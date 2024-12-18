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【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brunch -早午餐份量十足，脆皮蛋餅必點，師大夜市美食-近台電大樓4號出口｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2024-12-18 12:15:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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師大夜市美食林立，這間位在於師大夜市外圍的餐廳，

地點很方便就位於台電大樓捷運站4號出口附近，

滿適合約上朋友或與家人來享受一頓美好的餐點。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

白天是清新的早午餐，晚上則轉身成為溫馨的餐酒館，

讓顧客無論是早餐、午餐還是晚餐時段，都能品嚐到美味的餐點。

不過晚餐營業的菜單不一樣喔。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

店裡的用餐環境是美式工業風格，無論是單獨用餐

或與朋友、家人共聚，都能找到舒適的座位。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

醬料區的辣椒醬是店家自製的，沒有化學味，辣度十足，

滿滿的闆娘的用心，不過辣度偏高，使用時要小心用量喔。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

另一個細節是廁所內的洗手乳是我最喜愛的Aesop品牌，

此外還貼心提供漱口水、衣物芳香噴霧、

牙線、乳液等小物，甚至有衛生棉，

這些細緻的讓人感受到店家對顧客的真誠與關懷。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

也有提供電子支付非常的方便。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

菜單上不僅有經典的早午餐盤，還有脆皮蛋餅、

手作厚片、炸物等豐富選擇，滿足各種口味需求。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

飲品方面，除了新鮮的果昔、花草茶、咖啡、果汁，還有啤酒等酒精飲品，

讓您可以隨心所欲選擇，享受愉快的用餐時光。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

WACKO活力餐 $250
一大盤滿滿的早午餐盤，有帕瑪森軟法、德式香腸、沙拉、

美式炒蛋、薯泥和紅玉紅茶，飲品可補差額選自己想喝的飲品。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

帕瑪森軟法麵包烤得金黃酥脆，

無論是單吃或塗抹奶油都很美味。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

而德式香腸的鹹香，香腸外層微微焦脆，

搭配的沙拉，口感清爽，可平衡整體的油膩感。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

美式炒蛋炒的鬆軟綿密，提供滿滿的蛋白質。

薯泥細緻綿密，帶有奶油香氣，

滑順的口感讓人不禁聯想到高檔餐廳中的同款美味。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

明太子鮪魚脆皮蛋餅 $95 （加起司 $15）
這款脆皮蛋餅外層煎到金黃酥脆，內餡有濃郁的明太子鮪魚醬，

給得十分實在，蛋餡厚實且綿密。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

鹹香中帶著明太子的鮮美海味，絕對要加起司，

融化後的奶香與明太子完美結合，

讓這脆皮蛋餅的口感更加豐富。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

金黃脆薯 $130  香酥雞塊 $95
假日的早午餐怎麼不能來點炸物呢~ 脆脆的口感讓人滿足加上一點蜂蜜芥末醬，

讓每一口都更加美味。而香酥雞塊外層香脆，

加上現磨的黑胡椒粉，雞塊和薯條的搭配，簡直是完美的組合。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

綜合莓果優格果昔  $165
這杯綜合莓果優格果昔非常清爽的好選擇，

有藍莓、黑醋栗、覆盆莓、蘋果、香蕉再加上希臘優格的絲滑口感，

整體有一種酸甜平衡的口感。

水果的香甜清新與優格的濃郁滑順形成對比，

喜愛果昔的絕不能錯過。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

抹茶拿鐵 $105
抹茶的苦澀感與牛奶的奶香交織在一起，濃而不膩。

喜愛抹茶的Ruby很喜愛，不死甜，

每一口都能享受著抹茶的清新味。

【中正區美食】怪咖屋THE WACKO HOUSE Brun

用餐的環境不錯，早午餐適合輕鬆悠閒地享用餐點，而晚上則在餐酒館氛圍，

品嚐美味餐點時，也能享受一杯酒。餐點的味道不錯，

都能在怪咖屋體驗美好的用餐時光。

 

 

【店家資訊】
👉怪咖屋THE WACKO HOUSE Brunch & Bar
🍽 FB官方粉絲團請點此  
🏠台北市中正區師大路164號
🚈捷運台電大樓站
☎️02 2365 0119
⏰AM11:00~PM16:00 (提供早午餐)

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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美味度
4.00
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
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