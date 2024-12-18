時間過得真的很快～馬上一年又要過去了

我就知道！！在快要到新年的這段期間

一定有許多企業開始會陸續推出新春優惠的活動

於是我就去官網看我觀望很久都還沒入手的東和製油哈哈

沒想到～真的有推出新年優惠禮盒的活動

他們推出的新年禮盒組不僅內容豐富

價格我買下來也不會心痛

於是我毫不猶豫地買了一組回來～

這款禮盒中包含了白芝麻油、麻油薑絲、香蔥拌醬和拌麵

每一樣都看起來相當不錯

讓我對即將到來的料理充滿期待

買回來後，我迫不及待想要動手做幾道料理來分享給家人吃看看

看用東和製油的這款過年禮盒組製作的料理好不好吃

我個人是覺得一定好吃啦！！

除了用到好的產品之外，我的廚藝當然也不是蓋的～

我決定用東和製油的產品來做兩道料理

一個是超簡單的麻油絲瓜蛤蜊

另一道是美味可口的香蔥油雞

這兩道菜的做法非常簡單

馬上就來跟你們說我怎麼弄～



先將絲瓜切片蛤蜊事先泡水去沙

然後熱鍋中放入白芝麻油加入蒜末爆香

再放入絲瓜炒到半軟再丟入蛤蜊翻炒

最後加點水悶煮至蛤蜊開口即可

最後再放上最重要的靈魂麻油薑絲！！

吃起來的口感清爽，絲瓜的嫩滑與蛤蜊的鮮甜相互交融

再加上麻油薑絲的香氣讓整道菜品更加美味～



香蔥油雞則是一定要用過年禮盒組裡的香蔥拌醬製作

先將雞肉泡十五分鐘的米酒去腥味

好了之後再將雞肉丟入電鍋蒸熟

蒸熟後拿出來再乾煎一下（要煎、不煎都可以喔）

讓皮能夠更加香脆煎好後盛起裝盤

配上東和製油的香蔥拌醬做使用

雞肉的鮮嫩與香蔥拌醬的完美搭配

非常適合搭配白飯或是當作下酒菜

這兩道料理不僅簡單易做而且口感絕佳

你們一定要試試看！



我原本還想把拌麵丟下去煮的

但我媽一直說這樣煮太多了

索性放棄哈哈哈XD

下次再跟你們說東和的拌麵好不好吃！



這款東和製油的過年禮盒推薦給你們！

東和製油的產品全部都是天然無添加

能讓我們享受到健康又美味的料理

無論是自用還是當作過年禮盒送禮都非常合適～



歡樂的過年動手做幾道美味又健康的美食

大家吃得安心又健康

總之這款東和製油的過年禮盒推薦給大家

是一份兼具實用性與心意的好選擇

讓我們也能夠在繁忙的生活中輕鬆享受烹飪的樂趣

希望大家在新的一年裡，都能快樂的共度幸福時光！

有興趣的朋友也可以點擊下方去官網看看

那就先這樣啦！下次見掰掰～～

過年禮盒推薦～東和製油經典嚴選禮盒禮盒