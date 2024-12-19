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3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的時尚電動腳踏車網美打卡精品店

新加坡電動腳踏車 高端電動腳踏車 電動腳踏車界的香奈兒 訂製電動腳踏車 more
2024-12-19 12:40:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的
 

這是一間新加坡的電動腳踏車公司，有腳踏車界的香奈兒之稱，

 
他們販售的是高單價的訂製電動腳踏車，可以依照個人喜好訂製不同顏色但款式稍微不大相同的電動腳踏車，
 
店內展示的腳踏車其實都早有名花有主，有些甚至是上市上櫃公司董事的訂製電動腳踏車，
 
如果不高級，什麼才叫做奢侈?
 
餅乾本身也是電動腳踏車的愛好族群，個人覺得電動腳踏車騎起來很酷炫，
 
我本身又是個環境保護支持者，對於零排放量這種觀念深植我心，
 
所以我認為有電動腳踏車的出現以及普及度是非常非常重要的一件事情，
 
電動腳踏車的出現在友善環境的想法中，不但可以讓環境受到保護之外，又很方便且能運動，
 
可謂是身體健康讓環境更好的組合，個人真的很尊敬這個品牌的創辦精神~
3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

 

 
在大安區的路上走著走著就會看見這間很大的黑色字體
3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 
CRO#FEE在外頭，一樓一看就知道是咖啡廳，二樓仔細看一下是腳踏車店，
 
非常特別的複合式店面，這樣的結合我倒是第一次看見，外觀都是純白色的，
 
遠看起來非常的搶眼，很具有時尚感，在這城市中，像這樣的具有時尚感的咖啡廳也不多，
 
最特別的是這間咖啡廳結合了現代的科技，甚至環保的訴求在裡頭，
 
沒有仔細跟你說明，你也可能以為是一間簡單的腳踏車店，其實事實比你看到的更具震撼力!!
 
一樓外面可以看到裡面有個綠色的大型裝置，上面有飲料寵物網路和腳踏車的符號，
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雖然我還沒進去，我猜這是一間友善寵物的咖啡廳，現場不少網美在打卡拍照了，
 
門外的座椅也搭配這綠色銀色的設計，讓人感覺很現代化且具有環保的設計，
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每個角落都讓人眼睛為之一亮呢!

推開玻璃門，走進這家低調卻不失質感的咖啡廳，耳邊傳來輕柔的音樂，

四周瀰漫著咖啡香氣。裝潢簡潔又有設計感，白牆、具有現代感桌椅，

以及暖溫和的燈光，整體氛圍沉穩而舒適。

這裡不像一般打卡式的網美咖啡廳，反而更像是一個讓人靜下心來喝杯咖啡、整理思緒的場所。

當我正沉浸在這種甜美氛圍時，眼角餘光瞥見旁邊有放置一台很時尚的電動腳踏車，

走進這美麗的咖啡廳，可以看到右側的部分停了一台EQUICK
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一台黑色的漂亮簡單的EQUICK 裝置藝術，
 
這一台是聯名款的電動腳踏車，是咖啡廳與樓上EQUICK聯名的電動腳踏車!
3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 
車體採用全碳纖維手工打造，可以 輕便易攜的設計，牆上裝置一個#字號就是提供電動腳踏車充電的設計，
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在另外一邊是另外一台電動腳踏車，他的設計更為的具有現代感，
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白色配上墨綠色，帶點復古的感覺，這台我好喜歡，這配色好美喔，很適合女生的一台腳踏車，
 
腳踏車是可以借來騎的，可以讓這裡喝咖啡的人來體驗一下電動腳踏車的快感，
 
另外在一旁綠色的設計櫃子，裡面放置很多咖啡廳的設計商品，
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非常具有環保的特性，所以才使用綠色的櫃子做搭配，很搶眼的設計，
 
這個非常具有現代感的CRO#FEE，都是白色的為主設計，裡面有點像是到未來的感覺，
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吧檯的設計也相當的特別，用類似具有線條感的設計來設計桌檯，顏色設橄欖冷綠色，
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看起來一點也不傳統的咖啡廳，果然真的是很適合網美打卡的咖啡廳阿!
 
