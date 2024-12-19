為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 阿桂羊牛雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛 內用白飯 牛肉清湯 飲料 免費供應

阿桂羊牛雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛 內用白飯 牛肉清湯 飲料 免費供應

2024-12-19 10:25:00 文字：Ｍaggie
share
Ｍaggie

Ｍaggie
close

阿桂羊牛雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛 內用白飯 牛

新竹美食推薦~阿桂羊牛雜

好久沒來新竹吃飯了，晚上載哥哥回新竹，順道來用餐

哥哥推薦一間不錯吃的餐廳～阿桂羊牛雜

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

阿桂羊牛雜 距離新竹城隍廟不遠，

附近還有 鴨肉許二姐、金連滷肉飯，也算是美食一條街。

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛
阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

兩間店面都客滿，

看的出來店家生意很好

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

菜單在櫃台自行取用，點好拿至櫃台要先買單

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

店內用餐不收服務費，白飯、餐具、冷飲，請自行取用

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

店家供應的免費紅茶，帶點古早味不會很甜，

吃完重口味的菜，來上一杯很解膩

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

內用白飯免費，不得不說這很重要

因為阿桂羊牛雜的菜都很下飯，根本就是白飯殺手

只吃一碗根本就不夠

 

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

店家自製剁椒 好大一甕，光看就好過癮
開始期待等一下的菜色了^^

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛
阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

泡椒炒牛肉 ＄160

牛肉軟嫩味道酸辣又開胃，

本來不想吃白飯的兒子，都忍不住扒了好幾口白飯

 

 

 

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

滷味回鍋＄160

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

滷過的牛肉、牛肚切成薄片

再加上辛香料一起拌炒，

鑊氣香味十足，十分好吃

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

牛肉炒蛋＄190

有點像滑蛋蝦仁的概念，這道是兒子點的

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

牛肉炒蛋 炒的火候剛剛好，牛肉和蛋吃起來軟嫰不會太老，

帶點孜然的香氣麻辣夠味，讓我忍不住又扒了好幾口白飯

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

牛肉清湯＄免費

 

阿桂牛羊雜 正宗湖南口味 香辣夠勁 重口味最愛

雖然是免費清湯，湯頭還是十分講究，牛大骨熬製的湯頭味道鮮甜

加點九層塔、薑絲、蔥花點綴，豐富這碗清湯

兒子說他來就點份牛肉炒蛋，就有白飯、牛肉清湯、飲料免費供應

對學生來說，真的是物超所值有夠實惠

難怪阿桂羊牛雜會是他的口袋名單

 

阿桂羊牛雜

地址：新竹市北區北門街63號

電話:03 528 0850

營業時間：11:00-02:00

公休日：星期三

文章標籤
新竹城隍廟美食 阿桂羊牛雜 新竹宵夜推薦 新竹美食 新竹北區美食 湖南美食 湘菜料理 新竹熱炒 新竹平價熱炒
創作者介紹
創作者 Ｍaggie ^_^ 的頭像
Ｍaggie ^_^

瑪姬的食妝天地

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

阿桂羊牛雜

phone03-5280850
place新竹市北區北門街63號
4.14 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.17
裝潢氣氛
3.94
CP值
4.17
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up