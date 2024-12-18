台中活蝦料理推薦，易鼎活蝦-台中甘肅店，鄰近台中水湳中央公園、逢甲商圈、厝秘台菜餐廳，有著峇里島南洋度假風、提供免費停車場、稀飯吃到飽。易鼎活蝦可是台中在地超過30年的老字號活蝦料理，近期改裝再出發，推出消費滿千送千的活動，也就是吃越多、送越多！不管你是家庭聚餐、公司活動、團體聚會都非常適合，趕快訂位吧！

易鼎活蝦-台中甘肅店

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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易鼎活蝦台中店 位置與停車

易鼎活蝦台中店位在甘肅路上靠近水湳中央公園南側停車場，旁邊有大鼎活蝦集團：易鼎活蝦、厝秘、輕煙的聯合特約停車場，正門口也有公車站牌停靠，不管是自己開車或是搭乘交通工具都很方便。

店家專屬停車場空間頗大，如果遇到客滿，另一側的中央公園南側停車場也很方便，非常適合團體聚餐。

綠意盎然的庭園，營造出滿滿南洋風度假放鬆感覺，用餐後也能在戶外區休息聊天

白天和晚上的氛圍不同，晚上點燈後更加浪漫

戶外區不只是客人用餐後休息區，也很適合大團體來辦團康活動

易鼎活蝦的用餐區是由好幾棟南洋峇里島風格建築串聯而成

建築物間的綠植廊道在陽光灑落、微風吹徐下，相當舒服

2024.11月重新翻修好的用餐空間，光是換了嶄新的地面就感覺更加潔淨時尚，整體挑高空間、明亮的採光，搭配溫潤的木質系桌椅，營造出輕鬆舒適的用餐氛圍

有四人方桌、小圓桌、大圓桌，妮妮很喜歡易鼎活蝦沒有為了坪效硬是塞滿座位，而是在桌與桌之間的保有寬敞動距，這樣和朋友聊天時可以更自在舒適

妮妮布魯是平日中午來吃飯，人潮也不少~兩人約會、朋友聚餐的都有

易鼎活蝦台中店有多棟獨立包廂，具有挑高的空間、四周全面玻璃採光、寬敞的桌距，相當舒適~適合作為大團體聚餐，賓客盡歡也不會打擾到一般散客

易鼎活蝦 菜單、優惠

煥新開幕限定優惠

活動日期：2024年11/22(五)至12/21(六)

期間來店消費滿$1,000送$1,000抵用券，抵用券在下次消費滿$500時可使用乙張，$1,000可使用二張，以此類推，必須在結帳時出示此券。更多完整使用規則請看➤官方粉絲頁

➤完整菜單

有單點，也有多人套餐、桌菜，不知道如何點的人直接點套餐最能吃到易鼎活蝦的經典好菜。

易鼎活蝦 餐點介紹

易鼎活蝦的蝦料理相當多變化，蒸、炒、烤、炸樣樣行，還有許多免剝殼的懶人蝦料理，像是：金沙蝦球、嗆鍋蝦仁、蝦仁滑蛋、酸辣鳳尾蝦、札實飽滿的金錢蝦餅、包了整隻蝦的蝦捲。泰國蝦更是與屏東專屬蝦田契作，保證無毒養殖、每日新鮮直送，也有空運來台的加拿大活體龍蝦。

除了以蝦料理為特色之外，手路功夫菜的魷魚螺肉蒜、四季皆熱賣的羊肉爐也是在地老饕必點湯品。

蒜頭蝦(小份)、義式巧巴達麵包

這道料理因為有濃郁的蒜香醬汁，非常適合加點義式巧巴達麵包來搭配。

泰國蝦類的料理才有大份、小份之差，都是固定重量計價。

醬汁特選雲林蒜頭精燉4小時，連蒜頭都化成泥，除了蒜香還有著沉厚不嗆的胡椒香氣，濃厚鹹香的醬汁覆蓋在蝦身外面，但裡面的蝦肉不會過度調味，保有原本的清甜，讓人忍不住舔舐殘留在指上的鹹香

秋冬季節正是蝦蟹肥美時

另外單點的義式巧巴達麵包，是由大鼎活蝦集團的中央烘焙室自己做的，麵包軟中帶點嚼勁，沾上非常濃郁的蒜香醬汁，一整個超夠味!! 但不建議一下子沾太多醬汁以免太鹹，而且還是要保留一些麵包咀嚼的口感才好吃喲!

