膳馨民間創作料理旗下品牌「馨苑小料理」，連年獲得米其林必比登推薦餐廳的殊榮，主打將傳統臺菜結合現代咖啡廳的文化，呈現出創意台菜咖啡廳的獨特質感；而且即使一個人也能開吃，魚編之前吃過西區店時就驚豔不已！

最近與朋友相約隱身在一德洋樓內的北屯店，更能感受到濃厚的眷村氣息，吃飽還能在園區內漫步吃冰，細細品味洋樓的美感與懷舊情懷，相當愜意自在～



馨苑小料理在哪裡？

馨苑小料理目前有台中西區店與台中北屯店，這次我們造訪的台中北屯店就位在一樓洋樓園區內。

一德洋樓園區位在位置在北屯公園附近，搭乘台中捷運至四維國小站，步行十分鐘左右即可到達。

門口也有停車場可以停車，自行開車前往也非常方便哦～

整個園區分為合院主樓、左右護龍、眷村及小洋樓；有馨苑小料理（眷村及主樓包廂）、馨苑咖啡廳（小洋樓）、翌日冰淇淋（後埕廣場）、漫漫喝茶館（右護龍）及藝德軒陶藝展。

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這次與朋友主要是來馨苑小料理用餐，如果對馨苑咖啡廳或其他區域有興趣的朋友，可以參考這篇我們去年參觀百年茶花雙園展的文章介紹。

需要特別留意的是，園區內各分區的開放時間稍有不同，像整個園區是早上九點就開放免費入園；馨苑小料理則是從11:30一路營業至晚上八點半，下午不休息。

純白的眷村樓房外觀，搭配上帶有溫度的手寫字體，讓原本傳統的建築又多了幾分文青新意。

現場除了有販售各式產品與伴手禮之外，用餐區域的私密性也很不錯，備有多個包廂能夠選擇。

不過就連我們是平日中午來用餐，生意也是十分不錯，假日更是容易一位難求，魚編強烈建議最好事先訂位喲～

馨苑小料理菜單與訂位資訊

我們這天享用的是倆人合菜，包含了開胃前菜、時令青菜、風味主菜、解饞小點、暖心湯品、手作甜點與精選飲品，另收一成服務費。

詳細菜色與多人合菜資訊，可以參考訂位連結：請點我。

每桌贈送小魚乾辣椒

每桌都會招待一瓶馨苑自製的小魚乾辣椒，連平常不太敢吃辣的朋友也很愛；辣香特別夠味、又能吃得到魚乾的鮮味與鹹香。

港式蘿蔔糕

開胃前菜供應的是港式蘿蔔糕，煎至外表略酥、內裡香嫩，除了白玉蘿蔔的清香之外，還伴隨著臘腸與紅蔥頭的香氣層次。

魚編激推可以搭配前面的小魚乾辣椒，迷人辣香更能襯托出蘿蔔糕的甜度，好吃又涮嘴。

時令青菜

時令蔬菜的口感爽脆帶嫩，淋上的肉燥份量也給得頗為大方，鹹香油潤卻不膩口。

好事會花生豬腳

風味主菜我們選了這道「好事會花生豬腳」，選用了大塊的台灣豬腳，經過長時間燉煮後，醬汁漸漸入味上色，每一口都有極其豐滿的膠質，單吃或配飯都不賴。

旁邊還搭配了大顆的花生，入口香軟、又帶點綿密，讓整道菜色的口感層次更為豐富。

芋奶鮮嫩雞骨球

芋奶鮮嫩雞骨球可以說是馨苑小料理的招牌菜色，沒想到以大甲芋頭與雞腿肉的組合也能這麼驚豔！身為芋頭控的你們絕對必點～

外表炸得香酥的雞腿肉，內裡口感格外多汁鮮嫩，吃起來相當有肉感，裹附著加入椰奶的芋泥特別香濃對味！

底部的芋頭塊份量也不小，口感算是還蠻紮實的；魚編建議可以沾著芋泥一起吃，帶點濕潤度的口感會更棒～

金黃酥炸蛋豆腐

解饞小點供應的是金黃酥炸蛋豆腐，長輩與小孩對這外酥內嫩的雞蛋豆腐應該都很難抗拒吧？再沾點底部的特調醬汁，微微的鹹度就很耐吃。

關山米

白飯選用的是關山米，香軟又帶點微微濕潤感，表面還撒上了紅藜麥點綴。

玉筍嫩鴨老火湯

玉筍嫩鴨老火湯裡面的鴨肉給得還不少，搭配嫩脆的竹筍，湯頭更是以豬排骨、脆筍、金華火腿與薑等食材慢火熬煮，喝起來甘甜鮮美。

甘味糯米人蔘雞

甘味糯米人蔘雞也很適合最近冷冷的天氣，整碗含有人蔘、糯米和雞湯，以及大塊Q彈的台灣土雞肉，喝起來溫潤回甘，完全沒有中藥的苦味，讓人忍不住一口接著一口。

今日甜點

甜點是熱的紫米紅豆湯，煮透的紅豆顆顆飽滿大顆，搭配上香Q的紫米，吃起來也很有飽足感呢～

客家酸柑茶/六顆柳丁

魚編點了客家酸柑茶，酸甜回甘又解膩；友人則點了六顆柳丁，據說是以滿滿六顆柳丁100%原果搾取，喝起來也很香甜～分享給你們喲！

馨苑小料理※北屯店

營業時間：11:30-20:30

電話：04 2233 2238

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

粉絲專頁：馨苑小料理※北屯店

線上訂位：請點我（建議須事先訂位）