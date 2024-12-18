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台中峇里島風格餐廳，老饕必點活蝦料理、羊肉爐

2024-12-18 14:10:00 文字：Nini and Blue玩樂食記
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Nini and Blue玩樂食記

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台中峇里島風格餐廳，老饕必點活蝦料理、羊肉爐

台中活蝦料理推薦，易鼎活蝦-台中甘肅店鄰近台中水湳中央公園逢甲商圈厝秘台菜餐廳有著峇里島南洋度假風、提供免費停車場、稀飯吃到飽。易鼎活蝦可是台中在地超過30年的老字號活蝦料理，近期改裝再出發，推出消費滿千送千的活動，也就是吃越多、送越多！不管你是家庭聚餐、公司活動、團體聚會都非常適合，趕快訂位吧！

易鼎活蝦-台中甘肅店 

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版權所有©Nini and Blue玩樂食記 

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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易鼎活蝦台中店 位置與停車

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易鼎活蝦台中店位在甘肅路上靠近水湳中央公園南側停車場，旁邊有大鼎活蝦集團：易鼎活蝦、厝秘、輕煙的聯合特約停車場，正門口也有公車站牌停靠，不管是自己開車或是搭乘交通工具都很方便。

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店家專屬停車場空間頗大，如果遇到客滿，另一側的中央公園南側停車場也很方便，非常適合團體聚餐。 

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綠意盎然的庭園，營造出滿滿南洋風度假放鬆感覺，用餐後也能在戶外區休息聊天

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白天和晚上的氛圍不同，晚上點燈後更加浪漫

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戶外區不只是客人用餐後休息區，也很適合大團體來辦團康活動

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易鼎活蝦的用餐區是由好幾棟南洋峇里島風格建築串聯而成

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建築物間的綠植廊道在陽光灑落、微風吹徐下，相當舒服

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2024.11月重新翻修好的用餐空間，光是換了嶄新的地面就感覺更加潔淨時尚，整體挑高空間、明亮的採光，搭配溫潤的木質系桌椅，營造出輕鬆舒適的用餐氛圍

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有四人方桌、小圓桌、大圓桌，妮妮很喜歡易鼎活蝦沒有為了坪效硬是塞滿座位，而是在桌與桌之間的保有寬敞動距，這樣和朋友聊天時可以更自在舒適 

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妮妮布魯是平日中午來吃飯，人潮也不少~兩人約會、朋友聚餐的都有

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易鼎活蝦台中店有多棟獨立包廂，具有挑高的空間、四周全面玻璃採光、寬敞的桌距，相當舒適~適合作為大團體聚餐，賓客盡歡也不會打擾到一般散客

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易鼎活蝦 菜單、優惠

煥新開幕限定優惠

活動日期：2024年11/22(五)至12/21(六)

期間來店消費滿$1,000送$1,000抵用券，抵用券在下次消費滿$500時可使用乙張，$1,000可使用二張，以此類推，必須在結帳時出示此券。更多完整使用規則請看方粉絲頁

➤完整菜單

有單點，也有多人套餐、桌菜，不知道如何點的人直接點套餐最能吃到易鼎活蝦的經典好菜。

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易鼎活蝦 餐點介紹 

易鼎活蝦的蝦料理相當多變化，蒸、炒、烤、炸樣樣行，還有許多免剝殼的懶人蝦料理，像是：金沙蝦球、嗆鍋蝦仁、蝦仁滑蛋、酸辣鳳尾蝦、札實飽滿的金錢蝦餅、包了整隻蝦的蝦捲。泰國蝦更是與屏東專屬蝦田契作，保證無毒養殖、每日新鮮直送，也有空運來台的加拿大活體龍蝦。

除了以蝦料理為特色之外，手路功夫菜的魷魚螺肉蒜、四季皆熱賣的羊肉爐也是在地老饕必點湯品。

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蒜頭蝦(小份)、義式巧巴達麵包

這道料理因為有濃郁的蒜香醬汁，非常適合加點義式巧巴達麵包來搭配。 

泰國蝦類的料理才有大份、小份之差，都是固定重量計價。

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醬汁特選雲林蒜頭精燉4小時，連蒜頭都化成泥，除了蒜香還有著沉厚不嗆的胡椒香氣，濃厚鹹香的醬汁覆蓋在蝦身外面，但裡面的蝦肉不會過度調味，保有原本的清甜，讓人忍不住舔舐殘留在指上的鹹香

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秋冬季節正是蝦蟹肥美時

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另外單點的義式巧巴達麵包，是由大鼎活蝦集團的中央烘焙室自己做的，麵包軟中帶點嚼勁，沾上非常濃郁的蒜香醬汁，一整個超夠味!! 但不建議一下子沾太多醬汁以免太鹹，而且還是要保留一些麵包咀嚼的口感才好吃喲!

