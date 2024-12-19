就長期的觀察來說

無論是出自於什麼原因, 其實還不少人會在外面的咖啡廳工作

所以路上的咖啡店多似乎也是蠻正常的?

不過嘛, 能提供好喝的咖啡與相應的環境與餐點就另當別論了

以水哥自己會常去的咖啡店來說

不外乎就是要餐點與飲品夠水準, 價格相對合理, 提供舒適有特色的環境與 店員 電源

在這樣的情境下, 無論是與人開會或是專心工作都能夠有一定的效率與成果

這次要介紹給大家的湮云咖啡(Lost Cloud)就是這樣一個地方...

趁著每月的開會討論時間, 就把幾個專案夥伴找來這邊享受一下 :P

湮云咖啡位於西屯區的福科路與福祥街口

門口就有公車站牌, 200公尺外也有比較大的停車場

所以應該算是搭車或開車都挺方便的

初到店門口, 可能會覺得沒有很顯眼

畢竟是屬於黑色系的裝潢

而且門口的菜單也是離店門口稍遠, 不是那麼明顯的位置

對~我沒仔細看還真的不知道XD

還好水哥剛好公司在附近才有這個機會發現...哈哈

門口到是有個萬聖節的活動看板

還挺可愛的, 不過也是算暗色系吧 XD

水哥認為比較有特色的反而是一旁的椅子

雖然乍看之下也只是單純的木椅, 不過仔細看的話可以發現他有很大一部分是由錄音帶所組合成的呢!!

沒錯, 這間咖啡店其實是一間以復古收音機為主題的咖啡館喔!!

只是~這個年頭知道錄音帶的人應該也比較少了吧?

像水哥今年剛滿25, 就沒有很熟悉啦(大誤)

店面使用的門把也是比較特殊的雙吸盤

雖然本質上並不同, 但這種形象總是讓水哥想起阿湯哥爬杜拜塔驚險的那一段

進到店內, 就能看到小而美的櫃台與吧台區

色彩繽紛的甜點櫃可說是最吸睛的, 超過十種以上的選擇彷彿讓人置身甜點店呢

看外觀就能感受到水準不差

等等我們就來點幾個吧!!

不過這邊主要還是以專業咖啡為主, 入店後, 店員其實會先介紹後並給予菜單

而且任意飲品搭配甜點還會有組合價格, 只要選好自己想要的, 店員就會主動幫你算最優惠的價格

湮云咖啡的內用區主要分為吧台區, 落地窗台與地下空間

其中最吸睛的, 要屬一樓牆面上的收音機與手提音響

仔細一看, 這些品牌與機種, 可都是當年熱門的產品呢~~相信以前常接觸錄音卡帶相關產品的人應該會感到十分溫馨 :)

而窗台座位也是以黑色調為主

連面紙盒也都是使用錄音帶製作的呢!!

儘管簡單, 卻處處能感到用心

水哥自己是比較喜歡到地下室用餐

主要是比較清靜, 適合思考與工作~~沿著樓梯走下去就能抵達呢

LIFE & ENJOY

簡單的布置卻挺有想法

把藍芽喇叭置入其中也營造出不一樣的氛圍

處處可見的店家名稱

樓下的空間相當寬敞, 環境方正, 蠻適合辦活動或是包場之類的呢

不但不會悶, 光線也不會太差

座位也是不會太難坐, 也適合併桌的設計

簡潔明亮的天花板, 不會有工業風的壓迫感

環境一樣是有許多收音機與錄音帶的元素, 讓人到每個角落都能感受到相同的氛圍

令人好奇老闆是不是之前從事音樂相關的工作呢?

畢竟這些東西感覺就是愛音樂的人才會有呢~~~水哥家裡現在也還有一些收藏呢

手作錄音帶氛圍燈

桌上有錄音帶做的小立牌

說實在, 以前TDK可是比較貴的存在呢...

以前都捨不得買Q_Q

對了~店內可以自己裝水喔

不用擔心飲品太好喝就喝太快XD

一般的用餐來說

就是進門拿菜單, 再自己找座位, 決定要點甚麼的話就到櫃檯點單

付款可以用LinePAY也是挺好的

有插座需求的話建議是到地下室, 數量不會太少, 應該都用得到

讓我們看看菜單

基本上價格都在100-200間

還算是行情價, 這價格可以喝專業的好咖啡應該是挺值得

如果不想點喝的或是想吃飽, 就可以考慮點甜點或熱壓吐司, 可以依照自己喜好選擇, 注意有100低消就好

就算手沖也只要120, 是不是讓你感受到挺划算的呢?

