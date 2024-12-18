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新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～ - 阿華田的美食日記

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2024-12-18 12:53:00 文字：阿華田
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阿華田

阿華田

2024.12.12

新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～

 
 
 
 
 

新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～ - 阿華田的美食日記

新竹小有名氣的印度餐廳活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師、調酒師通通都是印度人，不過別擔心，店內有親切的台灣店長，點餐中、英、印度語都能通！ 店內不少擺設裝飾都是從印度來的，整個用餐氛圍、餐點口味都是原汁原味呈現，讓你一秒置身印度街頭！「活力印度餐廳」提供的餐點種類超級多，南印度北印度料理以及印度街邊小吃，光是咖哩就有雞、羊、海鮮、蔬食等20多種選擇，這裡根本就是咖哩控天堂！以坦都爐現點現烤的印度烤餅爆漿脆球印度特味飯也都是有特色又好吃的必點餐點之一！對了，這裡每個月還會舉辦一次自助吧吃到飽活動，時常開放訂位都是場場秒殺！另外「活力印度餐廳-台中健行店」空間超大，全部可容納上百人，絕對是台中最適合團體包場公司聚餐台中印度料理餐廳

 

 

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新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～ - 阿華田的美食日記

活力印度餐廳-台中健行店」位在台中金典酒店旁邊，就在「十二段鍋物」樓上，前身為一間泰式料理，開車來，可以停在台中科博館周圍路邊收費停車格，或是博館路第一停車場，走路過來都相當方便。

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走上餐廳二樓，真的別有洞天，沒想到是如此的寬敞舒適，很喜歡這裡的印度風裝潢，以深色調為主，色彩繽紛的掛畫、馬賽克吊燈、象神雕像等等，充滿多彩、多樣的印度文化元素，滿滿印度氛圍，用餐起來更舒適。

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活力印度餐廳」首間店在新竹竹北，現在「HOLI Indian Restaurant 活力印度餐廳-台中健行店」為第二間分店，用餐空間整個大升級，空間大上不少，想辦大型聚餐非常適合。會取名「活力HOLI」是源自於印度春節「色彩節Holi Festival」，用五顏六色來慶祝春天的到來，色彩繽紛充滿了活力。

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▲活力印度餐廳菜單價格

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🔺爆漿脆球點心 $220

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印度餐廳，必點絕對是這道開胃菜「爆漿脆球Pani Puri」，這可是印度街頭國民小吃，中空的脆球裡放入馬鈴薯等等食材，吃的時候再倒入以薄荷、多種香料製成的綠水，整個放入嘴裡，是酥脆又爆漿的口感，帶點酸甜涼感的滋味還挺開胃的。

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🔺綜合海鮮咖哩 $360

「綜合海鮮咖哩」我還蠻推薦的，吃得到鯛魚片、花枝、蝦仁，咖哩融合滑順奶香，滋味濃郁但不過於膩口，老少咸宜。

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🔺奶油雞肉咖哩 $360

每次來活力印度餐廳，我必點還有這道「奶油雞肉咖哩」，這是來自於北印度的經典咖哩，濃郁中又帶有番茄的酸甜清爽感，以及豐富的咖哩香氣，沾烤餅真的超級好吃！裡面的雞肉有先醃漬過再窯烤，所以吃起來更是入味軟嫩～

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🔺蒜味烤餅 $90

烤餅是北印度的代表主食，也是來印度餐廳必吃窯烤美食！「活力印度餐廳」賣的烤餅都是現點現烤，而且有酵母發酵的烤餅「Naan」跟沒發酵的「Roti」兩種烤餅可以選擇。

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「蒜味烤餅」是我每次來必點，蒜香味十足，吃起來就像是比較鬆軟又不油膩的蔥油餅，而且越咬越香，搭配咖哩吃更是對味！

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🔺香料烤餅 $145

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「香料烤餅」撒上印度最具代表性的瑪莎拉香料，微微香辣感，單吃就很美味。

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🔺印度雞肉特味飯 $350

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「印度雞肉特味飯」這道就是印度版的炒飯，細細長長印度米，染上印度香料色澤，單吃就超級香！重點是完全不油膩，裡頭還有不少大塊雞肉，可以搭配優格醬享用，會更清爽，也別有一番風味！

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🔺鷹嘴豆咖哩及炸印度麵包 $300

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「鷹嘴豆咖喱及炸印度麵包」絕對能滿足你視覺、味覺享受，超巨大的炸印度麵包，一上桌就是全場焦點！搓破瞬間，散發出甜甜圈的香氣，吃的時候撕成一塊塊，沾著鷹嘴豆咖哩享用～雖然這道沒有肉，但吃起來還是非常香、非常涮嘴好吃，我想這就是印度咖哩迷人的地方吧？！

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🔺蜜汁薯條 $280

沒想到竟然有印度口味的薯條，說真的，吃起來很像韓式辣炒年糕的醬料，又多了一股印度香料香氣，真的不禁會讓人一根接一根停不下來。

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🔺綜合窯烤雞肉塊 $340

「綜合窯烤雞肉塊」有兩種雞塊，白色的是優格雞塊，紅色的是印度香料雞塊，以印度傳統坦都爐高溫窯烤，所以帶點炭火香氣，搭配綠色印度蘸醬，更是清爽有層次。

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🔺炭烤羊肉串 $410

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「炭烤羊肉串」將羊絞肉混合印度香料放進坦都爐下去烤，口感偏軟，但是沒有羊羶味，一樣可以搭配綠色印度蘸醬，香氣更豐富多層次。

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🔺瑪格麗特 $230
🔺水果潘趣飲 $170
🔺藍色珊瑚礁 $220
🔺龍舌蘭日出 $230
🔺冰淇淋芒果優格 $150

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印度餐廳，也一定要來上一杯「印度拉茶」，香料比例抓的很剛好，不會過重，同時又能品嘗到奶茶的絲滑滋味，推薦點熱的，喝起來會更香～「冰淇淋芒果優格」也很推薦，酸酸甜甜的好解膩。重口味料理，當然少不了搭配酒精飲料，「活力印度餐廳」提供不少調酒選擇，基本上經典調酒這裡通通喝得到，像是「藍色珊瑚礁」、「瑪格麗特」，都是較清爽解膩的。

新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～ - 阿華田的美食日記

也有印度當地產的威士忌！有興趣的朋友可以試試～「活力印度餐廳」印度籍老闆本身也是廚師，把整個印度經典美食都搬來台中，讓你彷彿置身在印度街頭，享用著各式道地印度料理，帶給你全新的用餐體驗，這裡的餐點還能客製化，可以調整辣度，也有不少素食者能吃的咖哩可以選擇，還有標示孩童適合吃的種類，重點是座位很多，非常寬敞舒適，附近好停車又熱鬧，真的很適合三五好友、家庭聚餐的好地方，下次想吃異國料理，就推薦你來「活力印度餐廳-台中健行店」。

《活力印度餐廳-台中健行店》

店家地址：台中市西區健行路1037號2樓

營業時間：平日11:30-14:00、17:30-21:30 / 假日11:00-14:30、17:00-22:00

訂位專線：04-2320-0599

《活力印度餐廳-竹北成功店》

店家地址：新竹縣竹北市成功二街170號

營業時間：平日11:30-14:00、17:30-21:30 / 假日11:00-14:30、17:00-22:00

訂位專線：03-667-5100

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 

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活力印度餐廳-台中健行店 HOLI Indian Restaurant

phone04-23200599
place台中市西區健行路1037號2樓
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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