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台南展覽分享【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】國立臺灣文學館最新主題特展｜拿起「文學護照」開啟捷克文學之旅｜展期至2025/3/2｜完成任務兌換限量捷克文學特色明信片

2024-12-18 20:59:00 文字：凱南Kenan
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台南展覽分享【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】國立臺灣文學

哇！12月份，臺文館推出最新當期展覽打字機也會唱歌：捷克現當代文學展

沒記錯的話…上一次走進「國立臺灣文學館」已經是大學時候的事了！而會有這場台南之旅的成行，最大原因就是為了這個交織著捷克與台灣的文學對話的展覽打字機也會唱歌：捷克現當代文學展，有許多捷克重要作家珍貴的文物，如手稿、刊本、歷史照片與器物等，首次在台灣展出，聽說是歷來最完整的捷克文學大展喔！

當台南之旅結束後，我一直有種很特別的心得，這次到台南除了回味熟悉的小吃，走訪熱鬧的台南街頭，還買到流行話題的伴手禮；最獨特的是，我們在老台南老古蹟裡看見了捷克文學的風景，彷彿穿梭在20世紀前後的歐洲，這是以往台南旅遊的經驗裡從沒有過的體驗，有種說不上來的奇妙感！

【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】
★展期｜2024/12/5 – 2025/3/2
★地點｜國立臺灣文學館1樓展覽室D（臺南市中西區中正路1號）
★展覽資訊｜https://reurl.cc/XZjaGD

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台南展覽分享【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】國立臺灣文學

凱南在台南讀了六年書，「國立臺灣文學館」是我很常來的景點之一，當年好一段時間會來這裡看書和用電腦，部落格有幾篇超早期的文章都是在這裡完成的。這是臺灣第一座國家級文學博物館，擁有百年歷史的古蹟，大家應該不陌生，對我來說，這裡一直是個貼近文學、充滿知性的地方，除了純粹欣賞歷史建築之美，看展聽演講能讓一段旅程添加豐富色彩，充實文化內涵。

請大家把握打字機也會唱歌：捷克現當代文學展展期，來現場索取限量供應的文學護照，透過互動體驗的任務關卡，邊玩邊逛這個捷克文學主題展，了解捷克文學的始末，解完任務，最後到服務台兌換限量「捷克文學特色明信片」乙張喔！(限量2500張)

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▲我們一人一本文學護照，來看展和闖任務關卡，凱南推薦打字機也會唱歌：捷克現當代文學展

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▲凱南不劇透太多細節，僅分享幾個解任務時的畫面就好，我們當天玩到好開心好充實。

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▲每一個關卡的題目都牽引著一小段捷克文學的脈絡，值得細細品味。

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▲展覽現場也會有志工老師適時給予協助，最後一關有志工老師清楚說明，好懂多了！

台南展覽分享【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】國立臺灣文學

▲限量「捷克文學特色明信片」到手囉！開心~因為明信片數量有限，有興趣的朋友近期趕快來展覽喔！

『走入捷克文學的世界』是我們這次台南之旅的重頭戲！除了豐富的文物展示；也能透過體驗闖關，認識捷克文學的動人之處！

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打字機也會唱歌：捷克現當代文學展至2025年3月2日，於本館展覽室D展出，凱南的求學背景和成長過程完全沒接觸過捷克文學，從未想像過它歷經了怎麼樣的壓抑與歡騰！

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距離臺灣超過9千公里的捷克，二十世紀前後的文學風景，你們曾想像過嗎？回到捷克現代文學的起點，又存在著什麼神秘的故事背景呢？過去的先驅作家們，又透過那些文學作品，傳達對文化面的珍視呢？現在就來打字機也會唱歌：捷克現當代文學展一探究竟吧。

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還有啤酒對捷克人的重要性！捷克兩次重要歷史時刻的發生地-市民會館，走向嶄新的捷克文學盛世，致敬捷克斯洛伐克走向民主制度的歷程，最後的歷史故事牆，彷彿交織了捷克文學在台灣的對話基礎……等等。

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在展區，你們會聽到打字機的聲音，像一種魔力，將我們拉回二十世紀的捷克文學，透過一下又一下的敲鍵聲，將捷克作家的精神與思想凝聚成型，散佈遠方。

帶領捷克走過歡騰、噤聲、反抗、和平的動盪時代！最後終於在1989年，捷克人迎接得來不易的民主；我們逛展時，彷彿看了一道一道從壓抑走向奔放的捷克文學風景，生動而淒美。

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展場裡設計了四個文學窗景，透過不同的互動裝置，一步一步完成護照裡的小任務，即可獲贈精美明信片一張喔！

展覽期間，臺文館有規劃捷克月系列活動，包含講座、電影放映會、親子工作坊，等大家一起來參加！從2024年12月5日至2025年3月2日，一定要安排個假期，來國立臺灣文學館體驗最真實飽滿的捷克文化吧！

【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】
★展期｜2024/12/5 – 2025/3/2
★地點｜國立臺灣文學館1樓展覽室D（臺南市中西區中正路1號）
★展覽資訊｜https://reurl.cc/XZjaGD

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【最後！一起看看凱南和好友們在這裡拍下的豐富照片，逛展真的超好玩~知識滿滿！】

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