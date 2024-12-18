師大夜市美食林立，這間位在於師大夜市外圍的餐廳，

地點很方便就位於台電大樓捷運站4號出口附近，

滿適合約上朋友或與家人來享受一頓美好的餐點。

白天是清新的早午餐，晚上則轉身成為溫馨的餐酒館，

讓顧客無論是早餐、午餐還是晚餐時段，都能品嚐到美味的餐點。

不過晚餐營業的菜單不一樣喔。

店裡的用餐環境是美式工業風格，無論是單獨用餐

或與朋友、家人共聚，都能找到舒適的座位。

醬料區的辣椒醬是店家自製的，沒有化學味，辣度十足，

滿滿的闆娘的用心，不過辣度偏高，使用時要小心用量喔。

另一個細節是廁所內的洗手乳是我最喜愛的Aesop品牌，

此外還貼心提供漱口水、衣物芳香噴霧、

牙線、乳液等小物，甚至有衛生棉，

這些細緻的讓人感受到店家對顧客的真誠與關懷。

也有提供電子支付非常的方便。

菜單上不僅有經典的早午餐盤，還有脆皮蛋餅、

手作厚片、炸物等豐富選擇，滿足各種口味需求。

飲品方面，除了新鮮的果昔、花草茶、咖啡、果汁，還有啤酒等酒精飲品，

讓您可以隨心所欲選擇，享受愉快的用餐時光。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

WACKO活力餐 $250

一大盤滿滿的早午餐盤，有帕瑪森軟法、德式香腸、沙拉、

美式炒蛋、薯泥和紅玉紅茶，飲品可補差額選自己想喝的飲品。

帕瑪森軟法麵包烤得金黃酥脆，

無論是單吃或塗抹奶油都很美味。

而德式香腸的鹹香，香腸外層微微焦脆，

搭配的沙拉，口感清爽，可平衡整體的油膩感。

美式炒蛋炒的鬆軟綿密，提供滿滿的蛋白質。

薯泥細緻綿密，帶有奶油香氣，

滑順的口感讓人不禁聯想到高檔餐廳中的同款美味。

明太子鮪魚脆皮蛋餅 $95 （加起司 $15）

這款脆皮蛋餅外層煎到金黃酥脆，內餡有濃郁的明太子鮪魚醬，

給得十分實在，蛋餡厚實且綿密。

鹹香中帶著明太子的鮮美海味，絕對要加起司，

融化後的奶香與明太子完美結合，

讓這脆皮蛋餅的口感更加豐富。

金黃脆薯 $130 香酥雞塊 $95

假日的早午餐怎麼不能來點炸物呢~ 脆脆的口感讓人滿足加上一點蜂蜜芥末醬，

讓每一口都更加美味。而香酥雞塊外層香脆，

加上現磨的黑胡椒粉，雞塊和薯條的搭配，簡直是完美的組合。

綜合莓果優格果昔 $165

這杯綜合莓果優格果昔非常清爽的好選擇，

有藍莓、黑醋栗、覆盆莓、蘋果、香蕉再加上希臘優格的絲滑口感，

整體有一種酸甜平衡的口感。

水果的香甜清新與優格的濃郁滑順形成對比，

喜愛果昔的絕不能錯過。

抹茶拿鐵 $105

抹茶的苦澀感與牛奶的奶香交織在一起，濃而不膩。

喜愛抹茶的Ruby很喜愛，不死甜，

每一口都能享受著抹茶的清新味。

用餐的環境不錯，早午餐適合輕鬆悠閒地享用餐點，而晚上則在餐酒館氛圍，

品嚐美味餐點時，也能享受一杯酒。餐點的味道不錯，

都能在怪咖屋體驗美好的用餐時光。

【店家資訊】

👉怪咖屋THE WACKO HOUSE Brunch & Bar

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🏠台北市中正區師大路164號

🚈捷運台電大樓站

☎️02 2365 0119

⏰AM11:00~PM16:00 (提供早午餐)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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