滑蛋咖哩鮮蝦

這一道相當邪惡，光是泰式咖哩滑蛋醬汁的部分就讓人不小心多吃了一碗飯！

帶點南洋風味的咖哩醬，香氣濃郁帶點小辣，拌炒開背去腸泥的大蝦，讓醬汁滲入到蝦肉中，輔以大量洋蔥與蔥段提出甜味，加上軟嫩滑蛋讓人吮指回味～

除了大口飽滿又彈牙的好吃蝦肉，這咖哩滑蛋醬汁用來拌飯、搭配麵包都超開胃，好吃的讓人想舔盤底

易鼎活蝦只要點餐就有稀飯免費吃到飽，而且裡面居然還有香甜黃地瓜耶~小家庭來用餐點上幾道蝦、一鍋湯，再搭配稀飯免費吃到飽，絕對能很飽足

雖然有免費稀飯吃到飽，但妮妮布魯還是滿推薦加點白飯，用香Ｑ的乾米飯來搭配咖哩滑蛋醬汁更好吃～

鹽焗烤鮮蝦

厚厚一層鹽巴鎖住蝦子的鮮甜，也烤出了蝦殼的香，雖然沒有醬汁的滋潤，但有著原始的彈牙口感~

魷魚螺肉蒜

傳統古早味的酒家菜在易鼎活蝦也吃得到，而且配料相當豐盛，大顆有肉的鮮甜螺肉、魷魚、肉片、香菇，以及讓湯頭清新的筍片、芹菜、青蒜、紅蘿蔔

功夫湯頭甘甜鹹香，朋友說真的很古早味ㄟ，好喝又料多！

羊肉爐(小份)

專程來活蝦料理餐廳吃羊肉爐的可不常見，而易鼎活蝦的羊肉爐卻是頂港有名聲、下港尚出名，更是許多台中在地老饕的心頭好，妮妮布魯跟同事或長輩說要來吃易鼎的時候，大家都是狂推羊肉爐一定要點！

熱賣超過30年、累積出百萬鍋的羊肉爐，挑選羊前腿骨熬煮搭配溫補中藥材、薑等秘方，文火燉煮24小時淬鍊，羊肉帶骨帶筋軟而不柴，還很有羊奶香味

大量的紅蘿蔔、洋蔥讓湯頭相當自然甘甜好喝，再加上少許香菜與蒜花提鮮，這湯頭讓在場長輩、朋友都直說讚、太好喝了！！

內用還可以免費續湯喔～

如果重口味者需要調味的話，也有醬料區有沙茶、蒜頭、辣椒、蔥花可取用。

祖傳樹子清蒸鱸

新鮮鱸魚淋上祖傳特製樹子醬，用清蒸的手法讓樹子甘甜襯托出鱸魚肉的鮮美札實口感，鹹香甘甜的醬汁也超適合拌地瓜稀飯，推薦家有長輩、幼兒的必點~營養健康又好吃

金沙玉米筍

妮妮覺得這是一道很有趣的料理，濃郁鹹香的金沙醬完美包覆豆子與玉米筍，特別的是加上脆口玉米片，讓口感更加多變化，看似平凡的熱炒卻是相當好吃

蝦醬空心菜

熱炒的蝦醬空心菜很是爽脆，爆炒出的蒜香、蝦醬香充斥在每一口咀嚼中，而且帶點小辣很是涮嘴

戀上維也納

這真的是會讓人上癮的小甜點，以老麵發酵的麵團酥炸至表面金黃，有點像炸饅頭，但是麵包體比饅頭更加鬆彈好吃

師傅油炸的功力相當好，外皮金黃酥爽不油膩，更襯托出裡面的鬆軟，妮妮布魯極度建議你要趁熱的時候掰開，先用煉乳打底再轉上一圈花生粉，連平常不愛吃這類甜食的妮妮都一整個愛上，也太好吃了吧！！

大鼎酸梅汁(壺)

酸甜的酸梅汁最適合用來餐後解膩、清爽味蕾，有單杯計價，但人多時建議直接點一壺比較划算

整體感想：

易鼎活蝦是台中老字號的活蝦料理，佔地廣闊又充滿濃濃南洋度假氛圍，不管是兩人約會、家庭聚餐、公司小團體包場都頗適合，而且有免費停車場、免費稀飯吃到飽，蝦料理價格也跟其他活蝦餐廳差不多，整體消費也不會貴太多，但卻能享受很不同的用餐氛圍，這次吃到的餐點都很經典有特色，也有均衡搭配，不知道要吃啥的話，直接照我們這樣點起來就對了~ 如果客滿也能換吃對面的厝秘

易鼎活蝦 各分店資訊

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易鼎活蝦 台中店

地址：台中市西屯區甘肅路二段100號

電話：04-2311-3202

平日/週日/假日最後一天： 11:00-14:00 / 17:00-22:30

假日/週五、六及假日前一天： 11:00-23:30

固定每週二店休(如遇連續假期或特殊假日則正常營業)

易鼎活蝦 大里店

地址：台中市大里區國光路一段162號

電話：04-2481-9393

易鼎活蝦 桃園店

地址：桃園市桃園區中正路1650號

電話：03-3171-651

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