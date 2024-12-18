冬天進補一定要到薑母鴨創始元祖「帝王食補-曙光店」報到！升級鴛鴦鍋超滿足，各式特色火鍋料也是必點招牌，熱炒很推薦三杯中卷！

最近天氣一轉冷，立馬到薑母鴨創始元祖「帝王食補」報到！那天逛完巨城，就走路6分鐘到「帝王食補-曙光店」用餐，一進門就聞到陣陣米酒香，兩層樓店面剛開門沒多久就瞬間客滿，生意真的超好！他們家鍋品不只有薑母鴨，還有薑母雞、胡椒豬肚雞、一品紅燒羊可以選擇，重點是還能升級成鴛鴦鍋，這點真的很加分！推薦必點充滿豬油蔥香氣的黃金麵線墊墊胃，他們家火鍋料也都很有特色，像是小菲力、玉子福寶、太平燕餃、帝王饗鈴卷！另外這裡還有超好吃的三杯中卷，絕對是下酒菜必點！天氣越來越冷了，趕快@Tag親朋好友一起去「帝王食補」進補啦！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

這次來「帝王食補」用餐，是我跟朋友今年的入冬第一補！店的旁邊就有個小小收費停車場，但容易客滿，也可以停在不遠處的巨城，步行約6分鐘就能抵達。

「帝王食補-曙光店」兩層樓用餐空間相當寬敞舒適，而且大桌、小桌通通有，不管你人多人少來吃都可以～

🔺黃金麵線 $40

等鍋底煮滾前，一定要先來份「黃金麵線」墊墊胃，他們家的麵線是加入天然薑黃染色而成的，顏跟外面的大不同，入口充滿豬油蔥的香氣，麵線也很滑順彈牙。

🔺三杯中卷 $380

想來點熱炒，這裡也有各種三杯料理，其中很推薦三杯中卷，裡頭滿滿老薑、九層塔，三杯香氣真的非常夠味，中卷非常彈牙好吃，絕對是下酒必點！

「帝王食補-曙光店」青菜類都非常新鮮，玉米超級甜，好吃到叫了兩盤，高麗菜也很脆甜，也點了兩盤。

🔺玉子福寶 $70

🔺鴨香蛋餃 $90

「玉子福寶」這文字圖案也太吸睛可愛了吧！金黃色外型也很討喜，是用魚漿混合雞蛋做出來的魚豆腐，口感介於百頁豆腐與玉子燒之間，滋味鮮甜又軟嫩。「鴨香蛋餃」以軟嫩蛋皮包入豬肉、鴨肉餡料，絕對是老少咸宜。

🔺帝王饗鈴卷 $110

🔺豆皮 $50

當然還必點「豆皮」，吸飽湯汁的滋味，真的很好吃。「帝王饗鈴卷」咬下去更是滿滿湯汁超過癮～

🔺米血糕 $50

🔺鴨血 $50

🔺薑母鴨 $400

🔺一品紅燒羊 $750

有鴛鴦鍋的薑母鴨店真的先推一個！一次滿足兩種湯頭有夠讚！當然必點「帝王食補」的招牌「薑母鴨」，選用正宗紅面番鴨公，加入整罐紅標米酒、老薑、麻油以及中藥下去熬煮，湯頭很香而且不油膩，薑味很夠味、辣度也很溫和，喝口湯全身都暖了起來～重點是鴨肉很嫩，不想要酒味的，也有無酒精版本能選擇，這樣有小孩、孕婦或是駕駛者，也能跟各位一起享用，另外還能免費加湯，這點也很加分～

「一品紅燒羊」有著很香的紅燒豆瓣藥膳香氣，微辣且不死鹹，是可以直接喝的湯頭，羊肉有帶皮、帶筋，彈牙口感不乾柴，羊肉給的量也頗多，沒想到薑母鴨店的紅燒羊也那麼有水準。

🔺麻油炸蛋 $60

「麻油炸蛋」泡過薑母鴨湯底後，更是加倍美味！

🔺小菲力 $70

🔺太平燕餃 $70

🔺小丸子 $70

「小菲力」外表裹著魚漿，裡面是包入豬鴨肉餡的火鍋料，咬下去有兩種口感，還蠻好吃的。「小丸子」也是薑母鴨必點食材，口感彈牙到不行～「太平燕餃」皮薄餡多，咬起來肉香十足且帶有荸薺的脆脆口感，推薦必點！

🔺帝王筒 $160

帝王筒口感外Q內嫩，搭配湯底更能提升整體的味覺享受～也是來帝王食補必點的食材之一！

🔺四季春冷泡茶 $120

🔺誠意奶茶 $120

他們家飲料選擇也很多元，除了每次來都會喝的自家品牌甘梅湯之外，今天選了原茶製造所的無糖「四季春冷泡茶」也非常順口好喝，完全不苦澀～「誠意奶茶」也是濃醇香且甜度適中，推一個！「帝王食補-曙光店」每次去都不會讓我失望，而且生意真的超好，後來離開時還有不少客人在候位～就是因為生意，所以食材輪替很快，青菜、肉類就很新鮮，而且整體價格也不會太貴，很適合三五好友、家庭聚餐，越多人來吃越划算，「帝王食補」絕對是冬天進補的的首選推薦！