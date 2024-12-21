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新竹縣竹北市竹北人等很久了！八曜和茶終於要開啦！菜單及開幕優惠整理一次看完！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-12-21 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹縣竹北市竹北人等很久了！八曜和茶終於要開啦！菜單及開幕優惠整理一次看完！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹清大夜市排隊超誇張的八曜和茶，終於要在竹北開幕了 新竹縣竹北市竹北人等很久了！八曜和茶終於要開啦！菜單及開幕優惠整理一次看完！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

相信竹北人應該等很久，看著他們招牌掛了很久，終於要在12/27開幕了！

小米最喜歡他們的八曜和茶，一定要點無糖最好喝，類似黑豆水自然的甘甜。

開幕優惠大家往下看~

 

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👉八曜和茶竹北中正門市位置

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八曜和茶竹北中正門市位於中正東路，靠近億客來生鮮超市。

新竹縣竹北市竹北人等很久了！八曜和茶終於要開啦！菜單及開幕優惠整理一次看完！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

每次去清大門市都可以看到長長排隊人潮，到時候竹北要排多久呢？

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👉八曜和茶菜單目錄搶先看

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👉八曜和茶開幕優惠

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🚩【新竹竹北中正門市】盛大開幕
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❶❷/❷❼新竹竹北中正門市即將開幕🎉🎉
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▻10元代金券使用期限為開幕日起30天內
▻優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數
▻優惠活動限來店消費適用，八曜和茶保有最終活動解釋權

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(圖文資訊取自八曜和茶)

 

👉八曜和茶-新竹竹北中正門市資訊

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🌟店家資訊：八曜和茶-新竹竹北中正門市
🏠地址：新竹縣竹北市竹仁里中正東路238號
☎電話：035-536689
⏰營業時間：09:30~22:00 (12/27開幕)
粉絲團：八曜和茶
➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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八曜和茶-新竹竹北中正門市

phone03-5536689
place新竹縣竹北市竹仁里中正東路238號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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