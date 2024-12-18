為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-18 12:44:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
share
跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最多人討論的就是這間印度料理 都瓦哩印度廚房酒館
身邊好多朋友都喜歡，旗艦店就開在美術館附近
聚餐、公司行號聚會、外國人都會來朝聖

最道地的印度料理美食，還有很多素食口味唷!

全部都印度籍主廚、服務人員，完全一秒踏入印度開啟美食旅程
餐點都是堅持現點製作，多口味的印度烤餅、特色印度咖哩
每次來都點不同餐點來吃，開始印度咖哩美食的無限尋味的美味

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店
位置：高雄市鼓山區青海路266號
營業時間： 11:00~14:30、17:00~21:30 (週二公休)
電話號碼： 07 552 7768
粉絲團：Facebook

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店就在熱鬧的青海路上
中午時段很多上班族都會來聚餐、用餐

印度籍老闆開的，主廚、人員都堅持用印度籍
目前在高雄有三間餐館，希望把道地印度家常美食分享給大家

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

第一次來不知道怎麼點，就可以參考牆面上招牌首選
旗艦店的餐點樣式更多，絕對超過70種菜色可選

印度咖哩風味就是不同，光是咖哩餐點就超過50多種

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

印度籍主廚製作出最道地的家鄉味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤物、烤餅都很厲害

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤餅鹹甜口味都有，不僅有沾咖哩醬吃的，還有夾內餡的印度餅

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤餅都是正宗作法，貼壁爐烤、帶出酥脆焦香風味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

印度烤餅真的很好吃

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很多咖哩、私房特色菜都印度籍主廚現點現炒，不使用料理包

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香料塔都雞腿
獨門釀製帶出特色風味，保有雞腿本身的香甜
搭配帶有酸甜度的醬汁，可提味緩和膩度

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶有焦香風味，甘甜滋味很唰嘴
都是使用特色辛香料，不是色素

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

綜合烤蔬菜拼盤
這款讓我很愛的綜合烤蔬菜拼盤，使用印度辛香料醃製窯烤
一樣使用串烤的方式，鎖住蔬菜的水份唷!

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶出獨特香料香氣，每一口都爆出蔬菜本身的鮮味
喜歡吃菜菜的一定要點這款 綜合烤蔬菜拼盤

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香料塔都烤蝦(5隻)
這裡也可以吃到烤蝦、烤魚，能豐富餐點菜色

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很貼心去了蝦子殼，可以先單吃感受彈牙蝦子帶出特色風味
保有蝦子本身鮮味，沾上酸甜特製醬很清香

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

檸檬香蒜烤雞翅(4隻)
好吃推薦必點 檸檬香蒜烤雞翅，烤到恰到好處
而且很入味，讓咖哩香氣瀰漫、保有雞翅鮮味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

保有焦香，層次香氣提味，吃起來很唰嘴

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤物都很有特色，引出的咖哩滋味都不同，非常挑逗味蕾

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

綜合香料南印度多薩餅
使用手工印度餅皮帶有Q度，裡面包有調配過的綜合香料馬鈴薯
可以用手捏或者切割開來分享，內餡香氣很豐富帶出咖哩馬鈴薯香氣

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

蔬菜口感風味很多層次，烤餅帶有Q度

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

特調飲品也都很印度

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

印度香料奶茶
一定要喝印度香料奶茶，甜味控制剛剛好
帶有印度拉茶香氣，茶味很足夠引出乳香

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

原味酸奶、芒果酸奶
酸奶很濃稠，根本是優格阿~
酸甜很夠味，芒果酸奶好好喝

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

乾煨綜合蔬菜咖哩
豐富香氣帶出蔬菜本身的脆度、清脆，上面來有奶酪增加香氣

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

可以單吃或者配旁邊烤餅享用，絕對挑逗味蕾

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

最好吃的烤餅配咖哩

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

原味烤餅、蒜味烤餅、奶油烤餅

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

蒜味烤餅每次來都點，蒜香風味讓台灣人會很愛很愛
光是單吃就好好吃，帶酥脆、蒜香提味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

來一場印度之旅，味蕾享受不同咖哩香料配置出的印度美食

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

烤餅一定要點，手撕沾咖哩醬最正宗吃法

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

綠醬菠菜奶酪咖哩
素食也能吃唷!!整個都是菠菜下去煨煮出的濃郁香氣
還會有乳酪塊軟嫩口感

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

窯烤雞肉馬薩拉咖哩
咖哩醬都很濃稠，都是用來配烤餅享用的

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香濃夠味帶有雞肉甜味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

怎麼沾都好吃，吃不膩的印度咖哩美食

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

牛肉綜合香料咖哩
我個人很愛這款牛肉綜合香料咖哩，釋放出超牛的香氣

咖哩濃稠香氣瀰漫，嘴裡還殘有牛肉香

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

蔥香雞肉咖哩(不辣咖哩奶香十足)
不辣的蔥香雞肉咖哩，帶小孩來吃就可以點這款
帶有甜味香氣，保有雞肉風味

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

起司餡烤餅
這款絕對要點啊!!!!厚厚的起司用料~招牌首選推薦 起司餡烤餅

高雄美術館最強的 都瓦哩印度廚房酒館旗艦店，全部都是印度籍主廚現點製作、道地印度餐點、連印度人都大讚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶有烤餅焦香，每一口都帶有起司Q度
香濃夠味，滿嘴起司香氣、乳香，無敵邪惡好吃

高雄美術館高人氣美食店家 都瓦哩印度廚房酒館
享受印度咖哩美食的味蕾享受

旗艦店的菜色樣式更多，附近住家也都會來外帶唷!
餐點都現點製作，稍微耐心等候

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店
位置：高雄市鼓山區青海路266號
營業時間： 11:00~14:30、17:00~21:30 (週二公休)
電話號碼： 07 552 7768

都瓦哩印度廚房酒館 五福店
位置：高雄市鹽埕區五福四路43號（福容飯店旁）
電話： 07 521 9806
營業時間：11:00~15:00、17:00~21:30 (週一公休)

都瓦哩印度廚房酒館
地址： 高雄市鼓山區華豐里華榮路418號
營業時間：：11:00~15:00、17:00~21:30(周一公休)
電話號碼： 07 552 2805

粉絲團：Facebook

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店

phone07-5527768
place高雄市鼓山區青海路266號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up