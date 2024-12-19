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宵賀呷港式宵夜｜三民區美食｜宵夜港點也能吃到薑母鴨｜點薑母鴨即贈鴨霸麵線乙份

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2024-12-19 13:26:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

李太陽日嚐
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三民大昌附近的宵夜晚餐推薦👍

「宵賀呷」不只宵夜港點還多了薑母鴨的選擇

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而且薑母鴨意外的好吃🤩🤩

‼️現在只要點薑母鴨即贈鴨霸麵線‼️

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高雄市三民區大豐二路299號

17:30-01:00

07-383-1115

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薑母鴨 $380

麻辣鴨血/麵線 $60

鮮蚵肉 $200

鮮白蝦 $150

鴨心/鴨腱/鴨腸/豬肉片 $100

栗子/玉米筍/菇類/葉菜類 $60

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芝士烏魚子蛋餅 $199

蒜酥蘿蔔糕 $69

雞汁炸豆腐/酥脆手工黑輪 $59

蒸籠三兄弟 $89

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薑母鴨的鴨肉非常嫩!!沒有鴨肉老柴的韌性

我們吃了一口同聲很驚艷🤤🤤🤤

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酒香濃郁湯頭溫潤驅寒

薑味醇香又不會辣口 

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必加栗子煮到軟綿綿

還有超入味的凍豆腐跟鴨米血

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喜歡海鮮可選鮮蚵跟白蝦 

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白蝦

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蝦肉鮮彈還能幫薑母鴨湯頭增添鮮味

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鮮蚵肥美

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豬肉片

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肉質嫩 涮起來也蠻好吃的

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內臟鴨三寶更是不可缺

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鴨腱

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鴨腸

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鴨心

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鴨霸麵線以古早味的調味方式

麵線不爛口 油蔥香十足

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吃薑母鴨同時也能搭配港點宵夜

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最有特色就是芝士烏魚子蛋餅

最奢華蛋餅完全沒問題

炙燒起司烏魚子鹹香濃郁!!

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雞汁炸豆腐跟蒜香蘿蔔糕也都很刷嘴

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炸黑輪也是刷嘴小點心

店內也有提供酒水 很適合喝酒的朋友們

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用餐環境

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薑母鴨MENU

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港點MENU

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文章標籤
高雄美食 三民區美食 三民美食 高雄消夜 高雄宵夜 高雄港式 高雄港式料理 港式料理 高雄鍋物 高雄火鍋 高雄薑母鴨 薑母鴨
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宵賀呷港式宵夜三民大豐店

phone07-3831115
place高雄市三民區大豐二路299號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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