新竹小有名氣的「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師都是印度人，香料烤餅配上奶油雞肉咖哩，真的超級好吃！餐點選擇非常多元～

新竹小有名氣的印度餐廳「活力印度餐廳 HOLI Indian Restaurant」 插旗台中啦！老闆、廚師、調酒師通通都是印度人，不過別擔心，店內有親切的台灣店長，點餐中、英、印度語都能通！ 店內不少擺設裝飾都是從印度來的，整個用餐氛圍、餐點口味都是原汁原味呈現，讓你一秒置身印度街頭！「活力印度餐廳」提供的餐點種類超級多，南印度、北印度料理以及印度街邊小吃，光是咖哩就有雞、羊、海鮮、蔬食等20多種選擇，這裡根本就是咖哩控天堂！以坦都爐現點現烤的印度烤餅、爆漿脆球、印度特味飯也都是有特色又好吃的必點餐點之一！對了，這裡每個月還會舉辦一次自助吧吃到飽活動，時常開放訂位都是場場秒殺！另外「活力印度餐廳-台中健行店」空間超大，全部可容納上百人，絕對是台中最適合團體包場、公司聚餐的台中印度料理餐廳。

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「活力印度餐廳-台中健行店」位在台中金典酒店旁邊，就在「十二段鍋物」樓上，前身為一間泰式料理，開車來，可以停在台中科博館周圍路邊收費停車格，或是博館路第一停車場，走路過來都相當方便。

走上餐廳二樓，真的別有洞天，沒想到是如此的寬敞舒適，很喜歡這裡的印度風裝潢，以深色調為主，色彩繽紛的掛畫、馬賽克吊燈、象神雕像等等，充滿多彩、多樣的印度文化元素，滿滿印度氛圍，用餐起來更舒適。

「活力印度餐廳」首間店在新竹竹北，現在「HOLI Indian Restaurant 活力印度餐廳-台中健行店」為第二間分店，用餐空間整個大升級，空間大上不少，想辦大型聚餐非常適合。會取名「活力HOLI」是源自於印度春節「色彩節Holi Festival」，用五顏六色來慶祝春天的到來，色彩繽紛充滿了活力。

▲活力印度餐廳菜單價格

🔺爆漿脆球點心 $220

來印度餐廳，必點絕對是這道開胃菜「爆漿脆球Pani Puri」，這可是印度街頭國民小吃，中空的脆球裡放入馬鈴薯等等食材，吃的時候再倒入以薄荷、多種香料製成的綠水，整個放入嘴裡，是酥脆又爆漿的口感，帶點酸甜涼感的滋味還挺開胃的。

🔺綜合海鮮咖哩 $360

「綜合海鮮咖哩」我還蠻推薦的，吃得到鯛魚片、花枝、蝦仁，咖哩融合滑順奶香，滋味濃郁但不過於膩口，老少咸宜。

🔺奶油雞肉咖哩 $360

每次來活力印度餐廳，我必點還有這道「奶油雞肉咖哩」，這是來自於北印度的經典咖哩，濃郁中又帶有番茄的酸甜清爽感，以及豐富的咖哩香氣，沾烤餅真的超級好吃！裡面的雞肉有先醃漬過再窯烤，所以吃起來更是入味軟嫩～

🔺蒜味烤餅 $90

烤餅是北印度的代表主食，也是來印度餐廳必吃窯烤美食！「活力印度餐廳」賣的烤餅都是現點現烤，而且有酵母發酵的烤餅「Naan」跟沒發酵的「Roti」兩種烤餅可以選擇。

「蒜味烤餅」是我每次來必點，蒜香味十足，吃起來就像是比較鬆軟又不油膩的蔥油餅，而且越咬越香，搭配咖哩吃更是對味！

🔺香料烤餅 $145

「香料烤餅」撒上印度最具代表性的瑪莎拉香料，微微香辣感，單吃就很美味。

🔺印度雞肉特味飯 $350

「印度雞肉特味飯」這道就是印度版的炒飯，細細長長印度米，染上印度香料色澤，單吃就超級香！重點是完全不油膩，裡頭還有不少大塊雞肉，可以搭配優格醬享用，會更清爽，也別有一番風味！

🔺鷹嘴豆咖哩及炸印度麵包 $300

「鷹嘴豆咖喱及炸印度麵包」絕對能滿足你視覺、味覺享受，超巨大的炸印度麵包，一上桌就是全場焦點！搓破瞬間，散發出甜甜圈的香氣，吃的時候撕成一塊塊，沾著鷹嘴豆咖哩享用～雖然這道沒有肉，但吃起來還是非常香、非常涮嘴好吃，我想這就是印度咖哩迷人的地方吧？！

🔺蜜汁薯條 $280

沒想到竟然有印度口味的薯條，說真的，吃起來很像韓式辣炒年糕的醬料，又多了一股印度香料香氣，真的不禁會讓人一根接一根停不下來。

🔺綜合窯烤雞肉塊 $340

「綜合窯烤雞肉塊」有兩種雞塊，白色的是優格雞塊，紅色的是印度香料雞塊，以印度傳統坦都爐高溫窯烤，所以帶點炭火香氣，搭配綠色印度蘸醬，更是清爽有層次。

🔺炭烤羊肉串 $410

「炭烤羊肉串」將羊絞肉混合印度香料放進坦都爐下去烤，口感偏軟，但是沒有羊羶味，一樣可以搭配綠色印度蘸醬，香氣更豐富多層次。

🔺瑪格麗特 $230

🔺水果潘趣飲 $170

🔺藍色珊瑚礁 $220

🔺龍舌蘭日出 $230

🔺冰淇淋芒果優格 $150

來印度餐廳，也一定要來上一杯「印度拉茶」，香料比例抓的很剛好，不會過重，同時又能品嘗到奶茶的絲滑滋味，推薦點熱的，喝起來會更香～「冰淇淋芒果優格」也很推薦，酸酸甜甜的好解膩。重口味料理，當然少不了搭配酒精飲料，「活力印度餐廳」提供不少調酒選擇，基本上經典調酒這裡通通喝得到，像是「藍色珊瑚礁」、「瑪格麗特」，都是較清爽解膩的。

也有印度當地產的威士忌！有興趣的朋友可以試試～「活力印度餐廳」印度籍老闆本身也是廚師，把整個印度經典美食都搬來台中，讓你彷彿置身在印度街頭，享用著各式道地印度料理，帶給你全新的用餐體驗，這裡的餐點還能客製化，可以調整辣度，也有不少素食者能吃的咖哩可以選擇，還有標示孩童適合吃的種類，重點是座位很多，非常寬敞舒適，附近好停車又熱鬧，真的很適合三五好友、家庭聚餐的好地方，下次想吃異國料理，就推薦你來「活力印度餐廳-台中健行店」。