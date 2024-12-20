大家還記得之前採訪過，由游泳館改造而成的「雲朵森林x泳池咖啡」嗎？

最近老闆更換新的主題場景囉，從原先網美風的粉紅波波池，更換成可愛的耶誕露營風

加上小朋友最愛遊戲室的粉紅球池，還提供抓周、慶生場地租借，很適合年輕人或爸媽們帶著小朋友來玩樂

店家雖然是網美餐廳，但餐點一點都不馬虎，餐點是現點現做，不是使用現成的調理包喔！

有義大利麵、燉飯、飯食等特色料理，還有浮誇的飄浮雲朵咖啡、貴婦必點的下午茶套組等甜點飲品

網美和爸媽們，快跟著小米一起去看看吧。

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🎉🤣 跨年倒數電音派對，嗨到新年不認人！ 🤣🎉

2024最後一天還要上班？不想跑101人擠人!! 沒關係~來雲朵的電音倒數派對，讓音浪替你充電！💃🕺超狂DJ泳池Party，保證跳到連手機都自動省電模式！🎶✨

別再窩在沙發刷手機啦！跨年夜就是要出來瘋啊！🤣💥來雲朵和我們一起大螢幕倒數、一起吼破喉嚨，告別2024的壞心情，用音樂開啟2025的開掛人生！🚀

📍活動地點：[雲朵森林x泳池咖啡]

🕘入場時間：12月31日晚上8:30 – 凌晨12:30

📞訂位熱線：[037-595658] 限量50位

🎉入場費用：[NT$888/人] 請私訊粉專報名匯款

* 費用包含派對小食、軟飲品、冰淇淋吃到飽!!

* 酒品、串燒等其他跨年餐點另計。

來雲朵就對了！跨年不嗨一次，怎麼敢說自己是年度狠人？

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

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👉雲朵森林x泳池咖啡位置及停車方式

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雲朵森林x泳池咖啡位於頭份花園東路上，距離頭份交流道約10分鐘，建議直接導航雲朵森林x泳池咖啡，就可以抵達。

開車的朋友可以把車停在地下停車場或路邊皆可。

👉雲朵森林x泳池咖啡環境介紹

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門口處的露營風造景，很適合網美、情侶、夫妻和一家大小來拍照喔

店家還提供香氛手作課程，有興趣的朋友可以提前預約喔

餐廳還保留原本室內泳池與SPA區設計，以木桌、露營椅、燈飾、露營用品等營造可愛的耶誕露營風，讓人感受活潑童趣的氛圍

桌子以木棧板加工製成，搭配露營椅，就像在野外露營一樣，但不用在外風吹雨打，還可以邊享用美食邊拍照~

入口處有聖誕氣氛的裝飾

原本的烤箱變身成為遊戲室，有小朋友最愛的粉紅球池和溜滑梯，小朋友可以在裡面玩樂，爸媽們能安心在外吃飯！

最裡面還有抓周場地，提供包場、抓周道具租借等服務，也很適合慶生包場喔

有需要的朋友可以提早預約。

還可以在由淋浴間改造而成的座位拍照，想拍出有趣照片的朋友可以坐這裡體驗喔

半開放式的吧台，可以看到師傅製作料理。

👉跨年倒數電音派對

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📍活動地點：[雲朵森林x泳池咖啡]

🕘入場時間：12月31日晚上8:30 – 凌晨12:30

📞訂位熱線：[037-595658] 限量50位

🎉入場費用：[NT$888/人] 請私訊粉專報名匯款

* 費用包含派對小食、軟飲品、冰淇淋吃到飽!!

* 酒品、串燒等其他跨年餐點另計。

來雲朵就對了！跨年不嗨一次，怎麼敢說自己是年度狠人？

👉雲朵森林x泳池咖啡菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點選擇性挺多的，有義大利麵、燉飯、飯食、甜點、飲品等

主餐及下午茶可單點也可以搭配套餐，套餐含飲品6選1 。

※特約、住戶、壽星請提前告知

※假日或尖峰期用餐為2小時

※禁帶外食，低消為每人200元(每人獨立計算，國小以下孩童不需低消)

👉雲朵森林x泳池咖啡優惠活動

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冰淇淋吃到飽原價$49，只要是小米的粉絲，說看踢小米來就有”免費冰淇淋吃到飽”！

