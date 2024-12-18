山終小鄰｜隱身在巷弄中靜謐義大利麵，份量精緻，七種醬料自由搭配

在熱鬧喧騰的逢甲商圈中，隱藏著一間靜謐義大利麵，店名叫做山終小鄰義大利麵專賣，店面小巧精緻，木質調裝潢環繞著綠色植栽，充滿綠意盎然，彷彿在靜謐的山林中品嘗著主廚美味的私房料理，讓大家可以在忙碌的生活中好好放鬆一下

山終小鄰義大利麵專賣位置

山終小鄰義大利麵專賣位在台中西屯區華夏巷東一弄中，從松鶴拉麵旁的巷弄中進去就能看到山終小鄰義大利麵專賣的招牌，店面小小一間，外觀以綠色植栽造景，充滿綠意盎然，如果不說糖糖還以為這裡是間咖啡廳呢

山終小鄰義大利麵專賣環境

山終小鄰義大利麵專賣店內空間不大，以木質調裝潢為主，搭配綠色植栽，因空間有限，四人以上須先提前訂位

山終小鄰義大利麵專賣菜單

山終小鄰義大利麵專賣主打義大利麵，價格落在200-420元之間，另外真材實料的義大利麵區可以自選醬料，除了常見的清炒、白醬、紅醬、青醬，還有少見的麻油、宮保及三杯，想要吃燉飯的朋友，也可以加10元升級唷

蒜味蔬果 180元

這道蒜味蔬果是隱藏版料理，採用焦化洋蔥奶油、蒜頭及高湯，加入玉米筍、青花菜、櫛瓜及綜合菇類下去炒製，這道讓糖糖超驚艷！入口帶有濃郁蒜香，交織著奶油的香氣，每道食材都炒的非常入味，旁邊還附上台中大肚知名的一斤面包可以搭配享用

濃郁自製蝦醬義大利麵 380元

喜歡吃蝦醬的朋友糖糖很推薦這道濃郁自製蝦醬義大利麵，以高湯及蝦頭熬製再加入鮮奶油製成的蝦醬，裡頭還添加了蒜片增添香氣，麵條Q勁十足，每一口都帶有濃郁的蝦醬香氣，裡頭的白蝦肉質也相當肥美彈牙

煙花女綜合海鮮義大利麵 420元

採用紅椒粉、新鮮番茄及洋蔥等食材製成的紅醬， 搭配蛤蜊、鮮蝦、北海道干貝及酸豆，以乾炒方式呈現， 吃起來酸度偏高，帶有海鮮的鮮甜

選用北海道生食級干貝，將兩面炙燒，肉質軟嫩鮮甜

黑毛豬五花義大利麵 350元

採用台灣黑毛豬三層肉，以低溫68度舒肥至15個小時後再炙燒，原以為是片狀沒想到是直接整塊上桌，搭配九層塔、菠菜、奶油製成的青醬，裡頭還搭配了杏仁片及蒜片增添口感，糖糖還蠻喜歡山終小鄰義大利麵專賣的青醬，香氣濃厚，多了杏仁片超加分

黑毛豬五花肉不僅大塊又厚實，肉質軟嫩，帶有迷人的油脂香氣

麻油牛板腱燉飯 260元

這裡除了義大利麵，還能加價10元升級成燉飯，這道麻油牛板腱燉飯採用了老薑及麻油下去煸，再加入米酒、自製白醬及CBA美國安格斯牛，牛板腱的特點就是中間帶有一條嫩筋，口感軟嫩，帶有濃郁的牛肉香氣，米飯也燉煮的很透徹，除了麻油香，還多了奶油的香氣，如果份量上再多一些就更讚啦

特選魚池紅玉紅茶 200元／極品文山包種茶 200元

山終小鄰義大利麵專賣除了餐點，店內也有提供無糖冷泡茶飲，茶葉還是老闆特別挑選過，入口茶香迷人，回甘不苦澀

山終小鄰義大利麵專賣嚴選食材，除了常見的白醬、紅醬、青醬及清炒，還有少見的宮保、三杯及麻油，結合台式創意口味，醬料可以自由搭配，糖糖也蠻推薦主廚私房義大利麵，喜歡吃燉飯的朋友均可加價10元升級成燉飯，餐點上份量精緻，醬汁濃稠入味，除了菜單上，還有隱藏版料理等著大家來挖掘唷