新竹清大夜市排隊超誇張的八曜和茶，終於要在竹北開幕了
相信竹北人應該等很久，看著他們招牌掛了很久，終於要在12/27開幕了！
小米最喜歡他們的八曜和茶，一定要點無糖最好喝，類似黑豆水自然的甘甜。
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👉八曜和茶竹北中正門市位置
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八曜和茶竹北中正門市位於中正東路，靠近億客來生鮮超市。
每次去清大門市都可以看到長長排隊人潮，到時候竹北要排多久呢？
👉八曜和茶菜單目錄搶先看
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👉八曜和茶開幕優惠
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🚩【新竹竹北中正門市】盛大開幕
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❶❷/❷❼新竹竹北中正門市即將開幕🎉🎉
新竹的朋友們📢!!
八曜在新竹的第二家門市來囉🎉
跨年前別忘記帶一杯八曜一起嗨✨
❇️【新竹竹北中正門市盛大開幕】❇️
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大放送❗
▻10元代金券使用期限為開幕日起30天內
▻優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數
▻優惠活動限來店消費適用，八曜和茶保有最終活動解釋權
(圖文資訊取自八曜和茶)
👉八曜和茶-新竹竹北中正門市資訊
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🌟店家資訊：八曜和茶-新竹竹北中正門市
🏠地址：新竹縣竹北市竹仁里中正東路238號
☎電話：035-536689
⏰營業時間：09:30~22:00 (12/27開幕)
粉絲團：八曜和茶
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