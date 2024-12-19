新竹美食推薦~阿桂羊牛雜
好久沒來新竹吃飯了，晚上載哥哥回新竹，順道來用餐
哥哥推薦一間不錯吃的餐廳～阿桂羊牛雜
阿桂羊牛雜 距離新竹城隍廟不遠，
附近還有 鴨肉許二姐、金連滷肉飯，也算是美食一條街。
兩間店面都客滿，
看的出來店家生意很好
菜單在櫃台自行取用，點好拿至櫃台要先買單
店內用餐不收服務費，白飯、餐具、冷飲，請自行取用
店家供應的免費紅茶，帶點古早味不會很甜，
吃完重口味的菜，來上一杯很解膩
內用白飯免費，不得不說這很重要
因為阿桂羊牛雜的菜都很下飯，根本就是白飯殺手
只吃一碗根本就不夠
店家自製剁椒 好大一甕，光看就好過癮
開始期待等一下的菜色了^^
泡椒炒牛肉 ＄160
牛肉軟嫩味道酸辣又開胃，
本來不想吃白飯的兒子，都忍不住扒了好幾口白飯
滷味回鍋＄160
滷過的牛肉、牛肚切成薄片
再加上辛香料一起拌炒，
鑊氣香味十足，十分好吃
牛肉炒蛋＄190
有點像滑蛋蝦仁的概念，這道是兒子點的
牛肉炒蛋 炒的火候剛剛好，牛肉和蛋吃起來軟嫰不會太老，
帶點孜然的香氣麻辣夠味，讓我忍不住又扒了好幾口白飯
牛肉清湯＄免費
雖然是免費清湯，湯頭還是十分講究，牛大骨熬製的湯頭味道鮮甜
加點九層塔、薑絲、蔥花點綴，豐富這碗清湯
兒子說他來就點份牛肉炒蛋，就有白飯、牛肉清湯、飲料免費供應
對學生來說，真的是物超所值有夠實惠
難怪阿桂羊牛雜會是他的口袋名單
阿桂羊牛雜
地址：新竹市北區北門街63號
電話:03 528 0850
營業時間：11:00-02:00
公休日：星期三