一踏上二樓，就像進入了另一個世界。眼前的空間寬敞明亮，四周設計充滿科技感，

但卻不冷冰冰，反而多了一份優雅的時尚氣質。

這裡展示的正是來自新加坡的高端電動腳踏車品牌 EQuick，被譽為「電動腳踏車界的香奈兒」。

每台腳踏車都被擺放在獨立的展示台上，搭配著簡潔的介紹，彷彿進入了一場未來出行的藝術展。

EQuick 的設計風格完全符合簡約時尚這四個字。

橘色沙發以配上棕櫚植物，這樣的搭配非常符合這個店面的氣息，這裡真的展示好多台電動腳踏車，

重點是美一台電動腳踏車的外觀都不盡相同，

每一台車的車身線條流暢，金屬感漆面光滑細膩，低調中又散發出一股難以忽視的高貴感。

品牌憑藉著對設計與性能的極致追求，在業界站穩了頂級品牌的地位，

甚至在台北大安區與時尚品牌 Armani 競爭店面時，憑藉卓越的品牌定位搶下了地盤。

EQuick 的品牌。它不僅是新加坡的國民之光，還將精緻的工藝與尖端科技完美結合，成為都市精英與時尚人士的首選。

這些車搭載了最新的AI系統，能輕鬆應對城市中各種地形，並且續航能力驚人。

一次充電足以應付整天的通勤需求，讓人即使穿梭在繁忙的城市裡，依然能保持優雅從容。

幾位客人試騎時，腳踏車運行的平穩性和輕盈感令人驚艷。

電動輔助啟動時幾乎無聲，但能提供強而有力的推進力，讓人瞬間感受到科技帶來的便利與舒適。



EQUICK 電動腳踏車旗艦店給我的第一印象，就是一種結合科技與時尚的氛圍。

它不僅僅是銷售電動腳踏車，更像是在傳遞一種對生活方式的追求——高效、舒適，卻不失格調。



作為一個成熟的女性，我深知生活不僅需要速度，更需要質感和細節的呵護。

EQUICK 的產品設計展現了這兩者的完美平衡。

無論是簡潔流暢的車身線條，還是貼心的性能設計，

都讓我感受到這是一款為現代都市人量身打造的伴侶。

它滿足了我在日常通勤中對效率的需求，也讓我在周末騎行時擁有一種與自然和諧相處的自由感。



旗艦店裡每款電動腳踏車的介紹都很全面，讓人一眼就能看出其背後的用心。

比如動力系統穩定而安靜，對於在城市中穿梭的女性來說，

這種低噪音的設計讓騎行成為了一種放鬆，而不是壓力。

更讓我欣喜的是，座椅和把手的設計不僅符合人體工學，還兼具時尚感，騎行時既舒適又不失優雅。



作為一個平衡事業與自我生活的女性，我覺得EQUICK 的電動腳踏車不僅是一種交通工具，更是一種對高品質生活的詮釋。

它提醒我，無論多忙，生活中始終應該保留一段屬於自己的自在時光。

旗艦店本身所營造的氛圍，也讓人感受到它對用戶的尊重與理解 ——這種細膩和成熟，與我的追求不謀而合。

整個二樓的氛圍與一樓形成了強烈對比。

而腳踏車的配件部分，例如腳踏車椅墊以及把手的部分有另外客製化的設計，在牆壁上有設置，

灰色的地毯和地板自成一格，搭配特殊設計的椅子，一個有巧思的小角落，讓客人可以在這坐著欣賞這裡展示的電動腳踏車，

這張照片很特別，可以看到電動腳踏車後面的椅墊部分有的QR CODE掃碼的設計，

這是這台電動腳踏車特有的特殊設計，掃碼後腳踏車可以自動上鎖，

上鎖後的電動腳踏車根本是行駛不了的，怎麼拉都拉不動，比普通的電動腳踏車加個鎖頭更加的保險，

真的安全感十足的保密且很有現代的感且時尚的設計，安全又叫人放心，

這台EQUICK 是全銀色的，跟剛剛那幾台又不大相同，造型比較適合女性一點，

似乎這裡的電動腳踏車的造型都不大相似，

牆上還掛一張太陽能板，也就是這個充電設置是使用太陽能的方式來充電，

現代生活的步調這麼快，誰不想讓自己的生活更便利又環保呢？

使用太陽能充電和綠能產品，完全符合我們這個世代追求的價值。

它們不僅讓我們對地球更友善，也讓我們省下了一筆筆電費，特別是現在能源成本高漲的時候，真的太實用。

更重要的是，選擇綠能不只是對環境的承諾，也是對自己生活態度的一種升級。

我們可以一邊享受科技的便利，一邊為下一代留下一片更乾淨的天空，

這是一種優雅而有遠見的選擇。當然，看到自己的行動對環境有正面影響時，

