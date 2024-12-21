新竹清大夜市排隊超誇張的八曜和茶，終於要在竹北開幕了

相信竹北人應該等很久，看著他們招牌掛了很久，終於要在12/27開幕了！

小米最喜歡他們的八曜和茶，一定要點無糖最好喝，類似黑豆水自然的甘甜。

開幕優惠大家往下看~

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👉八曜和茶竹北中正門市位置

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八曜和茶竹北中正門市位於中正東路，靠近億客來生鮮超市。

每次去清大門市都可以看到長長排隊人潮，到時候竹北要排多久呢？

👉八曜和茶菜單目錄搶先看

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👉八曜和茶開幕優惠

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🚩【新竹竹北中正門市】盛大開幕

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❶❷/❷❼新竹竹北中正門市即將開幕🎉🎉

新竹的朋友們📢!!

八曜在新竹的第二家門市來囉🎉

跨年前別忘記帶一杯八曜一起嗨✨

❇️【新竹竹北中正門市盛大開幕】❇️

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大放送❗

▻10元代金券使用期限為開幕日起30天內

▻優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數

▻優惠活動限來店消費適用，八曜和茶保有最終活動解釋權

(圖文資訊取自八曜和茶)

👉八曜和茶-新竹竹北中正門市資訊

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🌟店家資訊：八曜和茶-新竹竹北中正門市

🏠地址：新竹縣竹北市竹仁里中正東路238號

☎電話：035-536689

⏰營業時間：09:30~22:00 (12/27開幕)

粉絲團：八曜和茶

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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