受到魚肉鮮甜，而且充滿膠質呢

廣式養生功夫雞｜豉汁蒸排骨

港式飲茶必點的豉汁蒸排骨這邊居然也吃得到！排骨裹粉不厚，口感帶點脆度，豉汁鹹中帶甜的味道很入味，重點是沒什麼骨頭懶人最愛ＸＤ

廣式養生功夫雞｜富貴蝦

新鮮大白蝦吃起來Q脆鮮甜，過年會變醉蝦，我還蠻期待過年的醉蝦一年只有一次

廣式養生功夫雞｜涼拌菜

這次吃到的小菜有涼拌木耳跟涼拌豬頭肉，特製廣式醬汁做的涼拌菜，吃起來微酸微辣很開胃，口味不會太重

豬頭肉是帶有厚度那種，吃得到軟Q口感

廣式養生功夫雞｜涼拌牛肉

涼拌牛肉挑選腱子心部位， 口感軟嫩又能品嚐到牛肉香，酸辣交織相當開胃，一盤份量不少吃得很滿足

廣式養生功夫雞｜時令蔬菜

時令蔬菜是店家自己種的，每次吃到的品項會不太一樣，我們當天吃的青花菜又鮮又脆很好吃

廣式養生功夫雞｜港式養生甜點

養生甜點看起來平凡無奇，但意外蠻好吃的耶！撈起來居然有滿滿雪燕，雪燕有平民燕窩的稱號，一絲一絲口感跟燕窩很類似，再加上雪蓮子，是好喝又養顏的甜品



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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廣式養生功夫雞

▋地址 : 台中市南屯區新鎮和路新民巷18號

▋電話 : 0911-125-283

▋營業時間 : 週二～週日 11:00～14:00 / 17:00～21:00

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