畢竟現在在便利商店喝各精品美式也要90已上了呢~~

對於不喝咖啡的朋友, 也有茶類跟可可類的可供選擇, 價格也都蠻友善的

畢竟像你去阿Q喝大杯紅茶也要130了阿...Orz

這次水哥點了這些

眼尖的朋友應該會很明顯看到右邊這個好像有點微妙的存在

其實這個可是湮云咖啡的特色之一, 加雲朵(棉花糖)的喝法

只要你點的是熱飲, 就可以加雲朵喔!

熱卡布奇諾+雲朵

湮云的卡布奇諾沒有加可可粉或是肉桂粉, 是水哥比較愛的

泡沫也很綿密, 單獨飲用就很好喝(BGM: 蕭亞軒 CAPPUCCINO)

通常水哥喝熱咖啡都是選卡布

如果你喜歡來點冰的, 不妨可以考慮這幾款

都是水哥覺得比較喜歡的

其中比較特別的是這個冰磚拿鐵跟西西里咖啡

其中冰磚拿鐵基本上外面能看到的都是鮮奶

那麼濃縮咖啡呢? 就是中間那幾個冰塊, 隨著冰塊慢慢地融化, 拿鐵口味的濃淡也會逐漸改變

可以在一杯拿鐵中感受到很多層次的口感, 是一般咖啡廳比較少見的選擇

冰磚拿鐵(NT$130)

西西里咖啡就比較常見了, 就...檸檬與咖啡的混和體

不過上桌時會是有層次的, 要充分攪拌之後才會感受到好喝的地方唷!

這可是最爽口的咖啡選擇呢, 這也是水哥常點的選擇之一

西西里檸檬冰咖啡(NT$130)

這杯就不是咖啡了

如果你喜歡可可類的產品, 或許都聽過法芙娜?

畢竟還不少品牌(ex.迷客夏)都會推出使用法芙娜可可製作的飲品甚至是烘焙產品

而湮云也是使用了比較高檔的法芙娜製作飲品, 讓你喝起來口感更好也更安心!

法芙娜經典可可(NT$110)

而湮云的甜點部分, 也相當的有水準

不知道是不是自己做的? 不過也不重要啦, 重要的是...夠不夠水準呢?

水哥覺得湮云的提拉米蘇算是還可以的, 整體來說足夠濕潤

底部的餅乾也不會有整塊的感覺, 簡單說來就是入口即化, 口感綿密多層次

卻又不會容易崩解, 而且吃起來還帶點酒味, 算是好吃的店

提拉米蘇(NT$180)

這個是水哥最喜歡的甜點, 以這次點的四種中, 最愛的

主要是在於塔皮的部分雖薄但脆, 其中的甜味與上方的檸檬醬與奶油搭配下十分完美

單獨吃都會膩, 但從上到下的一口吞就感覺只能說超滿足

手作義式檸檬塔(NT$150)

很久沒吃到調味如此融洽的檸檬塔

塔皮還很酥脆~~讓口感大大加分! 直接吃不搭飲料也不會覺得膩

相對來說, 同樣為塔類甜點的這個橙香法芙娜生巧塔就沒有那麼令人驚艷了

雖然一樣是很精美, 但感覺是檸檬塔太完美, 造成這個生巧塔, 並沒有想像中驚豔

橙香的感受也沒有很明顯, 塔皮的厚度也比較明顯, 甜度也不如檸檬塔的塔皮

不過法芙娜的味道還是挺不錯的就是, 推薦給喜歡巧克力的朋友囉

橙香法芙娜生巧塔(NT$140)

餅皮略厚, 但不夠甜, 比起來會比較愛檸檬塔 :P

最後這個布朗尼就是比較一般常見的巧克力甜點

只是湮云咖啡的布朗尼家的料比起一般坊間的布朗尼似乎多上不少

不知道是橘子皮之類的還是甚麼核果類? 但整體表現是還挺不錯的

但布朗尼就是會比較乾一些, 有點類似磅蛋糕, 吃這個建議搭配飲品會感受更好

布朗尼(NT$110)

紮實的布朗尼, 但裡頭加料不少!!

總的來說, 湮云的環境與餐點品質都有一定

但價格不算高, 相對合理, 加上友善的交通環境

確實蠻適合來這裡聊天, 談工作, 滑手機還是吃個下午茶甜點之類的等等 :)

起碼夠隱密吧? 對於像水哥這樣的消費者來說, 可是很重要的~~

喜歡咖啡或甜點的朋友不妨有空來試試, 或許也能找到自己喜歡的感覺!

參考資訊: