三民大昌附近的宵夜晚餐推薦👍

「宵賀呷」不只宵夜港點還多了薑母鴨的選擇

而且薑母鴨意外的好吃🤩🤩

‼️現在只要點薑母鴨即贈鴨霸麵線‼️

高雄市三民區大豐二路299號

17:30-01:00

07-383-1115

薑母鴨 $380

麻辣鴨血/麵線 $60

鮮蚵肉 $200

鮮白蝦 $150

鴨心/鴨腱/鴨腸/豬肉片 $100

栗子/玉米筍/菇類/葉菜類 $60

芝士烏魚子蛋餅 $199

蒜酥蘿蔔糕 $69

雞汁炸豆腐/酥脆手工黑輪 $59

蒸籠三兄弟 $89

薑母鴨的鴨肉非常嫩!!沒有鴨肉老柴的韌性

我們吃了一口同聲很驚艷🤤🤤🤤

酒香濃郁湯頭溫潤驅寒

薑味醇香又不會辣口

必加栗子煮到軟綿綿

還有超入味的凍豆腐跟鴨米血

喜歡海鮮可選鮮蚵跟白蝦

白蝦

蝦肉鮮彈還能幫薑母鴨湯頭增添鮮味

鮮蚵肥美

豬肉片



肉質嫩 涮起來也蠻好吃的



內臟鴨三寶更是不可缺

鴨腱

鴨腸

鴨心

鴨霸麵線以古早味的調味方式

麵線不爛口 油蔥香十足

吃薑母鴨同時也能搭配港點宵夜



最有特色就是芝士烏魚子蛋餅

最奢華蛋餅完全沒問題

炙燒起司烏魚子鹹香濃郁!!

雞汁炸豆腐跟蒜香蘿蔔糕也都很刷嘴

炸黑輪也是刷嘴小點心

店內也有提供酒水 很適合喝酒的朋友們

用餐環境

薑母鴨MENU

港點MENU

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