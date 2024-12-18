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【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮

2024-12-18 21:52:00 文字：遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃
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遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃

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用甜點探索台灣大自然之美
今年聖誕節前收到超可愛的菓實日動物森林鐵盒餅乾

【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮

聖誕節準備好分享快樂和幸福了嗎
這款兼具質感、意義又美味的可愛禮盒絕對不能錯過
紙盒內都會附有精美紙卡介紹每款餅乾與山林故事

介紹卡也充滿了設計小巧思

讓收到餅乾的人也能更近一步認識這些珍貴的台灣寶藏
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以台灣山林特有種動物為主題分別是

 

山椒魚造型鐵盒餅乾 | Salamander Cookies

打開鐵盒就會發現了台灣珍稀活化石—山椒魚

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台灣目前有5種特有種山椒魚，它們是冰河時期的遺生物，也是高山純淨生態的代表
鐵盒捧在手上頗有份量

餅乾口味也很特別像是甜菜根檸檬洛神、南瓜洛神花脆餅、芝麻竹炭沙布列，還有茶香滿溢的四季春鐵觀音小圓餅
每一片餅乾都用台灣在地天然食材製作

減糖配方吃起來沒有負擔，更吃得出用心與實在

 

另一款是穿山甲造型鐵盒餅乾 | Pangolin Shaped Cookies
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【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮 (5)【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮 (7)菓實日與全球第一個穩定照養與繁育穿山甲的台北市立動物園合作
希望能以實際行動支持臺灣穿山甲的救傷與復育計畫

購買穿山甲禮盒就會同時捐出5%營業額來做動物認養用

在享用美食的同時也意義深遠
穿山甲南瓜脆餅帶有淡淡清甜香氣

搭配四季春、大湖草莓製成的沙布列讓人忍不住一口接著一口
在冬天下午搭配一杯熱茶就是最棒的享受

 

菓實日除了長期捐款給動保協會以外
也曾推出石虎聯名保育禮盒 甚至曾經受邀登上國宴舞台
從外包裝到餅乾的原料、製作和概念都充滿對台灣的熱愛
送給外國朋友們也很適合
還沒準備聖誕禮物、新年伴手禮的千萬不要錯過
今年冬天就讓可愛小動物一起陪伴你和你愛的人吧！

【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮 (2)【聖誕交換禮物】菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 保育動物主題 永續企業 伴手禮 (4)

 

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聖誕交換禮物 菓實日 動物森林鐵盒餅乾 臺灣特有種動物 交換禮物 永續 伴手禮
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place台北市萬華區德昌街10巷12號
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美味度
4.05
服務品質
4.15
裝潢氣氛
3.85
CP值
3.90
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