咖啡廳的隨處一角，一位先生正在喝咖啡看書，搭配牆上的畫，
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都自成一格的一幅美麗畫作，這裡真的是很美的一間咖啡廳呢!
 
接著就來到重頭戲了地方，這是通往二樓，我特別要介紹的地方，
 
我發現這裡的都是英文為主的設計，很具有國際觀的一個場所，
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正當我四處打量，心想這間咖啡廳配合著科技感，
 
目光突然被一旁樓梯口吸引：「二樓 EQuick 展示空間——未來出行的最佳選擇」。
 
好奇心被勾起，我順著樓梯往上走，越往上，感覺氛圍越發不同。

原本以為來這裡只是一場美美的下午茶時光，沒想到意外發現了這樣一片酷炫的未來天地。

從溫柔甜美的咖啡廳走上二樓科技感爆棚的電動腳踏車店，

這種反差讓人忍不住多停留幾分鐘感受。說真的，

我已經開始幻想自己騎著這些高級腳踏車，穿梭在城市的畫面了。

樓梯的設計也相當講究，沿著牆面都是灰色的石灰感的質地，每踏上一階就能感覺到氛圍的轉變。
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剛踏上二樓，我瞬間被眼前的景象震撼到！
 
這哪是普通的店啊，根本像某種未來科技展覽館。二樓的EQUICK 旗艦店展區非常的大間，
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3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 
有張老沙發，還有好幾台展示的電動腳踏車，
 
每一台電動腳踏車都擺好展示在這精美的寬闊的空間內，
 
像極了一幅幅掛掛在美術館裡展示的畫作，沒想到電動腳踏車也可以像畫作一樣被欣賞著展示著，
 
二樓的展示區的燈光打的很明亮，使用的是米色加白色的光，
 
這種光線顯的不會太冷調或是太暖色，很適合展示空間所使用!
 
一排排高級電動AI腳踏車整齊地展示著，每一台都像是精心雕琢的藝術品，流線型的設計。

一踏上二樓，就像進入了另一個世界。眼前的空間寬敞明亮，四周設計充滿科技感，

但卻不冷冰冰，反而多了一份優雅的時尚氣質。

這裡展示的正是來自新加坡的高端電動腳踏車品牌 EQuick，被譽為「電動腳踏車界的香奈兒」。

每台腳踏車都被擺放在獨立的展示台上，搭配著簡潔的介紹，彷彿進入了一場未來出行的藝術展。

EQuick 的設計風格完全符合簡約時尚這四個字。

橘色沙發以配上棕櫚植物，這樣的搭配非常符合這個店面的氣息，這裡真的展示好多台電動腳踏車，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

重點是美一台電動腳踏車的外觀都不盡相同，

每一台車的車身線條流暢，金屬感漆面光滑細膩，低調中又散發出一股難以忽視的高貴感。

品牌憑藉著對設計與性能的極致追求，在業界站穩了頂級品牌的地位，

甚至在台北大安區與時尚品牌 Armani 競爭店面時，憑藉卓越的品牌定位搶下了地盤。

EQuick 的品牌。它不僅是新加坡的國民之光，還將精緻的工藝與尖端科技完美結合，成為都市精英與時尚人士的首選。

這些車搭載了最新的AI系統，能輕鬆應對城市中各種地形，並且續航能力驚人。

一次充電足以應付整天的通勤需求，讓人即使穿梭在繁忙的城市裡，依然能保持優雅從容。

幾位客人試騎時，腳踏車運行的平穩性和輕盈感令人驚艷。

電動輔助啟動時幾乎無聲，但能提供強而有力的推進力，讓人瞬間感受到科技帶來的便利與舒適。

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EQUICK 電動腳踏車旗艦店給我的第一印象，就是一種結合科技與時尚的氛圍。