那種滿足感也讓人充滿動力。這才是屬於輕熟女的聰明生活方式，你說對吧？

EQUICK 旗艦店所有使用的產品都是最好的，譬如大台的蘋果電腦，

以及在我眼前的，是一台與剛剛不太一樣的造型不相同的電動腳踏車，

這台可能又是哪個公司老闆的為他所設計的電動腳踏車，

這裡的腳踏車每一台都針對客戶的需求所設計而成，從細節裡可以看的出他的變化，

像展示在窗外的這台，類似我們傳統的變速型腳踏車，採用橘黃色的配色，

把手和椅子整體結構都是另外在設計的，顏色非常的亮眼，

沒錯!它正是一台電動型腳踏車，EQUICK 所使用的是無線傳輸，

相對於有線電動自行車需使用8條電纜，製造過程更環保，

採用AI變速，透過AI精準判斷騎乘環境並自動變速，靜音傳動，選用碳纖維皮條，提供高效傳導，騎乘過程中順暢且安靜，

而且它也有個特點就是與手機可以同步看到它的資料，也可以預約售後保養等，

也有自動計算減碳數據，可以真正落實友善地球環境的設計，

這台在展示的白色電動自行車，頭部的設計與剛剛那幾台也不太一樣，採用是類似競速腳踏車的車頭設計，

整體車頭的造型非常的漂亮，而另外一台又與剛剛那幾台的車型不相同，

中間是有橫桿的車身設計，最特殊他們家的腳踏車配有放置飲水壺的設計，

這個飲水壺還是用磁力吸力的方式，直接吸在車子上，跟傳統放置的方式不同，

有沒有看到車上有藍色小小的條紋，沒錯這台就是幫台啤董事長所設計的一台電動自行車，

搭配台啤特有的藍色條紋象徵，獨創一格的設計方式，細節總是讓我眼睛一亮!

這台藍色的電動腳踏車，具有更復古的味道，椅子也是皮墊製成的，架高的設計，

車體比較先細，都以藍色為主，可能又是哪位大客戶的訂製款，

車型比較屬於是復古風格的，看起來像腳踏車，不過它可是電動腳踏車呢，

完全不像一台電動腳踏車，這也顛覆我對傳統電動腳踏車的想法，讓我大大驚奇，

另外一台是紅色的身，也都是客製化的設計，很美吧，

沒想到電動腳踏車可以這麼的美阿~

阿這台顏色是我最愛的，水藍色的電動腳踏車，白色的設計地方比較多，

顏色比較柔，整體看起來比較柔線條感，帶點復古與優雅的結合，很完美的一台超漂亮電動腳踏車，





也是我所有中最愛的一台腳踏車，

這箱子是腳踏車的身體的材質，採用輕巧的碳纖維製成，有各種顏色，

真的是每台電動腳踏車都是獨一無二的，把手的設計和款式提供多種選擇，

你可以選擇復古風的皮質或者是現代感點的設計，依照自己的喜好做調整，

設計成一台自己喜愛的電動自行車，再沒比這更興奮的事情了，

另外還有LV花紋的圖案客製的產品，

腳踏車展示區真的讓人大開眼界，各種各類的設計感EQUICK 展示在我眼前，

一旁還有我最愛的高腳椅設計吧檯，有強烈的工業感風設計的角落，

可以跟客戶在這坐著討論一下如何訂製一款屬於自己的電動腳踏車，每個角落每個細節!

這個品牌都非常的精緻且在乎著客戶的想法~

騎上 EQUICK 客製化電動腳踏車，那感覺真的就像擁有了一台專屬的夢想代步工具。

不只是交通工具，更像是一種時尚的生活態度。

它的客製化設計，讓每一台車都能完美展現自己的個性與風格，簡直是為輕熟女量身打造的專屬單品。

更別說那種一踩就啟動的輕鬆感，真的是又自在又優雅！

無論是通勤、逛街，還是週末外出探險，這台車都能輕鬆駕馭。

而且，它還兼顧環保，讓我騎車的同時也能為地球盡一份心力，這種內外兼修的感覺，真的太令人滿意了。

搭配上現代的設計感，騎在街上回頭率滿滿，讓我不僅僅是騎車，

更像是在體驗一場屬於自己的城市冒險。

這就是屬於輕熟女的日常，不將就，選擇更好的同時，也選擇更特別的自己！

台北大安區EQUICK 旗艦店，與咖啡結合的時尚電動腳踏車網美打卡名店!

一樓的咖啡廳是為心靈充電的地方，而二樓則是為生活注入動力的空間。

離開時，我忍不住再回頭看了一眼那些令人著迷的 EQuick 精品電動腳踏車。

且EQuick可以預約試乘~

它們不僅是一種交通工具，更是一種象徵——象徵著對美好生活的追求和對未來出行方式的重新定義。這樣的地方，怎麼可能只來一次呢？