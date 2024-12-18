有時候懶得煮或來不及煮，圓味壽司就是我和老婆的救星！因為我家小孩超愛吃壽司，每次買回來，三兩下就掃光光，都不用我們煩惱要煮什麼了！

▼圓味壽司菜單。分享一下我們常吃的壽司組合，店家已經搭配好的口味，點的時候只要講數字就好，方便快速！

小綜合１

（肉鬆、培根、燻雞、鮪魚）

▼這組合是經典中的經典！大人小孩都熟悉。肉鬆的香甜、培根的鹹香、燻雞的煙燻味，加上鮪魚的鮮美，每一口都是熟悉的美味，是老少咸宜的選擇。

大綜合１

（吐司、燻鮭沙拉、泡菜豬、糖燻鴨賞、干貝唇魚子、德式香腸）

▼這組合真是太豐富了！從經典的燻鮭沙拉，到創意的泡菜豬、糖燻鴨賞，再到干貝唇魚子，以及豆皮壽司，可以一次品嚐多種風味，是綜合壽司的豪華升級版！

稻禾三拼２

（玉米肉鬆、燒烤雞肉、龍蝦起士沙拉）

▼香甜豆皮包裹著多種餡料，玉米肉鬆的香甜、燒烤雞肉的香嫩、龍蝦起士沙拉的濃郁，每一種口味都讓人愛不釋口。

細捲

（黃瓜、肉鬆、魚卵、鮪魚、蛋條）

▼這組合清爽又開胃，黃瓜的清脆、肉鬆的香甜、魚卵的嗶嗶啵啵、鮪魚的鮮美、蛋條的軟嫩，口感豐富多層次，是爽口餐點的好選擇。

蔬食四拼２（蛋素）

（素肉鬆、猴頭菇、黃金絲、酸辣雞）

▼素食者也能享用的美味壽司！素肉鬆的香氣、猴頭菇的Q彈、黃金絲的酥脆、酸辣雞的開胃，讓素食也能吃得美味又豐富。

煙燻鮭魚

▼經典又單純的不敗單品！煙燻鮭魚的油脂豐富，口感軟嫩，搭配醋飯的酸甜，愛吃鮭魚的朋友絕對不能錯過！

海陸雙手捲

（龍蝦沙拉、黑胡椒雞肉）

▼海陸大集合！龍蝦沙拉的鮮甜彈牙，搭配黑胡椒雞肉的香嫩多汁，兩款口味都很討喜，一次滿足兩種願望，大人小孩都愛。

台義日韓四拼

（鹹蛋肉鬆、燻鮭沙拉、叉燒肉、泡菜豬）

▼這組合真是太有趣了！將台灣、義大利、日本、韓國的經典口味一次網羅，鹹蛋肉鬆的鹹香、燻鮭沙拉的鮮美、叉燒肉的香甜、泡菜豬的酸辣，一次品嚐四種不同國家的風味，超級過癮！

圓味壽司的餐點選擇多元，從經典的傳統口味到創新的異國風味都有，可以滿足我們全家人的喜好口味，價格也相當親民，60元起CP值超高！無論是家庭簡單吃還是個人外食，圓味壽司都是一個不錯的選擇！

圓味壽司楠梓店

地址：高雄市楠梓區楠梓新路141號

電話：07 352 8906

營業時間：10:30–19:00（週日休息）