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今天來吃環湖咖啡好食新開的二號店，這間店是在石門水庫風景區附近的景觀餐廳，地址是：桃園市大溪區環湖路二段68號。它一號店跟二號店是分開的喔，菜單也不一樣，鼻要搞錯惹～建議一定要事前預約，尤其是二號店，因為剛開幕的關係生意很好，假日幾乎都約滿了，不過我是約平日，當天的入座率大概一半吧？

左手邊是一號店的戶外用餐區，右手邊下樓後就是二號店

二號店的門面已有濃濃日本味XD

二號店採用QR CODE點餐然後再去結帳處付款的方式，在結帳櫃檯前方的戶外用餐區的這片風景也很美很好拍欸～

進來以後長這樣，就是讓許多人都慕名而來的日式榻榻米座位，看了確實很有感覺(?

這一角落不知道為什麼擺了一桌不讓人坐的XD但是還是可以在這拍一下照啦

窗戶看出去能看著石門水庫的湖景，滿美的



我去吃的時候菜單只有這些，不曉得現在有沒有增加了 因為餐點的選項只有拉麵，所以建議想來的人不要來用餐喔，比較適合喝下午茶的（雖然連甜點飲料的選擇都很少就是了）

每桌有一壺檸檬水

搭拉～～我們的飲料上桌囉！搭配這景色真的好好拍～～～沒有富士山都覺得好像有了XD（？）

我點的是富士風景，就是藍柑橘汽水上面有奶蓋，朋友點青提冷萃咖啡，咖啡裡面有放葡萄，不過她沒跟我說好不好喝XD

甜點部分當天只有一種拼盤的選擇，而且等這三個甜點等了40分鐘 後來吃的時候覺得除了達克瓦茲以外，另外兩款都沒退冰，更是有濃濃的「冰箱味」，看來甜點品質有很大的進步空間

達克瓦茲表現正常，裡面的餡料是抹茶紅豆

btw我們還有去一號店的戶外座位看一下（因為廁所在這），從一號店的戶外座位望出去的風景是這樣也不錯，只是我感覺坐戶外風超大

整體來說我覺得二號店雖然裝潢美、氣氛佳，但是菜單與菜色部分都還有進步空間～或許過一段時間等他們上軌道後再去會比較好唷！

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