小米教大家把一球冰淇淋加入紅茶(或其他飲品)，就變成了大小朋友都會喜歡的冰淇淋紅茶

👉雲朵森林x泳池咖啡用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿昏來當一日網美

店家雖然是網美餐廳，但餐點一點都不馬虎，大家繼續往下看吧！

草原翡翠青醬海鮮燉飯(390元)，海鮮有蝦子、中卷、淡菜，蝦子有先開背去腸泥，口感鮮甜彈牙，是阿昏最愛~

青醬挺濃郁的，加上燉飯帶米心的口感，讓人一口接一口吃不停，小朋友也會很喜歡喔

愛吃辣的朋友可以點營火紅魔鬼鮮蝦燉飯(390元)。

除了大支鮮甜的蝦子以外，燉飯酸酸辣辣的口味挺特別的~

韓風野火炸雞義大利麵(360元)，炸雞是現點現炸的，熱熱地吃肉質嫩又有爆汁的口感

義大利麵帶有酸辣的韓式風味，沒多久就被我們解決了 XD

田園野蔬溫泉蛋佐香草雞胸飯(370元)適合喜愛健康的朋友。

雞胸肉嫩而不柴，搭配滑溜的溫泉蛋挺不錯的

加上花椰菜、小黃瓜、生菜等蔬果，真的很健康 XD

酥炸軟殼蟹沙拉(190元)軟殼蟹可以直接吃，很適合不愛剝殼的朋友~

軟殼蟹肉質鮮嫩甜美，還有蟹膏喔，加上生菜沙拉適合2-4人分享。

漂浮雲朵草莓歐蕾(190元)不只適合少女，帶小孩的媽媽們也可以點起來，拍完照後棉花糖給小朋友吃，媽媽可以喝草莓歐蕾

草莓歐蕾有滿滿的草莓味，勾起小彤的少女心，小彤說她小時候就是喝這種味道的草莓牛奶

個人比較喜歡焙茶歐蕾(160元)有淡淡的茶香與奶香結合，挺順口的。

今日調酒(220元)每天都有不一樣的變化，老闆特別使用Led發光杯墊，讓調酒也變得閃亮亮的

由多種果汁調配而成的飲品，酸酸甜甜的，有偽醺的感覺~

森林彩虹千層蛋糕(180元)很推薦，口感綿密濕潤，不會太甜，讓人一口接一口吃不停。

藍莓花香蜜鬆餅(280元)，藍莓很大顆，酸甜的滋味，加上外酥內軟的鬆餅是甜姐兒的最愛

悠閒下午茶套組(380元)鳥籠造型的點心架盛裝法式千層、玫瑰檸檬塔、繽紛馬卡龍、韓風Q鬆餅和焦糖布蕾。

韓風Q鬆餅，類似麻糬帶有嚼勁的口感，外層裹上甜甜的糖粉，是大小朋友的最愛

玫瑰檸檬塔不會太酸唷，焦糖烤布蕾，甜甜的焦糖搭配滑順的布蕾口感，挺不錯吃的。

如此夢幻的午茶套組超好拍的，網美們還不趕緊手刀預約

愛喝茶的朋友，推薦隱藏版的無咖啡因奶香奇諾茶(220元)和薰檸草本紓壓茶(220元)。

無咖啡因奶香奇諾茶，沒有加奶喝起來卻帶有奶香，就像是在喝奶茶一樣很特別，乳糖不耐症的朋友，一定要點來嚐看看

薰檸草本紓壓茶無咖啡因，有薰衣草的舒緩與檸檬的清新~

以上是我們的心得分享，雲朵森林x泳池咖啡更換新的主題場景，可愛的耶誕露營風很好拍

多樣化的餐點讓每次來的朋友都有新鮮感，推薦營火紅魔鬼鮮蝦燉飯、韓風野火炸雞義大利麵，及很有特色的無咖啡因奶香奇諾茶。

👉雲朵森林x泳池咖啡營業時間地址

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🌟店家資訊：雲朵森林x泳池咖啡

🏠地址：苗栗縣頭份市花園東路75號2樓

☎電話：037595658

⏰營業時間：週一,週三至週五 11:30–19:00

週六、日 11:30–19:30

粉絲團：雲朵森林x泳池咖啡

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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