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下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記

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2024-12-18 16:00:00 文字：阿華田
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阿華田

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下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！

下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記

普樂鬆食品超涮嘴的火焰起司肉乾你不能沒吃過！這真的是相見恨晚！「JAKI君起司肉乾」六層起司加上厚實彈牙的蜜汁肉乾，還帶有大火炙燒的香氣，絕對是下酒、追劇的新選擇！喜歡鹹香開胃零嘴的朋友一定要買來試試，而且在普樂鬆食品蝦皮官網就能輕鬆購買，辦公室揪團湊單，買越多越划算！

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下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記

極厚起司肉乾光看就覺得誘人！

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普樂鬆食品JAKI君起司肉乾哪裡買？【蝦皮官網

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重點是每一顆起司肉乾都是獨立包裝，買一包都附有脫氧劑，一口一顆不沾手，根本就是完美下酒菜，買來當下午茶點心也很適合～

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普樂鬆食品選用台中40年老店蜜汁肉乾，一片片手工慢火烘烤，把肉汁鎖在裡面，肉乾切片後再放上一塊塊德國進口切達起司，六層起司加上厚實彈牙的蜜汁肉乾，還帶有大火炙燒的香氣，光看就覺得很欠吃！

下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記 下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記 下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記下酒、追劇零嘴新選擇！普樂鬆食品超涮嘴的「JAKI君起司肉乾」，六層起司加上厚實彈牙蜜汁肉乾，帶有炙燒香氣，鹹香又開胃，而且在蝦皮上就能輕鬆買到！ - 阿華田的美食日記

想吃熱的JAKI君起司肉乾，可以泡熱水、微波加熱10秒或是烤箱加熱，就能有剛出爐的新鮮滋味，而且熱熱吃起司味會比較香，白起司還會牽絲，肉乾也比較Q軟，冷吃、熱吃能享受到兩種不同的口感體驗！

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另外也有鹹度低一些的白色乳酪莫札瑞拉起司肉乾可以選擇，收到貨後記得冷藏保存，冷冷吃，肉乾比較彈牙，肉乾味也較重，鹹度也比較低。

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想要購買這個JAKI君起司肉乾相當方便，只要上蝦皮搜尋「普樂鬆食品」就買得到啦！起司肉乾每包±200公克約15-17入，價格$270-290元，而且多包有優惠，買三包就省下$120元運費！一次買四包可省下$160元，買五包更是能省$220元，買越多越划算。快揪你的同事、親朋好友湊單吧！

《普樂鬆食品》

蝦皮官網】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

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place台中市北區青島西街69號2樓
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4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
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