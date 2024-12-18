多麥農場地址位於南投縣國姓鄉；農場擁有10年的歷史，堅持以環保和有機的方式種植農產品。農場土壤經過精心管理，使用有機、自然農法方法種植，每年都會有中興大學來進行有機認證並定期進行土壤測試，以確保我們的農產產品不含有害的化學物質。

本產品不含人工色素、防腐劑或抗氧化劑，安全健康。無添加防腐劑；

三角形包裝，每份有300g；一包就可以多次食用，相當划算!!

製麵成分單純，使用南投國姓鄉有機薑黃、麵粉、水、鹽與薑；拆封即有麵香與淡雅的薑黃風味。

麵條細緻度約為麵線粗細，適合全家大小一同品嘗；幼齡、老齡朋友都相當適切!!

麵體呈現淡淡的薑黃色，麵條柔軟細緻；滾水下鍋幾分鐘即可撈起!! 盛盤可添加少許橄欖油，增加香氣、降低沾黏!

薑黃麵單吃就有鹹味，可添加少許橄欖油或者調製腐乳醬沾著品嘗，風味更佳!

我自己是有燙些番薯葉墊在下方，沾附橄欖油一起品嘗；增加餐食的蔬菜量!

薑黃麵體細緻，谷溜就可以吸入；我自己是淋上橄欖油和胡椒鹽一起品嘗；單吃就相當美味!

冬天祛寒，可以點上一鍋薑母鴨；煮上一盤薑黃麵線品嘗，相當美味!

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多麥農場連絡電話：0932-576-084

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多麥農場地址：南投縣國姓鄉南港路112-12號