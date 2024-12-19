新馬辣在新竹巨城和竹北都有分店，新竹的朋友想吃新馬辣不一定要去巨城，竹北新馬辣 Plus也是好選擇，停車方便、不塞車！

新馬辣和新馬辣 Plus其實兩者差別不大，只在價位和食材選擇性上不太一樣而已。

新馬辣 Plus 新竹竹北店只要798元起就可以享有頂級和牛吃到飽

還有12 種好肉、15 種海鮮、近百種料理通通讓你吃到飽。

建議加價 100 元，可以一次享受美澳三種極上和牛吃到飽，和牛控不能錯過

此外最頂級破拜價格直上世界四大和牛無限放題，還可以享受日本 F1頂級和牛吃到飽。

加上新鮮季節時蔬、日式火鍋料、安格斯牛黑咖哩飯、哈根達斯、莫凡比、各式冷熱飲料、啤酒、紅白酒等通通無限享用

提醒大家店家生意很好，建議要提早訂位，以免撲空喔！

快跟著小米一起去看看吧。

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👉新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+ 位置及停車方式

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新馬辣 Plus+ 新竹竹北店位於光明一路，就在十一街麵館對面的文喜街路口。

新馬辣全台已有 20 家門店，北中南宜蘭都有分店！最近高雄還有新展店，南部的朋友也有口福啦~

店家附設停車位，停滿的話可以停到竹筍公園停車場再走過來囉

👉新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+環境介紹

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入口處有網美牆可以拍IG照，就由小彤來示範吧

用餐空間挺寬敞的，裝潢典雅，有舒服的沙發座椅~

位置很多，有4-10人的座位，不管大、小型聚餐都很適合

新馬辣最吸引人的地方之一是多樣的自助吧

有各式新鮮季節時蔬、日式火鍋料、哈根達斯、莫凡比冰品、冷熱飲料、啤酒、紅白酒可以取用！

愛吃蔬菜的朋友可以自己DIY色彩繽紛的蔬菜盤

花雕雞也可以自行取用，想吃多少就拿多少！

泡麵種類非常多，有蒸煮麵、王子麵、刀削麵等選擇。

飲品部分有汽水、沙瓦、無糖茶飲等等，還有TWININGS唐寧英國皇室御用茶。

飯後來杯貴婦唐寧茶，解膩又解渴喔

店家還提供頂級紅酒、白酒、氣泡酒及台灣生啤酒無限暢飲！

<<喝酒不開車，開車不喝酒，未滿 18 歲禁止飲酒>>

巴洛亞荔枝氣泡酒酒精濃度不高，甜甜的超好喝

<<喝酒不開車，開車不喝酒，未滿 18 歲禁止飲酒>>

店家還特別引進紅點手工鮮釀啤酒「喝起來」及「台.P.A.」這兩款頂級手工啤酒，很適合愛喝酒的朋友 XD

<<喝酒不開車，開車不喝酒，未滿 18 歲禁止飲酒>>

吃和牛火鍋，搭配紅白酒無限暢飲，帶女友、老婆或重要客戶來享用都很有面子

麻辣鴨血和豆腐也是無限量供應~

更厲害的是居然有安格斯牛黑咖哩飯耶！

咖哩內有滿滿的安格斯牛和馬鈴薯，不只是咖哩醬而已

小米提醒大家不要吃那麼多飯，免得待會吃不下肉喔

各式佐料選擇性也很多，可以發揮創意自行搭配。

還有哈根達斯、莫凡比冰淇淋加起來共24種口味，很多口味外面都買不到

歐洲第一品牌瑞士莫凡彼的冰淇淋，隨便一種口味都很好吃

這裡還吃得到冬季限定口味-紅絲絨起司蛋糕冰淇淋，愛吃哈根達斯的朋友不能錯過

愛吃冰淇淋的小彤真的樂透了~

👉新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

只要798元起就可以享有頂級和牛吃到飽，還有12 種好肉、15 種海鮮、近百種料理通通讓你吃到飽

建議加價 100 元，可以一次享受美澳三種極上和牛吃到飽，和牛控不能錯過~

最頂的1098元直上世界四大和牛無限放題，還可以享受日本 F1頂級和牛吃到飽。

湯底七選二，有經典麻辣鍋，還有 6 款不辣的經典湯頭可以選擇，可以滿足不同喜好的客人

👉新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+用餐心得分享

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來開動吧！

來新馬辣就是要擺滿滿一桌，和牛、海鮮吃爽爽啦

小米今天點的湯底是經典麻辣鍋和港式花雕雞。

港式花雕雞湯頭以紹興酒、花雕酒同時入鍋熬煮，口味清甜加上酒香很特別~

酒味不會很重，男女都適合

湯底加入花雕雞腿肉就變成花雕雞鍋！煮出來的雞肉特別甜，帶有酒香~

自助吧的麻辣鴨血和豆腐加入經典麻辣鍋一起熬煮更有味道！

麻辣鍋採用十餘種主廚秘製香料，加上青花椒、大紅袍、朝天椒炒製的馬辣獨門辣鍋，又麻又辣屬於重口味的湯底。

今天吃到的麻辣湯頭，跟以往吃到的口味不太一樣，口味上更加濃郁了

基本上肉片涮好不用沾醬就很夠味了。

吸飽湯汁後口感軟嫩又入味，愛吃麻辣鴨血的朋友一定要嚐嚐

今天選擇的《極上三和牛放題》可以享用美、澳三種和牛

有美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛M6-M9四種和牛一次擁有！

澳洲黑毛和牛M6-M9油花較少，涮個5分熟有嫩中帶甜味的口感，挺不錯的！

美國SRF極黑和牛屬於油花較多的和牛，帶有油脂的甘甜，還挺不錯的！

美國 SRF 極黑和牛雪花大概涮5分熟，帶粉嫩色澤，就可以享用鮮甜軟嫩的口感

比臉大的和牛吃起來超過癮！

紐澳特級牛舌也有吃到飽，這可是小彤最喜歡的，因為她喜歡跟牛喇舌了

(小彤表示:米哥你不要亂講啦 XD)

A級松阪豬軟嫩又有脆度的肉甜味真的很棒，不吃牛的朋友可以專攻它 XD

來到這邊，當然也要海鮮吃到爽啦

《極上三和牛放題》還可以享用15 種海鮮，有巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦通通無限享！

蝦子挺大隻的，有鮮甜彈牙的口感

九孔鮑魚、鯛魚、金目鱸魚、新鮮小卷等一樣可以吃爽爽

美國火雞佛特別大！很適合涮麻辣湯底，不只可以去腥，還能在口中有麻辣爆汁的口感喔

麻辣火鍋的好朋友滷牛筋、牛肚和肥腸也是少不了的，肥腸軟嫩又入味，小米大推

以上是我們的心得分享，新馬辣 Plus只要798元起就可以享有頂級和牛吃到飽！

還有12 種好肉、15 種海鮮、近百種料理通通讓你吃到飽

新竹的朋友想吃新馬辣不一定要去巨城，竹北新馬辣 Plus停車方便、不塞車，也是好選擇喔。

👉新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+營業時間地址

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🌟店家資訊：新馬辣經典麻辣鍋-新竹竹北店 Plus+

🏠地址： 新竹縣竹北市光明一路 458 號

☎電話：(03)5583092

⏰營業時間：11:30–00:00

全台 Inline 訂位：https://reurl.cc/xaqDlL

官網：https://www.mala.com.tw/

臉書：https://www.facebook.com/newmalahotpot/

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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