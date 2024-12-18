高雄最多人討論的就是這間印度料理 都瓦哩印度廚房酒館

身邊好多朋友都喜歡，旗艦店就開在美術館附近

聚餐、公司行號聚會、外國人都會來朝聖

最道地的印度料理美食，還有很多素食口味唷!

全部都印度籍主廚、服務人員，完全一秒踏入印度開啟美食旅程

餐點都是堅持現點製作，多口味的印度烤餅、特色印度咖哩

每次來都點不同餐點來吃，開始印度咖哩美食的無限尋味的美味

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店

位置：高雄市鼓山區青海路266號

營業時間： 11:00~14:30、17:00~21:30 (週二公休)

電話號碼： 07 552 7768

粉絲團：Facebook

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店就在熱鬧的青海路上

中午時段很多上班族都會來聚餐、用餐

印度籍老闆開的，主廚、人員都堅持用印度籍

目前在高雄有三間餐館，希望把道地印度家常美食分享給大家

第一次來不知道怎麼點，就可以參考牆面上招牌首選

旗艦店的餐點樣式更多，絕對超過70種菜色可選

印度咖哩風味就是不同，光是咖哩餐點就超過50多種

印度籍主廚製作出最道地的家鄉味

烤物、烤餅都很厲害

烤餅鹹甜口味都有，不僅有沾咖哩醬吃的，還有夾內餡的印度餅

烤餅都是正宗作法，貼壁爐烤、帶出酥脆焦香風味

印度烤餅真的很好吃

很多咖哩、私房特色菜都印度籍主廚現點現炒，不使用料理包

香料塔都雞腿

獨門釀製帶出特色風味，保有雞腿本身的香甜

搭配帶有酸甜度的醬汁，可提味緩和膩度

帶有焦香風味，甘甜滋味很唰嘴

都是使用特色辛香料，不是色素

綜合烤蔬菜拼盤

這款讓我很愛的綜合烤蔬菜拼盤，使用印度辛香料醃製窯烤

一樣使用串烤的方式，鎖住蔬菜的水份唷!

帶出獨特香料香氣，每一口都爆出蔬菜本身的鮮味

喜歡吃菜菜的一定要點這款 綜合烤蔬菜拼盤

香料塔都烤蝦(5隻)

這裡也可以吃到烤蝦、烤魚，能豐富餐點菜色

很貼心去了蝦子殼，可以先單吃感受彈牙蝦子帶出特色風味

保有蝦子本身鮮味，沾上酸甜特製醬很清香

檸檬香蒜烤雞翅(4隻)

好吃推薦必點 檸檬香蒜烤雞翅，烤到恰到好處

而且很入味，讓咖哩香氣瀰漫、保有雞翅鮮味

保有焦香，層次香氣提味，吃起來很唰嘴

烤物都很有特色，引出的咖哩滋味都不同，非常挑逗味蕾

綜合香料南印度多薩餅

使用手工印度餅皮帶有Q度，裡面包有調配過的綜合香料馬鈴薯

可以用手捏或者切割開來分享，內餡香氣很豐富帶出咖哩馬鈴薯香氣

蔬菜口感風味很多層次，烤餅帶有Q度

特調飲品也都很印度

印度香料奶茶

一定要喝印度香料奶茶，甜味控制剛剛好

帶有印度拉茶香氣，茶味很足夠引出乳香

原味酸奶、芒果酸奶

酸奶很濃稠，根本是優格阿~

酸甜很夠味，芒果酸奶好好喝

乾煨綜合蔬菜咖哩

豐富香氣帶出蔬菜本身的脆度、清脆，上面來有奶酪增加香氣

可以單吃或者配旁邊烤餅享用，絕對挑逗味蕾

最好吃的烤餅配咖哩

原味烤餅、蒜味烤餅、奶油烤餅

蒜味烤餅每次來都點，蒜香風味讓台灣人會很愛很愛

光是單吃就好好吃，帶酥脆、蒜香提味

來一場印度之旅，味蕾享受不同咖哩香料配置出的印度美食

烤餅一定要點，手撕沾咖哩醬最正宗吃法

綠醬菠菜奶酪咖哩

素食也能吃唷!!整個都是菠菜下去煨煮出的濃郁香氣

還會有乳酪塊軟嫩口感

窯烤雞肉馬薩拉咖哩

咖哩醬都很濃稠，都是用來配烤餅享用的

香濃夠味帶有雞肉甜味

怎麼沾都好吃，吃不膩的印度咖哩美食

牛肉綜合香料咖哩

我個人很愛這款牛肉綜合香料咖哩，釋放出超牛的香氣

咖哩濃稠香氣瀰漫，嘴裡還殘有牛肉香

蔥香雞肉咖哩(不辣咖哩奶香十足)

不辣的蔥香雞肉咖哩，帶小孩來吃就可以點這款

帶有甜味香氣，保有雞肉風味

起司餡烤餅

這款絕對要點啊!!!!厚厚的起司用料~招牌首選推薦 起司餡烤餅

帶有烤餅焦香，每一口都帶有起司Q度

香濃夠味，滿嘴起司香氣、乳香，無敵邪惡好吃

高雄美術館高人氣美食店家 都瓦哩印度廚房酒館

享受印度咖哩美食的味蕾享受

旗艦店的菜色樣式更多，附近住家也都會來外帶唷!

餐點都現點製作，稍微耐心等候

都瓦哩印度廚房酒館旗艦店

位置：高雄市鼓山區青海路266號

營業時間： 11:00~14:30、17:00~21:30 (週二公休)

電話號碼： 07 552 7768

都瓦哩印度廚房酒館 五福店

位置：高雄市鹽埕區五福四路43號（福容飯店旁）

電話： 07 521 9806

營業時間：11:00~15:00、17:00~21:30 (週一公休)

都瓦哩印度廚房酒館

地址： 高雄市鼓山區華豐里華榮路418號

營業時間：：11:00~15:00、17:00~21:30(周一公休)

電話號碼： 07 552 2805

粉絲團：Facebook