為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」我來啦！真的瞬間以為到日本喝下午茶了～

《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」我來啦！真的瞬間以為到日本喝下午茶了～

環湖咖啡好食二號店 環湖咖啡好食 大溪美食 大溪景點 more
2024-12-18 18:09:00 文字：薔妮老娘
share
薔妮老娘

薔妮老娘

想要看影片的人我的IG或是YT也有拍介紹唷！歡迎直接前往觀看《桃園❤️大溪》

今天來吃環湖咖啡好食新開的二號店，這間店是在石門水庫風景區附近的景觀餐廳，地址是：桃園市大溪區環湖路二段68號。它一號店跟二號店是分開的喔，菜單也不一樣，鼻要搞錯惹～建議一定要事前預約，尤其是二號店，因為剛開幕的關係生意很好，假日幾乎都約滿了，不過我是約平日，當天的入座率大概一半吧？

《桃園❤️大溪》

左手邊是一號店的戶外用餐區，右手邊下樓後就是二號店

《桃園❤️大溪》

二號店的門面已有濃濃日本味XD

《桃園❤️大溪》

二號店採用QR CODE點餐然後再去結帳處付款的方式，在結帳櫃檯前方的戶外用餐區的這片風景也很美很好拍欸～

《桃園❤️大溪》

 

進來以後長這樣，就是讓許多人都慕名而來的日式榻榻米座位，看了確實很有感覺(?

《桃園❤️大溪》

《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」

這一角落不知道為什麼擺了一桌不讓人坐的XD但是還是可以在這拍一下照啦

《桃園❤️大溪》

窗戶看出去能看著石門水庫的湖景，滿美的
《桃園❤️大溪》

我去吃的時候菜單只有這些，不曉得現在有沒有增加了《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」因為餐點的選項只有拉麵，所以建議想來的人不要來用餐喔，比較適合喝下午茶的（雖然連甜點飲料的選擇都很少就是了）

《桃園❤️大溪》

每桌有一壺檸檬水

《桃園❤️大溪》

搭拉～～我們的飲料上桌囉！搭配這景色真的好好拍～～～沒有富士山都覺得好像有了XD（？）

《桃園❤️大溪》

我點的是富士風景，就是藍柑橘汽水上面有奶蓋，朋友點青提冷萃咖啡，咖啡裡面有放葡萄，不過她沒跟我說好不好喝XD

《桃園❤️大溪》

 

甜點部分當天只有一種拼盤的選擇，而且等這三個甜點等了40分鐘《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」後來吃的時候覺得除了達克瓦茲以外，另外兩款都沒退冰，更是有濃濃的「冰箱味」，看來甜點品質有很大的進步空間

《桃園❤️大溪》

達克瓦茲表現正常，裡面的餡料是抹茶紅豆

《桃園❤️大溪》

btw我們還有去一號店的戶外座位看一下（因為廁所在這），從一號店的戶外座位望出去的風景是這樣也不錯，只是我感覺坐戶外風超大《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」

《桃園❤️大溪》

整體來說我覺得二號店雖然裝潢美、氣氛佳，但是菜單與菜色部分都還有進步空間～或許過一段時間等他們上軌道後再去會比較好唷！

延伸閱讀：

《桃園❤️龍潭》龍咖啡Long coffee，龍潭大池旁喝咖啡、下午茶的好所在！大片玻璃窗看風景好愜意～

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅橋附近舒適的簡餐店，烤魚的蔥絕對是MVP啊～～

《桃園❤️龍潭》稻吃甘鷓，龍潭隱藏版定食餐廳，必點招牌桂花蜜油雞！

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#大溪美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

環湖咖啡好食

phone03-3879192
place桃園市大溪區環湖路2段68號
3.73 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.75
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up