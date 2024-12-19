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炭烤大腸包小腸-現場還有好喝的免費限量紅茶

台中美食 大腸包小腸
2024-12-19 09:00:00 文字：果果愛Fruitlove
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大腸包香腸阿妙⟩台中神岡人氣下午茶-炭烤大腸包小腸-現場還有好喝的免費限量紅茶 @果果愛Fruitlove

已經飄香20年以上，之前是在前面一點的位置擺攤，後來才搬到現在的鐵皮屋。以炭烤大腸包小腸為主，另外也有單賣烤香腸，買十組還會多送一組，好多公司行號，學校團體都是幾十組的在買，現場還有好喝的限量紅茶可以飲用，也可以順便看看店家養的可愛烏龜。

大腸包香腸阿妙⟩台中神岡人氣下午茶-炭烤大腸包小腸-現場還有好喝的免費限量紅茶 @果果愛Fruitlove

買十組就會送一組，買十條香腸也會送一條香腸，附近好多公司行號都是幾十組的在點，買愈多就送愈多，因為附近都是公司行號，觀光客不多。

開車來的朋友，除了路邊空地外，門口也有一台車的空間可以臨停。

桌子底下放滿了備用木炭，我們剛到的時候有看到店家正忙著生火，開始營業後，電話預訂跟現場的客人就愈來愈多了。

大腸包香腸阿妙⟩台中神岡人氣下午茶-炭烤大腸包小腸-現場還有好喝的免費限量紅茶 @果果愛Fruitlove

吃香腸必備的蒜頭也是沒有少，好多客人來的第一件事情就是先撥蒜，等烤好後就可以同時享用。

大腸包香腸阿妙⟩台中神岡人氣下午茶-炭烤大腸包小腸-現場還有好喝的免費限量紅茶 @果果愛Fruitlove

等待的時間可以來看看店家養的可愛烏龜，有大隻也有小隻，這次來剛好遇到他們在吃飯，看著看著時間好快就過了......( 繼續閱讀文章 )

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大腸包香腸阿妙

phone0912625435
place台中市神岡區大豐路四段256號
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