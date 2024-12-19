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【港龘港式自助百匯】桃園店：有海鮮的平價吃到飽，高CP值指標餐廳

2024-12-19 08:04:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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【港龘港式自助百匯】桃園店

      繼上回初訪【港龘港式自助百匯】中壢店之後，聽說最新開幕的桃園店更為氣派寬敞，那心動不如行動，一探究竟去也！

      ↓位於桃園市民光東路，鄰近大有路新光三越，因為餐廳位置就是以宴會桌菜為主的無菜單料理餐廳《龍膽料亭日本料理》，所以門面外觀整個為日式風格。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓內部有星級飯店的感覺，果然比中壢店寬敞氣派得多。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      然而多出來的面積全用來增加座位，可容納更多來客之用，buffet餐檯以及餐食內容，可說是完全複製長庚與中壢店。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      好吧，今天就從港點開始吧！在餐廳的最角落。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓生菜沙拉和水果區在港點對面。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      加大尺寸的馬蹄條。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓一籠一籠地拿是必須的。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      差強人意，用料、調味……新鮮度和風味都是及格的，但不能用道地茶餐廳的標準去檢視，畢竟價位有極大落差。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      餐廳正中央為台式菜餚，肉品、海鮮、熱炒、青菜……，在正中午餐期初始時，取菜都要排隊稍等一下。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓450元不收服務費有提供生魚片，很有誠意了，補得也算快。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓導遊的餐盤。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓螃蟹的蟹身很瘦，螯和腿倒滿長。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓有人嫌他們家白甜蝦太小隻，我覺得還好吧？

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      海瓜子，蒲燒鰻。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓炸魚好吃！

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓剛炒出來的櫻花蝦高麗菜，清甜鮮脆，本日MVP

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓香酥蝦很不錯。有人說進一步料理海鮮，有可能是因為不那麼新鮮，我倒認為未必，畢竟不是每個人都喜歡清燙，多變的料理方式也是另一番誠意。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      餐期中，客人夾菜沒那麼熱烈了，還是持續在補菜。

【港龘港式自助百匯】桃園店

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓蔥油雞很肥嫩。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓今日熱湯有牛雜湯、什錦猴頭菇湯、百菇湯三款。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓哇！牛雜湯這滋味，淡淡的中藥湯底，毛肚好腥啊！

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓台式芋頭甜湯，給個好評。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓我今天就坐在甜點櫃旁邊，大概看到飽了，結果一塊蛋糕也沒吃。茶凍的味道很怪，不OK。港龘在甜點這方面，真的就是成本考量，非常地弱。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      ↓冰淇淋品牌有「客惟您」以及「小美」兩種。

【港龘港式自助百匯】桃園店

      吃吃吃，反正等下還有行程要跑，不怕積食。總體觀感也跟上回差不多，如果要求很港味、高檔功夫精緻的，千萬不要來！450元有這麼多料理可選擇，就算拚個粗飽，也已無可挑剔了。

      ↓餐廳外街景。

【港龘港式自助百匯】桃園店街景  

 

港龘港式自助百匯】桃園店

地址：桃園市桃園區民光東路151

電話：0986 822 691

營業時間：11:00–14:40, 17:00–20:40

價位：平日午餐晚餐450元，假日全天500

 

延伸閱讀：

港龘港式自助百匯】中壢店：100道料理，高CP值平價吃到飽

 

 .

 

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美食 吃到飽 港龘 港龘港式自助百匯 港點 biffet 叉燒包 蒸籠 cp值 中式料理 桃園
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place桃園市桃園區民光東151號
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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
4.25
CP值
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