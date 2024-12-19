就長期的觀察來說
無論是出自於什麼原因, 其實還不少人會在外面的咖啡廳工作
所以路上的咖啡店多似乎也是蠻正常的?
不過嘛, 能提供好喝的咖啡與相應的環境與餐點就另當別論了
以水哥自己會常去的咖啡店來說
不外乎就是要餐點與飲品夠水準, 價格相對合理, 提供舒適有特色的環境與
店員電源
在這樣的情境下, 無論是與人開會或是專心工作都能夠有一定的效率與成果
這次要介紹給大家的湮云咖啡(Lost Cloud)就是這樣一個地方...
趁著每月的開會討論時間, 就把幾個專案夥伴找來這邊享受一下 :P
湮云咖啡位於西屯區的福科路與福祥街口
門口就有公車站牌, 200公尺外也有比較大的停車場
所以應該算是搭車或開車都挺方便的
初到店門口, 可能會覺得沒有很顯眼
畢竟是屬於黑色系的裝潢
而且門口的菜單也是離店門口稍遠, 不是那麼明顯的位置
對~我沒仔細看還真的不知道XD
還好水哥剛好公司在附近才有這個機會發現...哈哈
門口到是有個萬聖節的活動看板
還挺可愛的, 不過也是算暗色系吧 XD
水哥認為比較有特色的反而是一旁的椅子
雖然乍看之下也只是單純的木椅, 不過仔細看的話可以發現他有很大一部分是由錄音帶所組合成的呢!!
沒錯, 這間咖啡店其實是一間以復古收音機為主題的咖啡館喔!!
只是~這個年頭知道錄音帶的人應該也比較少了吧?
像水哥今年剛滿25, 就沒有很熟悉啦(大誤)
店面使用的門把也是比較特殊的雙吸盤
雖然本質上並不同, 但這種形象總是讓水哥想起阿湯哥爬杜拜塔驚險的那一段
進到店內, 就能看到小而美的櫃台與吧台區
色彩繽紛的甜點櫃可說是最吸睛的, 超過十種以上的選擇彷彿讓人置身甜點店呢
看外觀就能感受到水準不差
等等我們就來點幾個吧!!
不過這邊主要還是以專業咖啡為主, 入店後, 店員其實會先介紹後並給予菜單
而且任意飲品搭配甜點還會有組合價格, 只要選好自己想要的, 店員就會主動幫你算最優惠的價格
湮云咖啡的內用區主要分為吧台區, 落地窗台與地下空間
其中最吸睛的, 要屬一樓牆面上的收音機與手提音響
仔細一看, 這些品牌與機種, 可都是當年熱門的產品呢~~相信以前常接觸錄音卡帶相關產品的人應該會感到十分溫馨 :)
而窗台座位也是以黑色調為主
連面紙盒也都是使用錄音帶製作的呢!!
儘管簡單, 卻處處能感到用心
水哥自己是比較喜歡到地下室用餐
主要是比較清靜, 適合思考與工作~~沿著樓梯走下去就能抵達呢
LIFE & ENJOY
簡單的布置卻挺有想法
把藍芽喇叭置入其中也營造出不一樣的氛圍
處處可見的店家名稱
樓下的空間相當寬敞, 環境方正, 蠻適合辦活動或是包場之類的呢
不但不會悶, 光線也不會太差
座位也是不會太難坐, 也適合併桌的設計
簡潔明亮的天花板, 不會有工業風的壓迫感
環境一樣是有許多收音機與錄音帶的元素, 讓人到每個角落都能感受到相同的氛圍
令人好奇老闆是不是之前從事音樂相關的工作呢?
畢竟這些東西感覺就是愛音樂的人才會有呢~~~水哥家裡現在也還有一些收藏呢
手作錄音帶氛圍燈
桌上有錄音帶做的小立牌
說實在, 以前TDK可是比較貴的存在呢...
以前都捨不得買Q_Q
對了~店內可以自己裝水喔
不用擔心飲品太好喝就喝太快XD
一般的用餐來說
就是進門拿菜單, 再自己找座位, 決定要點甚麼的話就到櫃檯點單
付款可以用LinePAY也是挺好的
有插座需求的話建議是到地下室, 數量不會太少, 應該都用得到
讓我們看看菜單
基本上價格都在100-200間
還算是行情價, 這價格可以喝專業的好咖啡應該是挺值得
如果不想點喝的或是想吃飽, 就可以考慮點甜點或熱壓吐司, 可以依照自己喜好選擇, 注意有100低消就好
就算手沖也只要120, 是不是讓你感受到挺划算的呢?