它不僅僅是銷售電動腳踏車，更像是在傳遞一種對生活方式的追求——高效、舒適，卻不失格調。

作為一個成熟的女性，我深知生活不僅需要速度，更需要質感和細節的呵護。

EQUICK 的產品設計展現了這兩者的完美平衡。

無論是簡潔流暢的車身線條，還是貼心的性能設計，

都讓我感受到這是一款為現代都市人量身打造的伴侶。

它滿足了我在日常通勤中對效率的需求，也讓我在周末騎行時擁有一種與自然和諧相處的自由感。

旗艦店裡每款電動腳踏車的介紹都很全面，讓人一眼就能看出其背後的用心。

比如動力系統穩定而安靜，對於在城市中穿梭的女性來說，

這種低噪音的設計讓騎行成為了一種放鬆，而不是壓力。

更讓我欣喜的是，座椅和把手的設計不僅符合人體工學，還兼具時尚感，騎行時既舒適又不失優雅。

作為一個平衡事業與自我生活的女性，我覺得EQUICK 的電動腳踏車不僅是一種交通工具，更是一種對高品質生活的詮釋。

它提醒我，無論多忙，生活中始終應該保留一段屬於自己的自在時光。

旗艦店本身所營造的氛圍，也讓人感受到它對用戶的尊重與理解 ——這種細膩和成熟，與我的追求不謀而合。

整個二樓的氛圍與一樓形成了強烈對比。

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

而腳踏車的配件部分，例如腳踏車椅墊以及把手的部分有另外客製化的設計，在牆壁上有設置，

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灰色的地毯和地板自成一格，搭配特殊設計的椅子，一個有巧思的小角落，讓客人可以在這坐著欣賞這裡展示的電動腳踏車，

這張照片很特別，可以看到電動腳踏車後面的椅墊部分有的QR CODE掃碼的設計，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

這是這台電動腳踏車特有的特殊設計，掃碼後腳踏車可以自動上鎖，

上鎖後的電動腳踏車根本是行駛不了的，怎麼拉都拉不動，比普通的電動腳踏車加個鎖頭更加的保險，

真的安全感十足的保密且很有現代的感且時尚的設計，安全又叫人放心，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

這台EQUICK 是全銀色的，跟剛剛那幾台又不大相同，造型比較適合女性一點，

似乎這裡的電動腳踏車的造型都不大相似，

牆上還掛一張太陽能板，也就是這個充電設置是使用太陽能的方式來充電，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

現代生活的步調這麼快，誰不想讓自己的生活更便利又環保呢？

使用太陽能充電和綠能產品，完全符合我們這個世代追求的價值。

它們不僅讓我們對地球更友善，也讓我們省下了一筆筆電費，特別是現在能源成本高漲的時候，真的太實用。

更重要的是，選擇綠能不只是對環境的承諾，也是對自己生活態度的一種升級。

我們可以一邊享受科技的便利，一邊為下一代留下一片更乾淨的天空，

這是一種優雅而有遠見的選擇。當然，看到自己的行動對環境有正面影響時，

那種滿足感也讓人充滿動力。這才是屬於輕熟女的聰明生活方式，你說對吧？

EQUICK 旗艦店所有使用的產品都是最好的，譬如大台的蘋果電腦，

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以及在我眼前的，是一台與剛剛不太一樣的造型不相同的電動腳踏車，

這台可能又是哪個公司老闆的為他所設計的電動腳踏車，

這裡的腳踏車每一台都針對客戶的需求所設計而成，從細節裡可以看的出他的變化，

像展示在窗外的這台，類似我們傳統的變速型腳踏車，採用橘黃色的配色，

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把手和椅子整體結構都是另外在設計的，顏色非常的亮眼，

沒錯!它正是一台電動型腳踏車，EQUICK 所使用的是無線傳輸，

相對於有線電動自行車需使用8條電纜，製造過程更環保，

採用AI變速，透過AI精準判斷騎乘環境並自動變速，靜音傳動，選用碳纖維皮條，提供高效傳導，騎乘過程中順暢且安靜，

而且它也有個特點就是與手機可以同步看到它的資料，也可以預約售後保養等，

也有自動計算減碳數據，可以真正落實友善地球環境的設計，

這台在展示的白色電動自行車，頭部的設計與剛剛那幾台也不太一樣，採用是類似競速腳踏車的車頭設計，

 

 

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

整體車頭的造型非常的漂亮，而另外一台又與剛剛那幾台的車型不相同，

中間是有橫桿的車身設計，最特殊他們家的腳踏車配有放置飲水壺的設計，

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這個飲水壺還是用磁力吸力的方式，直接吸在車子上，跟傳統放置的方式不同，

有沒有看到車上有藍色小小的條紋，沒錯這台就是幫台啤董事長所設計的一台電動自行車，

搭配台啤特有的藍色條紋象徵，獨創一格的設計方式，細節總是讓我眼睛一亮!

這台藍色的電動腳踏車，具有更復古的味道，椅子也是皮墊製成的，架高的設計，

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車體比較先細，都以藍色為主，可能又是哪位大客戶的訂製款，

車型比較屬於是復古風格的，看起來像腳踏車，不過它可是電動腳踏車呢，

完全不像一台電動腳踏車，這也顛覆我對傳統電動腳踏車的想法，讓我大大驚奇，

另外一台是紅色的身，也都是客製化的設計，很美吧，

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沒想到電動腳踏車可以這麼的美阿~

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阿這台顏色是我最愛的，水藍色的電動腳踏車，白色的設計地方比較多，

顏色比較柔，整體看起來比較柔線條感，帶點復古與優雅的結合，很完美的一台超漂亮電動腳踏車，


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也是我所有中最愛的一台腳踏車，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

這箱子是腳踏車的身體的材質，採用輕巧的碳纖維製成，有各種顏色，

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真的是每台電動腳踏車都是獨一無二的，把手的設計和款式提供多種選擇，

你可以選擇復古風的皮質或者是現代感點的設計，依照自己的喜好做調整，

3C｜ 台北大安區EQUICK BIKE旗艦店，與咖啡結合的

 

 

設計成一台自己喜愛的電動自行車，再沒比這更興奮的事情了，

另外還有LV花紋的圖案客製的產品，

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腳踏車展示區真的讓人大開眼界，各種各類的設計感EQUICK 展示在我眼前，

 

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一旁還有我最愛的高腳椅設計吧檯，有強烈的工業感風設計的角落，

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可以跟客戶在這坐著討論一下如何訂製一款屬於自己的電動腳踏車，每個角落每個細節!

這個品牌都非常的精緻且在乎著客戶的想法~

騎上 EQUICK  客製化電動腳踏車，那感覺真的就像擁有了一台專屬的夢想代步工具。

不只是交通工具，更像是一種時尚的生活態度。

它的客製化設計，讓每一台車都能完美展現自己的個性與風格，簡直是為輕熟女量身打造的專屬單品。

更別說那種一踩就啟動的輕鬆感，真的是又自在又優雅！

無論是通勤、逛街，還是週末外出探險，這台車都能輕鬆駕馭。

而且，它還兼顧環保，讓我騎車的同時也能為地球盡一份心力，這種內外兼修的感覺，真的太令人滿意了。

搭配上現代的設計感，騎在街上回頭率滿滿，讓我不僅僅是騎車，

更像是在體驗一場屬於自己的城市冒險。

這就是屬於輕熟女的日常，不將就，選擇更好的同時，也選擇更特別的自己！

 台北大安區EQUICK 旗艦店，與咖啡結合的時尚電動腳踏車網美打卡名店!

一樓的咖啡廳是為心靈充電的地方，而二樓則是為生活注入動力的空間。

離開時，我忍不住再回頭看了一眼那些令人著迷的 EQuick 精品電動腳踏車。

EQuick可以預約試乘~

它們不僅是一種交通工具，更是一種象徵——象徵著對美好生活的追求和對未來出行方式的重新定義。這樣的地方，怎麼可能只來一次呢？

 

 

當然啦，下一次我一定要在一樓喝完咖啡後直接試騎二樓的車，誰說下午茶與未來不能同框？
 

一起來享受一下味覺以及視覺的終極體驗吧!


台北大安區EQUICK Bick旗艦店，與咖啡結合的時尚電動腳踏車網美打卡精品店cookie餅乾小姐895.jpg
 

 
 
🔹 《EQUICK旗艦店》 
📍 台北市大安區敦化南路1段315號
☎️ 02 6605 7315
🕙 營業時間：
週ㄧ-五：10:00-18:00
週六-日：12:00-18:00
 
 
 
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