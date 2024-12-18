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雲林斗六｜傳統台式創新滋味！不只賣刈包，豬油拌飯、爆汁湯包都很誘人｜叁記中式-斗六創始店

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2024-12-18 16:13:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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雲林斗六｜傳統台式創新滋味！不只賣刈包，豬油拌飯、爆汁湯包都

 

愜意假日睡到自然醒，想來享用復古儀式感的早午餐嗎？來「叁記中式-斗六創始店」絕對可以滿足！以傳統台式的刈包、蛋餅、湯包，創新出各式口味！卡啦旗艦熔岩刈包、打拋豬湯包突破你的想像！還有魯排飯、豬油拌飯、港式蘿蔔糕滿足你口腹之慾！

 

店家介紹

叁記中式-斗六創始店」位於斗六成功路上，店內風格很有懷舊風格，座位不多，假日下午人蠻多的，但是候位一下下就排到了！

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桌上立牌有活動~大家可以參考看看

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叁記中式-斗六創始店菜單

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餐點種類很多！吃飯吃麵、早餐午餐、點心飲料都有！

餐點介紹

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銷魂豬油拌飯$35

滿滿豬油醬香~Q軟白飯上面在鋪滿油蔥酥增加風味，整個拌開只有一個字~香！

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祖傳魯排飯$80

一整塊大魯排骨，與一旁酸菜搭配~一口香Q白飯、一口魯排骨~超滿足！！！

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爆餡拔絲蛋餅$69

起司控必點！裡頭爆滿的起司~牽絲超誘人！蛋餅也煎得香酥~真的很讚！

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綜合口味湯包$119

湯包也是叁記的招牌之一，綜合口味是原味豬肉與打拋豬肉各4顆，一口咬下爆汁在嘴哩！皮薄餡多汁飽滿~對湯包最完美的期待通通都有！

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打拋豬也很有泰式風味~打拋香氣四溢！

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祖傳爌肉刈包$70

傳統刈包一定要來一份的啊~紮實的刈包皮夾入完美肥瘦比例的爌肉，再加入酸菜、花生粉與醬汁，成就這份最經典的祖傳爌肉刈包！

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卡啦旗艦熔岩刈包$85

喜歡創新口味的朋友可以試試這款，裡頭的卡啦雞炸得外酥內嫩~再加入薯餅、起司、花生醬，整個刈包很像台式漢堡XD視覺味覺滿分！

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港式招牌蘿蔔糕$39

港式蘿蔔糕紮實又綿密~煎得外酥內軟~而且醬油膏還擠愛心這小巧思也太可愛XD

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OREO煉乳炸刈包$59

第一次吃到炸刈包，超酥脆又不刮口~油炸後金黃色澤很均勻~淋上煉乳與OREO粉，瞬間變成甜食小點心！而且竟然沒有油膩感~這道我很喜歡！

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煉乳兒時炸湯圓$49

看到這道會讓我想到喜宴辦桌的宴客菜！表皮香酥、裡頭軟糯，淋上煉乳與花生粉~真的會越吃越涮嘴！

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綜合滷味拼盤$100

多人的話推薦點這道！有豬耳朵、豆干、鳳爪三種，滷得不會太鹹！份量也不少~

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招牌香韻紅茶$35／復刻濃厚奶茶$40／無糖高山青茶$35

飲料都很不錯~不過甜又順口~我個人很喜歡鮮奶茶！很滑順~

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結語

整體來說，我很推薦斗六的朋友都可以來試試~不只學生族群適合，像我這種假日睡到自然醒的人也很適合！不管是想吃飯吃麵、吃傳統吃創新、吃鹹吃甜，各式任君挑選！很符合我的口味，份量也很符合CP值！

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店家資訊

【 叁記中式-斗六創始店 】
店家IG https://www.instagram.com/sanji_no01/
店家FB https://www.facebook.com/sanjichinesefood/
地址｜雲林縣斗六市成功路198
電話｜05-5321668
營業時間｜平日11:00-13:5017:00-20:45。假日10:00-20:45
外帶／內用


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服務品質
4.67
裝潢氣氛
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CP值
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