2025年節禮盒、伴手禮推薦，過年怎麼能少了肉鬆這一味。以肉鬆點心聞名的 胖肉鋪 是不少人喜愛的新年伴手禮，他家除了肉鬆餅超暢銷，鳳荔酥、奶皇流心餅和肉鬆雪Q餅等等也是很受歡迎的宅配美食。胖肉鋪將傳統與創新揉合在一起，在經典口味上做出變化，讓送禮、收禮不再了無新意。

胖肉鋪優惠資訊

過年快到了，走春不可少的伴手禮大家備好了嗎? 胖肉鋪推出一系列年節禮盒，很適合新年大量採購，或企業採購送給客戶。這次推出的春節禮盒種類還不少，搶先替大家開箱兩款，分別是貴妃最愛的鳳荔酥，以及內餡超犯規的奶皇流心餅。

胖肉鋪產品介紹

鳳荔酥 9入 $459

台灣的糕餅禮盒真的很強，是外國朋友會特別指定要購買的台灣伴手禮，但這還是我第一次吃到荔枝內餡的點心。說到荔枝的代言人怎麼能錯過楊貴妃，包裝印上粉嫩又肉嘟嘟的貴妃特別有說服力。

鳳荔酥的禮盒有6入、9入以及6入鳳荔酥+3入鳳凰酥這三種組合，每塊酥餅都是獨立包裝，讓收禮的人可以慢慢享用，還能隨時帶著走。

鳳荔酥大有來頭，曾經入圍得獎農糧署舉辦的「水果之星」烘焙伴手禮比賽，是有被認證過的好味道。

以往吃到的荔枝產品甜度都很高，可能是為了把荔枝的香氣襯托出來。但鳳荔酥的甜度剛好到讓我驚喜，完全不膩口又果香豐富，重點是細緻的台農17號金鑽鳳梨纖維和荔枝果乾填滿滿還不黏牙，大人小朋友都喜歡。

除了內餡很有水準，外層的餅皮也相當講究。拌入大量小麥胚芽去製作，口感酥香卻完全不油膩也不乾，搭配上荔枝香氣豐富的內餡，瞬間能就掃掉大半盒。這款禮盒特別推薦給喜歡果香味的朋友，沖杯熱茶再開兩塊做搭配，就是很棒的下午茶。

奶皇流心餅 6入 $599

港式流心月餅在台灣深受歡迎，畢竟很少人能抵擋住黃澄澄內餡流洩而出的瞬間。靜香自己也是流心月餅的愛好者，雖然知道很罪惡，但還是忍不住趁著節日給自己的嘴饞找藉口多吃幾塊。

奶皇流心餅共有6入及8入兩種選擇，也是一塊塊獨立包裝，不用擔心多放幾天餅皮會受潮，特別適合小家庭慢慢享用。

金黃色的奶皇流心餅，表面印上流心二字充滿懷舊感。點心的個頭不算大但蠻厚實，餅皮摸起來不油膩相對清爽。

跟經典港式月餅的餅皮相同，一樣細緻好入口不會越吃越乾。中間夾入香濃奶皇餡，咬開瞬間鹹蛋黃香氣立刻填滿口腔，大大被滿足。

奶皇餡非常濃郁，質地滑順不油膩，如果喜歡輕盈風味的糕餅還是推薦鳳荔酥，但追求重乳感或奶皇控的朋友不妨試試這款。

雙層肉鬆雪Q餅 $180

肉鬆雪Q餅大家吃過嗎? 以往都吃到抹茶、巧克力等甜的口味，沒想到鹹甜結合絲毫不違和，直接開啟下午茶的新世界。

雙層肉鬆雪Q餅是胖肉鋪很受歡迎的一款常溫點心，夾鏈袋搭配一塊塊獨立包裝的雪Q餅，是不少辦公室團購的寵兒。

若非預先知道是肉鬆口味，絕對會猜提拉米蘇，配色幾乎相同但口味更新穎。

這款雪Q餅表面鋪上兩層肉鬆，不只是點綴而已，要讓大家的口腔被肉鬆獨有的香味填滿。充滿奶香的奇福餅乾混入不黏牙的棉花糖裡面，一口一塊讓人超滿足。

鹹香肉鬆能綜合掉棉花糖的甜度，搭配起來不會輸給經典款，好咬不黏牙連長輩也被擄獲。

牛軋餅 (原味、花生) $280

牛軋糖自從跟蘇打餅乾碰撞出絕美火花之後，各式新奇搭配紛紛出爐。胖肉鋪的牛軋餅一共有五種口味，除了 原味、草莓、花生之外，竟然有肉鬆跟太妃肉鬆這麼酷的鹹味搭配。

牛軋餅是夾鏈袋包裝， 每包有10塊份量還不少。餅乾通通獨立裝袋，不怕蘇打餅受潮變難吃。

靜香從小就喜歡蘇打餅，特別是蔥味加鹽的版本，鹹鹹香香特別涮嘴總是一個下午就掃掉大半包。胖肉鋪的牛軋餅就是選用蔥味的蘇打餅做搭配，咬下特別酥香且蔥香飽滿好加分。

中間夾入厚厚一層牛軋糖，大口咬下每一口都很均勻，既有餅乾的酥脆又有牛軋糖的甜香，就是這麼涮嘴。

原味牛軋餅內餡很柔軟，好咬不黏牙連長輩也吃得動，而且奶香濃郁又不會太甜，結合蔥香蘇打餅超完美，這款相當推薦。

花生口味的牛軋餅內餡不如原味來得好咬，相對起來略硬些，不是外酥內軟的口感，但卻藏著驚喜在裡頭。花生牛軋糖隨著咀嚼能品嘗到淡淡花生香，幸運一點還能吃到整塊的花生仁，一樣甜度不高很耐吃，跟原味差異在口感的部分。

結論

這次分享的兩款禮盒，我自己私心更愛鳳荔酥，果香豐富又不會太甜膩，一次吃三塊都沒負擔。另外三款點心也不錯，其中牛軋餅我比較喜歡原味的口感，糖感柔軟連長輩也能輕鬆享用。

此為合作分享文，但內容皆為真實感受

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