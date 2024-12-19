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藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

沒有名字的甜點店 彩虹水果捲 香山甜點
2024-12-19 04:39:00 文字：Yi Hsin Ou
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Yi Hsin Ou

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藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

聽朋友說，新竹香山有一家不錯的甜點店。

趁著天氣晴朗，就來尋覓這家「沒有名字的甜點專賣」。

這間店隱身在田野小路中，周邊只有零星幾戶人家。

進去的路幾乎是單線道，但好處是停車場超大，不怕找不到車位。

不過，由於室內座位不多，建議先電話預約。

如果現場沒位置又沒訂位，就只能到戶外區用餐囉。

甜點、蛋糕、飲料價格都不算太貴，但有低消 150 元的限制。

 

蛋糕櫃非常豐富，因為店家有自己的工作室，

所以蛋糕既新鮮又平價，少有超過 200 元的。

飲料方面稍弱了一些，但整體還算不錯。

最重要的是，店家價格合理，沒有過度收費的感覺。
 

蛋糕沒有名字的甜點專賣店家資訊~

地址:竹市香山區中華路六段331巷335號

電話: 03-5377539 (建議先預約)

營業時間: 周一~五 13:30–18:30 (周二公休)

               週六    11:00–14:00, 16:00–19:00

               週日    11:30–18:30

 


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藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

蛋糕 戶外也有用餐空間，不過新竹風很大要有心理準備 藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

🍹玄米綠茶 (70 元)

清新的綠茶，帶有淡雅的茶香和烘烤的香氣，是一種單純又好喝的味道，特別適合搭配甜點。

藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店


🍹鳳梨冰茶 (110 元)

使用 100% 鳳梨原汁調製而成。

鳳梨的熱帶果香與茶的淡淡澀味相得益彰，甜香與清爽完美結合，是解暑的好選擇。

藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店


蛋糕橙香重乳酪切片 (110 元)

香甜濃郁的重乳酪蛋糕，加入橙皮後多了一層自然果香，成功平衡了乳酪的濃厚口感。

自然的甜味和微酸感為蛋糕增添了亮點，讓人一口接一口。

 

蛋糕招牌彩虹水果捲 (220 元)

這是店內的超人氣招牌甜點，分量十足！

不僅視覺上色彩繽紛，味覺上也層次豐富。

水果依季節變化搭配，今天的水果是芒果、葡萄和火龍果，水分充足，讓整體口感非常濕潤，酸甜適中。

蛋糕片輕柔濕潤，搭配綿軟如雲朵般的奶油，讓每一口都充滿新鮮感與幸福感。

 

 

藏身田野新竹香山的甜點天堂：甜點控必訪的秘密小店

 

蛋糕總結~
新竹香山的「沒有名字的甜點專賣店」隱身於田野小路間，

是一家低調又值得造訪的甜點店。店內以新鮮手作甜點和平價飲品為主打，

推薦必試彩虹水果捲雖然室內座位有限，但有寬敞停車場和戶外用餐區，建議先預約以免需坐室外

這裡不僅味覺滿足，還能享受靜謐悠閒的午後時光，價格挺平價的，甜點控千萬別錯過！
 

蛋糕沒有名字的甜點專賣店家資訊~

地址:竹市香山區中華路六段331巷335號

電話: 03-5377539 (建議先預約)

營業時間: 周一~五 13:30–18:30 (周二公休)

               週六    11:00–14:00, 16:00–19:00

               週日    11:30–18:30

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沒有名字的甜點專賣店

phone03-5377539
place新竹市香山區中華路331巷335號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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