畢竟現在在便利商店喝各精品美式也要90已上了呢~~
對於不喝咖啡的朋友, 也有茶類跟可可類的可供選擇, 價格也都蠻友善的
畢竟像你去阿Q喝大杯紅茶也要130了阿...Orz
這次水哥點了這些
眼尖的朋友應該會很明顯看到右邊這個好像有點微妙的存在
其實這個可是湮云咖啡的特色之一, 加雲朵(棉花糖)的喝法
只要你點的是熱飲, 就可以加雲朵喔!
熱卡布奇諾+雲朵
湮云的卡布奇諾沒有加可可粉或是肉桂粉, 是水哥比較愛的
泡沫也很綿密, 單獨飲用就很好喝(BGM: 蕭亞軒 CAPPUCCINO)
通常水哥喝熱咖啡都是選卡布
如果你喜歡來點冰的, 不妨可以考慮這幾款
都是水哥覺得比較喜歡的
其中比較特別的是這個冰磚拿鐵跟西西里咖啡
其中冰磚拿鐵基本上外面能看到的都是鮮奶
那麼濃縮咖啡呢? 就是中間那幾個冰塊, 隨著冰塊慢慢地融化, 拿鐵口味的濃淡也會逐漸改變
可以在一杯拿鐵中感受到很多層次的口感, 是一般咖啡廳比較少見的選擇
冰磚拿鐵(NT$130)
西西里咖啡就比較常見了, 就...檸檬與咖啡的混和體
不過上桌時會是有層次的, 要充分攪拌之後才會感受到好喝的地方唷!
這可是最爽口的咖啡選擇呢, 這也是水哥常點的選擇之一
西西里檸檬冰咖啡(NT$130)
這杯就不是咖啡了
如果你喜歡可可類的產品, 或許都聽過法芙娜?
畢竟還不少品牌(ex.迷客夏)都會推出使用法芙娜可可製作的飲品甚至是烘焙產品
而湮云也是使用了比較高檔的法芙娜製作飲品, 讓你喝起來口感更好也更安心!
法芙娜經典可可(NT$110)
而湮云的甜點部分, 也相當的有水準
不知道是不是自己做的? 不過也不重要啦, 重要的是...夠不夠水準呢?
水哥覺得湮云的提拉米蘇算是還可以的, 整體來說足夠濕潤
底部的餅乾也不會有整塊的感覺, 簡單說來就是入口即化, 口感綿密多層次
卻又不會容易崩解, 而且吃起來還帶點酒味, 算是好吃的店
提拉米蘇(NT$180)
這個是水哥最喜歡的甜點, 以這次點的四種中, 最愛的
主要是在於塔皮的部分雖薄但脆, 其中的甜味與上方的檸檬醬與奶油搭配下十分完美
單獨吃都會膩, 但從上到下的一口吞就感覺只能說超滿足
手作義式檸檬塔(NT$150)
很久沒吃到調味如此融洽的檸檬塔
塔皮還很酥脆~~讓口感大大加分! 直接吃不搭飲料也不會覺得膩
相對來說, 同樣為塔類甜點的這個橙香法芙娜生巧塔就沒有那麼令人驚艷了
雖然一樣是很精美, 但感覺是檸檬塔太完美, 造成這個生巧塔, 並沒有想像中驚豔
橙香的感受也沒有很明顯, 塔皮的厚度也比較明顯, 甜度也不如檸檬塔的塔皮
不過法芙娜的味道還是挺不錯的就是, 推薦給喜歡巧克力的朋友囉
橙香法芙娜生巧塔(NT$140)
餅皮略厚, 但不夠甜, 比起來會比較愛檸檬塔 :P
最後這個布朗尼就是比較一般常見的巧克力甜點
只是湮云咖啡的布朗尼家的料比起一般坊間的布朗尼似乎多上不少
不知道是橘子皮之類的還是甚麼核果類? 但整體表現是還挺不錯的
但布朗尼就是會比較乾一些, 有點類似磅蛋糕, 吃這個建議搭配飲品會感受更好
布朗尼(NT$110)
紮實的布朗尼, 但裡頭加料不少!!
總的來說, 湮云的環境與餐點品質都有一定
但價格不算高, 相對合理, 加上友善的交通環境
確實蠻適合來這裡聊天, 談工作, 滑手機還是吃個下午茶甜點之類的等等 :)
起碼夠隱密吧? 對於像水哥這樣的消費者來說, 可是很重要的~~
喜歡咖啡或甜點的朋友不妨有空來試試, 或許也能找到自己喜歡的感覺!
@mshwinfo♬ 原声 - 神秘的水原誠
參考資訊:
湮云咖啡 LostCloud Cafe 精品咖啡|台中西屯咖啡|手沖咖啡|甜點|咖啡推薦|咖啡豆|精品豆販售|濾掛包|外帶咖啡
電話：04-2463-0666
地址：407台中市西屯區福科路328號
營業時間: 早上9:00-晚上19:00
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