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滑蛋咖哩鮮蝦

這一道相當邪惡，光是泰式咖哩滑蛋醬汁的部分就讓人不小心多吃了一碗飯！

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帶點南洋風味的咖哩醬，香氣濃郁帶點小辣，拌炒開背去腸泥的大蝦，讓醬汁滲入到蝦肉中，輔以大量洋蔥與蔥段提出甜味，加上軟嫩滑蛋讓人吮指回味～

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除了大口飽滿又彈牙的好吃蝦肉，這咖哩滑蛋醬汁用來拌飯、搭配麵包都超開胃，好吃的讓人想舔盤底

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易鼎活蝦只要點餐就有稀飯免費吃到飽，而且裡面居然還有香甜黃地瓜耶~小家庭來用餐點上幾道蝦、一鍋湯，再搭配稀飯免費吃到飽，絕對能很飽足  

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雖然有免費稀飯吃到飽，但妮妮布魯還是滿推薦加點白飯，用香Ｑ的乾米飯來搭配咖哩滑蛋醬汁更好吃～

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鹽焗烤鮮蝦

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厚厚一層鹽巴鎖住蝦子的鮮甜，也烤出了蝦殼的香，雖然沒有醬汁的滋潤，但有著原始的彈牙口感~ 

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魷魚螺肉蒜 

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傳統古早味的酒家菜在易鼎活蝦也吃得到，而且配料相當豐盛，大顆有肉的鮮甜螺肉、魷魚、肉片、香菇，以及讓湯頭清新的筍片、芹菜、青蒜、紅蘿蔔

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功夫湯頭甘甜鹹香，朋友說真的很古早味ㄟ，好喝又料多！

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羊肉爐(小份) 

專程來活蝦料理餐廳吃羊肉爐的可不常見，而易鼎活蝦的羊肉爐卻是頂港有名聲、下港尚出名，更是許多台中在地老饕的心頭好，妮妮布魯跟同事或長輩說要來吃易鼎的時候，大家都是狂推羊肉爐一定要點！

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熱賣超過30年、累積出百萬鍋的羊肉爐，挑選羊前腿骨熬煮搭配溫補中藥材、薑等秘方，文火燉煮24小時淬鍊，羊肉帶骨帶筋軟而不柴，還很有羊奶香味

台中峇里島風格餐廳，老饕必點活蝦料理、羊肉爐大量的紅蘿蔔、洋蔥讓湯頭相當自然甘甜好喝，再加上少許香菜與蒜花提鮮，這湯頭讓在場長輩、朋友都直說讚、太好喝了！！

內用還可以免費續湯喔～

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如果重口味者需要調味的話，也有醬料區有沙茶、蒜頭、辣椒、蔥花可取用。 

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祖傳樹子清蒸鱸 

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新鮮鱸魚淋上祖傳特製樹子醬，用清蒸的手法讓樹子甘甜襯托出鱸魚肉的鮮美札實口感，鹹香甘甜的醬汁也超適合拌地瓜稀飯，推薦家有長輩、幼兒的必點~營養健康又好吃

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金沙玉米筍

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妮妮覺得這是一道很有趣的料理，濃郁鹹香的金沙醬完美包覆豆子與玉米筍，特別的是加上脆口玉米片，讓口感更加多變化，看似平凡的熱炒卻是相當好吃

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蝦醬空心菜

熱炒的蝦醬空心菜很是爽脆，爆炒出的蒜香、蝦醬香充斥在每一口咀嚼中，而且帶點小辣很是涮嘴

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戀上維也納

這真的是會讓人上癮的小甜點，以老麵發酵的麵團酥炸至表面金黃，有點像炸饅頭，但是麵包體比饅頭更加鬆彈好吃

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師傅油炸的功力相當好，外皮金黃酥爽不油膩，更襯托出裡面的鬆軟，妮妮布魯極度建議你要趁熱的時候掰開，先用煉乳打底再轉上一圈花生粉，連平常不愛吃這類甜食的妮妮都一整個愛上，也太好吃了吧！！

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大鼎酸梅汁(壺)

酸甜的酸梅汁最適合用來餐後解膩、清爽味蕾，有單杯計價，但人多時建議直接點一壺比較划算

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整體感想：

易鼎活蝦是台中老字號的活蝦料理，佔地廣闊又充滿濃濃南洋度假氛圍，不管是兩人約會、家庭聚餐、公司小團體包場都頗適合，而且有免費停車場、免費稀飯吃到飽，蝦料理價格也跟其他活蝦餐廳差不多，整體消費也不會貴太多，但卻能享受很不同的用餐氛圍，這次吃到的餐點都很經典有特色，也有均衡搭配，不知道要吃啥的話，直接照我們這樣點起來就對了~ 如果客滿也能換吃對面的厝秘

易鼎活蝦 各分店資訊 

➤官網
➤粉絲頁
➤完整菜單 
易鼎活蝦 台中店
地址：台中市西屯區甘肅路二段100號
電話：04-2311-3202
平日/週日/假日最後一天： 11:00-14:00 / 17:00-22:30
假日/週五、六及假日前一天： 11:00-23:30
固定每週二店休(如遇連續假期或特殊假日則正常營業)
易鼎活蝦 大里店
地址：台中市大里區國光路一段162號
電話：04-2481-9393
易鼎活蝦 桃園店
地址：桃園市桃園區中正路1650號
電話：03-3171-651

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phone04-2311-3202
place台中市西屯區甘肅路二段100號
4.24 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.35
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.00
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