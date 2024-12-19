新竹美食推薦~阿桂羊牛雜

好久沒來新竹吃飯了，晚上載哥哥回新竹，順道來用餐

哥哥推薦一間不錯吃的餐廳～阿桂羊牛雜

阿桂羊牛雜 距離新竹城隍廟不遠，

附近還有 鴨肉許二姐、金連滷肉飯，也算是美食一條街。





兩間店面都客滿，

看的出來店家生意很好

菜單在櫃台自行取用，點好拿至櫃台要先買單

店內用餐不收服務費，白飯、餐具、冷飲，請自行取用

店家供應的免費紅茶，帶點古早味不會很甜，

吃完重口味的菜，來上一杯很解膩

內用白飯免費，不得不說這很重要

因為阿桂羊牛雜的菜都很下飯，根本就是白飯殺手

只吃一碗根本就不夠

店家自製剁椒 好大一甕，光看就好過癮

開始期待等一下的菜色了^^





泡椒炒牛肉 ＄160

牛肉軟嫩味道酸辣又開胃，

本來不想吃白飯的兒子，都忍不住扒了好幾口白飯

滷味回鍋＄160

滷過的牛肉、牛肚切成薄片

再加上辛香料一起拌炒，

鑊氣香味十足，十分好吃

牛肉炒蛋＄190

有點像滑蛋蝦仁的概念，這道是兒子點的

牛肉炒蛋 炒的火候剛剛好，牛肉和蛋吃起來軟嫰不會太老，

帶點孜然的香氣麻辣夠味，讓我忍不住又扒了好幾口白飯

牛肉清湯＄免費

雖然是免費清湯，湯頭還是十分講究，牛大骨熬製的湯頭味道鮮甜

加點九層塔、薑絲、蔥花點綴，豐富這碗清湯

兒子說他來就點份牛肉炒蛋，就有白飯、牛肉清湯、飲料免費供應

對學生來說，真的是物超所值有夠實惠

難怪阿桂羊牛雜會是他的口袋名單

阿桂羊牛雜

地址：新竹市北區北門街63號

電話:03 528 0850

營業時間：11:00-02:00

公休日：星期三