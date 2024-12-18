新竹關西的一家在地老店，就在轉角，
阿婆麵的美味經口耳相傳，成為許多人來關西用餐時的首選。
每到用餐高峰期，餐廳裡總是座無虛席，儘管如此，
老闆依然保持親切的笑容與細心的服務，
迅速安排好位置，讓大家都能輕鬆享受美食，不必擔心長時間等候。
用餐環境十分溫馨，充滿居家氛圍。他們家的醬油辣椒，
也很適合拌入麵條或粄條，增添一些層次感。
菜單相當簡單，主食和小菜是分開點的。
看到檯面上的滷味顏色就知道 是 不簡單的美味。
乾麵 $50、乾板條 $50
乾麵與乾板條絕對是不能錯過的經典的家常風味，鋪滿了油蔥酥，
每一口都能感受到香脆的蔥香與麵條的Q度，帶來一種古早味的家常風味。
那份熟悉的味道，彷彿回到了小時候，溫暖而熟悉的味道。
餛飩湯粄條 $65
餛飩湯米粉 $65
餛飩湯 $40
餛飩湯也是這家店的招牌之一，湯頭清爽且不油膩，
餛飩鮮嫩，簡單卻又無比珍貴的美味，讓人回味無窮。
燙青菜 $50
這樣一份50元真的稍為是偏貴，
不過青菜的新鮮和脆度都還不錯。
大豆干$25、素雞 $25、滷蛋 $15、海帶 $15、豬皮 $30
百頁 $40
這裡的小菜也是不容錯過的美味，不會過於鹹，味道滷的剛剛好，
豬皮真的是必點，加上一點辣椒醬油，味道更是豐富多樣。
不僅是當地人熟悉的好味道，更是許多外地遊客必訪的美食之一，
Ruby喜歡老闆親切的態度和阿婆面的美味家常料理，
在這裡用餐都會帶給你一份簡單卻深刻的幸福感。
【店家資訊】
👉阿婆麵
🏠新竹縣關西鎮中豐路一段270號
☎️ 03 587 8965
⏰AM10:30~PM14:30，六日AM10:00~PM18:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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