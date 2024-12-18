台中千層蛋糕推薦/台中北區甜點推薦

在地人推薦的最強千層蛋糕「香緹果子咖啡館」

經營10年並擁有4.5顆星的高評價

千層蛋糕那綿密細緻的口感

更是有網友說完全不輸國際品牌的千層蛋糕

每天除了有各種口味的千層蛋糕外

還有選用諾曼第生乳及100%在地酪農鮮乳

製作而成的鮮奶雪紡蛋糕

不僅是彌月蛋糕更是伴手禮首選

店內還提供舒適明亮的英式風格內用環境

還有各式咖啡、茶飲

非常適合下午跟朋友來場下午茶約會

千層蛋糕價格親民且份量也不小

也是我們慶生、聚會想吃甜點的口袋名單

很適合作為生日蛋糕

伴手禮、彌月蛋糕及年節禮盒！

香緹果子咖啡館停車交通資訊

鄰近中國醫藥大學、中友百貨的「香緹果子咖啡館」

坐落在崇德路及德化街的交叉口不遠處

騎車來享用滑順的千層蛋糕

店門口就可以直接停放

像我們開車來就停放在

榮華街及梅亭街附近的收費停車場

這附近的停車場沒有現金支付

只接受電子支付，有停車的大家要留意一下喔!

香緹果子咖啡館環境

外觀以孔雀藍為基底的「香緹果子咖啡館」

在車水馬龍的崇德路上滿顯眼的

內用空間非常的寬敞

而且桌與桌之間的距離也不會太擁擠

座位規劃主要以2~4人座位為主

最後方還有提供沙發區

很適合小家庭及姊妹們來一場美好的下午茶聚會

櫃台前方的冷藏櫃裡的蛋糕都是當日所販售的品項

不定期會推出新口味

大家如果想要吃到完整的品項

建議大家可以早一點來選購

不然很容易就賣完囉!

除了有各種千層切片蛋糕以外

也有6吋大小整膜的千層蛋糕

如果有需要整膜蛋糕的需求

建議可以提前電話預訂

因為店內的蛋糕都是當日新鮮現做的

這樣才不會容易撲空喔!

現場也有販售咖啡豆

有興趣可以直接洽詢櫃台喔~

香緹果子咖啡館活動優惠

★聖誕鐵盒餅乾

單盒 $850元

5盒以上 $830元/盒；10盒以上 $800元/盒

香緹果子咖啡館菜單價格

★單片蛋糕僅提供現場購買，無提供預留服務。

★免收服務費。

★無用餐時間限制

★每人低銷一塊$190元以上的蛋糕or一杯飲料

★外帶飲品折$30元

「香緹果子咖啡館」的千層蛋糕

有單片及整顆的選擇

單片千層蛋糕$210元起

其中水果千層是超人氣商品

另外還有各種茶類千層也都是必點

還有鮮奶雪紡蛋糕及半熟乳酪蛋糕等選擇

蛋糕類的商品以當天冷藏櫃提供的為主

香緹果子咖啡館評價推薦

芋頭布丁千層 $210元/片

一看到蛋糕櫃有芋頭口味的千層

完全沒有選擇障礙

因為只要有芋頭的甜點一定是我的首選

這口味當天現場超熱賣

幾乎每一桌都能看到芋頭布丁千層的蹤影

入口後覺得芋泥的香氣濃厚

連中間很有存在感的布丁也是軟綿

整體不會太甜

而且夾層還能吃到芋頭顆粒的口感

鮮奶油的甜度不會很甜感覺有減糖處理

加上芋泥中和後甜度非常剛好

芋頭控的千萬不要錯過這款芋頭布丁千層

小山園抹茶千層 $230元/片

「小山園抹茶千層」選用來自日本的抹茶粉來製作

每一層都有著濃郁茶味十足的抹茶鮮奶油

上頭灑上帶點厚度的抹茶粉，抹味十足

每一口都能吃的到抹茶獨有的茶香及苦香

每一層蛋皮，層層堆疊

整體吃起來甜度非常的剛好也不會太甜

抹茶控的人一定會非常喜歡

就連不是抹茶控的友人都覺得好吃!

鮮奶雪紡蛋糕 $105/片

鮮奶雪紡蛋糕是很多媽咪們彌月送禮蛋糕首選

選用諾曼第生乳及100%在地酪農鮮乳

製作出甜而不膩口的鮮奶油

搭配輕盈濕潤的蛋糕體

以及內餡還有白葡萄增添果香及口感

讓平常不太吃鮮奶油蛋糕的我都覺得清爽不膩口

是我目前吃到最不甜膩的鮮奶油蛋糕

聖誕鐵盒餅乾(店家招待)

季節限定限量推出的聖誕鐵盒餅乾

每一片手工餅乾都是使用天然發酵奶油製作

像是今天試吃到的棕熊造型的伯爵黑糖餅乾

還有燕麥餅乾、布列塔尼酥餅及馬林糖

吃起來口味都不錯，甜度也不會太甜

還附上同款鐵盒紙袋

不管是買回家跟家人一起享用

或是聖誕節跟朋友聚會跟朋友分享都超適合

現在訂購滿5盒以上就享有優惠喔~

喜歡吃手工餅乾的人可以買來試試

榛果拿鐵 $145元

香緹果子咖啡館的榛果拿鐵是目前喝到最喜歡的

別於一般連鎖咖啡店喝到的加入濃縮的榛果醬

店家是使用全榛果磨碎加入咖啡一起沖泡

每一口都能喝到榛果的顆粒口感

加上榛果香氣非常的濃郁

真的會讓人忍不住一口接著一口停不下來

南非國寶蜜樹茶 $160元(限熱飲、可回沖)

茶品本身就帶點蜂蜜的香氣

又帶點果香檸檬味

喝起來非常的順口

也不會有不舒服的茶澀感

加上完全沒有咖啡因

下午擔心喝咖啡晚上會睡不著

像這款南非國寶蜜樹茶搭配蛋糕或餅乾也很適合

不知道大家想好2024年的聖誕節甜點要準備什麼嗎?

還是聖誕節禮盒不知道想好了沒?

「香緹果子咖啡館」的千層蛋糕口味不僅多元

口味上一點都不甜膩且份量也偏大

整體CP值算是非常的高

是大人跟小孩都會喜歡的千層蛋糕

如果還沒決定聖誕節要準備什麼當飯後甜點

可以試看看老饕都推薦的「香緹果子咖啡館」

喜歡二傻夫婦文章記得按讚關注

✩ 店家資訊 ✩

香緹果子咖啡館

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話： 0422355693

營業時間：周三~周日 11:30-18:00；周一二公休

FB：https://www.facebook.com/chantillycircus/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/chantily_cafe/

官網：https://www.chantilycircus.com.tw/



檢視較大的地圖

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載