在地人推薦的最強千層蛋糕「香緹果子咖啡館」
經營10年並擁有4.5顆星的高評價
千層蛋糕那綿密細緻的口感
更是有網友說完全不輸國際品牌的千層蛋糕
每天除了有各種口味的千層蛋糕外
還有選用諾曼第生乳及100%在地酪農鮮乳
製作而成的鮮奶雪紡蛋糕
不僅是彌月蛋糕更是伴手禮首選
店內還提供舒適明亮的英式風格內用環境
還有各式咖啡、茶飲
非常適合下午跟朋友來場下午茶約會
千層蛋糕價格親民且份量也不小
也是我們慶生、聚會想吃甜點的口袋名單
很適合作為生日蛋糕
香緹果子咖啡館停車交通資訊
鄰近中國醫藥大學、中友百貨的「香緹果子咖啡館」
坐落在崇德路及德化街的交叉口不遠處
騎車來享用滑順的千層蛋糕
店門口就可以直接停放
像我們開車來就停放在
榮華街及梅亭街附近的收費停車場
這附近的停車場沒有現金支付
只接受電子支付，有停車的大家要留意一下喔!
香緹果子咖啡館環境
外觀以孔雀藍為基底的「香緹果子咖啡館」
在車水馬龍的崇德路上滿顯眼的
內用空間非常的寬敞
而且桌與桌之間的距離也不會太擁擠
座位規劃主要以2~4人座位為主
最後方還有提供沙發區
很適合小家庭及姊妹們來一場美好的下午茶聚會
櫃台前方的冷藏櫃裡的蛋糕都是當日所販售的品項
不定期會推出新口味
大家如果想要吃到完整的品項
建議大家可以早一點來選購
不然很容易就賣完囉!
除了有各種千層切片蛋糕以外
也有6吋大小整膜的千層蛋糕
如果有需要整膜蛋糕的需求
建議可以提前電話預訂
因為店內的蛋糕都是當日新鮮現做的
這樣才不會容易撲空喔!
現場也有販售咖啡豆
有興趣可以直接洽詢櫃台喔~
★聖誕鐵盒餅乾
單盒 $850元
5盒以上 $830元/盒；10盒以上 $800元/盒
★單片蛋糕僅提供現場購買，無提供預留服務。
★免收服務費。
★無用餐時間限制
★每人低銷一塊$190元以上的蛋糕or一杯飲料
★外帶飲品折$30元
「香緹果子咖啡館」的千層蛋糕
有單片及整顆的選擇
單片千層蛋糕$210元起
其中水果千層是超人氣商品
另外還有各種茶類千層也都是必點
還有鮮奶雪紡蛋糕及半熟乳酪蛋糕等選擇
蛋糕類的商品以當天冷藏櫃提供的為主
香緹果子咖啡館評價推薦
一看到蛋糕櫃有芋頭口味的千層
完全沒有選擇障礙
因為只要有芋頭的甜點一定是我的首選
這口味當天現場超熱賣
幾乎每一桌都能看到芋頭布丁千層的蹤影
入口後覺得芋泥的香氣濃厚
連中間很有存在感的布丁也是軟綿
整體不會太甜
而且夾層還能吃到芋頭顆粒的口感
鮮奶油的甜度不會很甜感覺有減糖處理
加上芋泥中和後甜度非常剛好
芋頭控的千萬不要錯過這款芋頭布丁千層
「小山園抹茶千層」選用來自日本的抹茶粉來製作
每一層都有著濃郁茶味十足的抹茶鮮奶油
上頭灑上帶點厚度的抹茶粉，抹味十足
每一口都能吃的到抹茶獨有的茶香及苦香
每一層蛋皮，層層堆疊
整體吃起來甜度非常的剛好也不會太甜
抹茶控的人一定會非常喜歡
就連不是抹茶控的友人都覺得好吃!
鮮奶雪紡蛋糕是很多媽咪們彌月送禮蛋糕首選
選用諾曼第生乳及100%在地酪農鮮乳
製作出甜而不膩口的鮮奶油
搭配輕盈濕潤的蛋糕體
以及內餡還有白葡萄增添果香及口感
讓平常不太吃鮮奶油蛋糕的我都覺得清爽不膩口
是我目前吃到最不甜膩的鮮奶油蛋糕
聖誕鐵盒餅乾(店家招待)
季節限定限量推出的聖誕鐵盒餅乾
每一片手工餅乾都是使用天然發酵奶油製作
像是今天試吃到的棕熊造型的伯爵黑糖餅乾
還有燕麥餅乾、布列塔尼酥餅及馬林糖
吃起來口味都不錯，甜度也不會太甜
還附上同款鐵盒紙袋
不管是買回家跟家人一起享用
或是聖誕節跟朋友聚會跟朋友分享都超適合
現在訂購滿5盒以上就享有優惠喔~
喜歡吃手工餅乾的人可以買來試試
榛果拿鐵 $145元
香緹果子咖啡館的榛果拿鐵是目前喝到最喜歡的
別於一般連鎖咖啡店喝到的加入濃縮的榛果醬
店家是使用全榛果磨碎加入咖啡一起沖泡
每一口都能喝到榛果的顆粒口感
加上榛果香氣非常的濃郁
真的會讓人忍不住一口接著一口停不下來
南非國寶蜜樹茶 $160元(限熱飲、可回沖)
茶品本身就帶點蜂蜜的香氣
又帶點果香檸檬味
喝起來非常的順口
也不會有不舒服的茶澀感
加上完全沒有咖啡因
下午擔心喝咖啡晚上會睡不著
像這款南非國寶蜜樹茶搭配蛋糕或餅乾也很適合
不知道大家想好2024年的聖誕節甜點要準備什麼嗎?
還是聖誕節禮盒不知道想好了沒?
「香緹果子咖啡館」的千層蛋糕口味不僅多元
口味上一點都不甜膩且份量也偏大
整體CP值算是非常的高
是大人跟小孩都會喜歡的千層蛋糕
如果還沒決定聖誕節要準備什麼當飯後甜點
可以試看看老饕都推薦的「香緹果子咖啡館」
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✩ 店家資訊 ✩
地址：台中市北區崇德路一段256巷1號
電話： 0422355693
營業時間：周三~周日 11:30-18:00；周一二公休
FB：https://www.facebook.com/chantillycircus/?locale=zh_TW
IG：https://www.instagram.com/chantily_cafe/
官網：https://www.chantilycircus.com.tw/
以上為個人體驗感受，僅提供參考
實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主
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