哇！12月份，臺文館推出最新當期展覽【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】

沒記錯的話…上一次走進「國立臺灣文學館」已經是大學時候的事了！而會有這場台南之旅的成行，最大原因就是為了這個交織著捷克與台灣的文學對話的展覽【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】，有許多捷克重要作家珍貴的文物，如手稿、刊本、歷史照片與器物等，首次在台灣展出，聽說是歷來最完整的捷克文學大展喔！

當台南之旅結束後，我一直有種很特別的心得，這次到台南除了回味熟悉的小吃，走訪熱鬧的台南街頭，還買到流行話題的伴手禮；最獨特的是，我們在老台南老古蹟裡看見了捷克文學的風景，彷彿穿梭在20世紀前後的歐洲，這是以往台南旅遊的經驗裡從沒有過的體驗，有種說不上來的奇妙感！

【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】

★展期｜2024/12/5 – 2025/3/2

★地點｜國立臺灣文學館1樓展覽室D（臺南市中西區中正路1號）

★展覽資訊｜https://reurl.cc/XZjaGD

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凱南在台南讀了六年書，「國立臺灣文學館」是我很常來的景點之一，當年好一段時間會來這裡看書和用電腦，部落格有幾篇超早期的文章都是在這裡完成的。這是臺灣第一座國家級文學博物館，擁有百年歷史的古蹟，大家應該不陌生，對我來說，這裡一直是個貼近文學、充滿知性的地方，除了純粹欣賞歷史建築之美，看展聽演講能讓一段旅程添加豐富色彩，充實文化內涵。

請大家把握【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】展期，來現場索取限量供應的文學護照，透過互動體驗的任務關卡，邊玩邊逛這個捷克文學主題展，了解捷克文學的始末，解完任務，最後到服務台兌換限量「捷克文學特色明信片」乙張喔！(限量2500張)

▲我們一人一本文學護照，來看展和闖任務關卡，凱南推薦【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】

▲凱南不劇透太多細節，僅分享幾個解任務時的畫面就好，我們當天玩到好開心好充實。

▲每一個關卡的題目都牽引著一小段捷克文學的脈絡，值得細細品味。

▲展覽現場也會有志工老師適時給予協助，最後一關有志工老師清楚說明，好懂多了！

▲限量「捷克文學特色明信片」到手囉！開心~因為明信片數量有限，有興趣的朋友近期趕快來展覽喔！

『走入捷克文學的世界』是我們這次台南之旅的重頭戲！除了豐富的文物展示；也能透過體驗闖關，認識捷克文學的動人之處！

【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】至2025年3月2日，於本館展覽室D展出，凱南的求學背景和成長過程完全沒接觸過捷克文學，從未想像過它歷經了怎麼樣的壓抑與歡騰！

距離臺灣超過9千公里的捷克，二十世紀前後的文學風景，你們曾想像過嗎？回到捷克現代文學的起點，又存在著什麼神秘的故事背景呢？過去的先驅作家們，又透過那些文學作品，傳達對文化面的珍視呢？現在就來【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】一探究竟吧。

還有啤酒對捷克人的重要性！捷克兩次重要歷史時刻的發生地-市民會館，走向嶄新的捷克文學盛世，致敬捷克斯洛伐克走向民主制度的歷程，最後的歷史故事牆，彷彿交織了捷克文學在台灣的對話基礎……等等。

在展區，你們會聽到打字機的聲音，像一種魔力，將我們拉回二十世紀的捷克文學，透過一下又一下的敲鍵聲，將捷克作家的精神與思想凝聚成型，散佈遠方。

帶領捷克走過歡騰、噤聲、反抗、和平的動盪時代！最後終於在1989年，捷克人迎接得來不易的民主；我們逛展時，彷彿看了一道一道從壓抑走向奔放的捷克文學風景，生動而淒美。

展場裡設計了四個文學窗景，透過不同的互動裝置，一步一步完成護照裡的小任務，即可獲贈精美明信片一張喔！

展覽期間，臺文館有規劃捷克月系列活動，包含講座、電影放映會、親子工作坊，等大家一起來參加！從2024年12月5日至2025年3月2日，一定要安排個假期，來國立臺灣文學館體驗最真實飽滿的捷克文化吧！

【打字機也會唱歌：捷克現當代文學展】

★展期｜2024/12/5 – 2025/3/2

★地點｜國立臺灣文學館1樓展覽室D（臺南市中西區中正路1號）

★展覽資訊｜https://reurl.cc/XZjaGD

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