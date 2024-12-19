多麥農場地址位於南投縣國姓鄉；農場擁有10年的歷史，堅持以環保和有機的方式種植農產品。農場土壤經過精心管理，使用有機、自然農法方法種植，每年都會有中興大學來進行有機認證並定期進行土壤測試，以確保我們的農產產品不含有害的化學物質。

多麥農場自產的薑黃粉，均通過中興大學有機驗證；使用台灣宜蘭友善牧場紅雞蛋、白雞蛋、黃雞蛋等三種雞蛋，調配製作蛋捲原料；薑黃蛋捲有著濃郁雞蛋香氣，淡雅薑黃好滋味! 點綴些許黑芝麻，多一層次提升整體蛋捲入口的豐富感!

多麥農場咖啡蛋捲與薑黃蛋捲厚實、酥香；多了份在地農民的厚實手工感!!

口感酥脆、雞蛋與麵糊香氣縈繞；且無添加防腐劑，很適合自用與贈禮!! (孕婦與服用抗凝血劑者請勿品嘗)

薑黃蛋捲剖面照、整體薑黃蛋捲口感厚實、酥脆! 外包裝有著塑膠罐保護，到家品嘗產品相當完整!!

台灣在地多麥農場，薑黃蛋捲；邀請您來一同共享美味!

黑鑽特製咖啡蛋捲，使用咖啡及台灣宜蘭友善牧場紅雞蛋、白雞蛋、黃雞蛋等三種雞蛋，調配製作蛋捲原料；香氣四溢、酥脆口感讓人一口接一口；

多麥農場也有黑鑽特製咖啡蛋捲，一拆封咖啡香氣撲鼻；讓每天都要一杯黑咖啡提神的我，頓時精神振奮!!

後方為咖啡蛋捲，風味不輸薑黃蛋捲喔!! 多了份大家都喜歡且熟悉的咖啡香酥脆風味!! 兩種一起品嚐也相當美好!!

咖啡蛋捲一桶約有12根蛋捲，午後和同事或者朋友一起分享，享受來自台灣南投國姓鄉在地的好滋味；口感酥脆、餅香雞蛋香一口滿足!

兩款蛋捲本人捲曲直徑約女孩拇指寬度；相當扎實、特有的大氣蛋捲；

咖啡蛋捲本人剖面照，滿口酥香餅香來自台灣南投國姓鄉! 邀請大家一起品嘗台灣在地小農薑黃蛋捲與咖啡蛋捲，來自南投國姓鄉美味!!





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