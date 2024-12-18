用甜點探索台灣大自然之美

今年聖誕節前收到超可愛的菓實日動物森林鐵盒餅乾

聖誕節準備好分享快樂和幸福了嗎

這款兼具質感、意義又美味的可愛禮盒絕對不能錯過

紙盒內都會附有精美紙卡介紹每款餅乾與山林故事

介紹卡也充滿了設計小巧思

讓收到餅乾的人也能更近一步認識這些珍貴的台灣寶藏





以台灣山林特有種動物為主題分別是

山椒魚造型鐵盒餅乾 | Salamander Cookies

打開鐵盒就會發現了台灣珍稀活化石—山椒魚



台灣目前有5種特有種山椒魚，它們是冰河時期的遺生物，也是高山純淨生態的代表

鐵盒捧在手上頗有份量

餅乾口味也很特別像是甜菜根檸檬洛神、南瓜洛神花脆餅、芝麻竹炭沙布列，還有茶香滿溢的四季春鐵觀音小圓餅

每一片餅乾都用台灣在地天然食材製作

減糖配方吃起來沒有負擔，更吃得出用心與實在

另一款是穿山甲造型鐵盒餅乾 | Pangolin Shaped Cookies



菓實日與全球第一個穩定照養與繁育穿山甲的台北市立動物園合作

希望能以實際行動支持臺灣穿山甲的救傷與復育計畫

購買穿山甲禮盒就會同時捐出5%營業額來做動物認養用

在享用美食的同時也意義深遠

穿山甲南瓜脆餅帶有淡淡清甜香氣

搭配四季春、大湖草莓製成的沙布列讓人忍不住一口接著一口

在冬天下午搭配一杯熱茶就是最棒的享受

菓實日除了長期捐款給動保協會以外

也曾推出石虎聯名保育禮盒 甚至曾經受邀登上國宴舞台

從外包裝到餅乾的原料、製作和概念都充滿對台灣的熱愛

送給外國朋友們也很適合

還沒準備聖誕禮物、新年伴手禮的千萬不要錯過

今年冬天就讓可愛小動物一起陪伴你和你愛的人吧！

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