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台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜

2024-12-18 15:47:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜

膳馨民間創作料理旗下品牌「馨苑小料理」，連年獲得米其林必比登推薦餐廳的殊榮，主打將傳統臺菜結合現代咖啡廳的文化，呈現出創意台菜咖啡廳的獨特質感；而且即使一個人也能開吃，魚編之前吃過西區店時就驚豔不已！

最近與朋友相約隱身在一德洋樓內的北屯店，更能感受到濃厚的眷村氣息，吃飽還能在園區內漫步吃冰，細細品味洋樓的美感與懷舊情懷，相當愜意自在～

馨苑小料理在哪裡？

馨苑小料理目前有台中西區店與台中北屯店，這次我們造訪的台中北屯店就位在一樓洋樓園區內。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜一德洋樓園區位在位置在北屯公園附近，搭乘台中捷運至四維國小站，步行十分鐘左右即可到達。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜門口也有停車場可以停車，自行開車前往也非常方便哦～

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜整個園區分為合院主樓、左右護龍、眷村及小洋樓；有馨苑小料理（眷村及主樓包廂）、馨苑咖啡廳（小洋樓）、翌日冰淇淋（後埕廣場）、漫漫喝茶館（右護龍）及藝德軒陶藝展。

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這次與朋友主要是來馨苑小料理用餐，如果對馨苑咖啡廳或其他區域有興趣的朋友，可以參考這篇我們去年參觀百年茶花雙園展的文章介紹。 

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜需要特別留意的是，園區內各分區的開放時間稍有不同，像整個園區是早上九點就開放免費入園；馨苑小料理則是從11:30一路營業至晚上八點半，下午不休息。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜純白的眷村樓房外觀，搭配上帶有溫度的手寫字體，讓原本傳統的建築又多了幾分文青新意。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜現場除了有販售各式產品與伴手禮之外，用餐區域的私密性也很不錯，備有多個包廂能夠選擇。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜不過就連我們是平日中午來用餐，生意也是十分不錯，假日更是容易一位難求，魚編強烈建議最好事先訂位喲～

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜

馨苑小料理菜單與訂位資訊

我們這天享用的是倆人合菜，包含了開胃前菜、時令青菜、風味主菜、解饞小點、暖心湯品、手作甜點與精選飲品，另收一成服務費。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜詳細菜色與多人合菜資訊，可以參考訂位連結：請點我

每桌贈送小魚乾辣椒

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜每桌都會招待一瓶馨苑自製的小魚乾辣椒，連平常不太敢吃辣的朋友也很愛；辣香特別夠味、又能吃得到魚乾的鮮味與鹹香。

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港式蘿蔔糕

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜開胃前菜供應的是港式蘿蔔糕，煎至外表略酥、內裡香嫩，除了白玉蘿蔔的清香之外，還伴隨著臘腸與紅蔥頭的香氣層次。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜魚編激推可以搭配前面的小魚乾辣椒，迷人辣香更能襯托出蘿蔔糕的甜度，好吃又涮嘴。

時令青菜

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜時令蔬菜的口感爽脆帶嫩，淋上的肉燥份量也給得頗為大方，鹹香油潤卻不膩口。

好事會花生豬腳

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜風味主菜我們選了這道「好事會花生豬腳」，選用了大塊的台灣豬腳，經過長時間燉煮後，醬汁漸漸入味上色，每一口都有極其豐滿的膠質，單吃或配飯都不賴。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜旁邊還搭配了大顆的花生，入口香軟、又帶點綿密，讓整道菜色的口感層次更為豐富。

芋奶鮮嫩雞骨球

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜芋奶鮮嫩雞骨球可以說是馨苑小料理的招牌菜色，沒想到以大甲芋頭與雞腿肉的組合也能這麼驚豔！身為芋頭控的你們絕對必點～

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜外表炸得香酥的雞腿肉，內裡口感格外多汁鮮嫩，吃起來相當有肉感，裹附著加入椰奶的芋泥特別香濃對味！

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜底部的芋頭塊份量也不小，口感算是還蠻紮實的；魚編建議可以沾著芋泥一起吃，帶點濕潤度的口感會更棒～

金黃酥炸蛋豆腐

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜解饞小點供應的是金黃酥炸蛋豆腐，長輩與小孩對這外酥內嫩的雞蛋豆腐應該都很難抗拒吧？再沾點底部的特調醬汁，微微的鹹度就很耐吃。

關山米

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜白飯選用的是關山米，香軟又帶點微微濕潤感，表面還撒上了紅藜麥點綴。

玉筍嫩鴨老火湯

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜玉筍嫩鴨老火湯裡面的鴨肉給得還不少，搭配嫩脆的竹筍，湯頭更是以豬排骨、脆筍、金華火腿與薑等食材慢火熬煮，喝起來甘甜鮮美。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜

甘味糯米人蔘雞

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜甘味糯米人蔘雞也很適合最近冷冷的天氣，整碗含有人蔘、糯米和雞湯，以及大塊Q彈的台灣土雞肉，喝起來溫潤回甘，完全沒有中藥的苦味，讓人忍不住一口接著一口。

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜

今日甜點

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜甜點是熱的紫米紅豆湯，煮透的紅豆顆顆飽滿大顆，搭配上香Q的紫米，吃起來也很有飽足感呢～

客家酸柑茶/六顆柳丁

台中市北屯區隱身在一德洋樓內的創意台菜咖啡廳，連年獲得米其林必比登推薦，人少少也能吃台菜魚編點了客家酸柑茶，酸甜回甘又解膩；友人則點了六顆柳丁，據說是以滿滿六顆柳丁100%原果搾取，喝起來也很香甜～分享給你們喲！

 

馨苑小料理※北屯店
營業時間：11:30-20:30
電話：04 2233 2238
地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號
粉絲專頁：馨苑小料理※北屯店
線上訂位：請點我（建議須事先訂位）

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phone04-22332238
place台中市北屯區文昌東十一街14巷1號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.38
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