高雄老店楓茶記來桃園啦！正宗港式絲襪奶茶一定要來喝！

楓茶記是一家致力於推廣港式奶茶文化的餐廳，總店位於高雄市左營區。餐廳以提供正宗的港式奶茶和港式菠蘿包而聞名。楓茶記的招牌飲品包括香滑的絲襪奶茶、冰火菠蘿油和港式凍檸茶，讓顧客能夠品嚐到地道的香港風味。餐廳內部裝潢溫馨，營造出舒適的用餐環境，是朋友聚會、下午茶的理想選擇。楓茶記堅持使用高品質的食材，並結合在地文化，創造出獨特的飲食體驗。現在，楓茶記已經開到桃園，讓更多人能夠享受到這份美味。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店在哪裡？

楓茶記桃園店位於民生路上，走路就可以到桃園夜市，開車來的話可以停路邊白線內或是停車格，夜市附近也有幾個停車場。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店聯絡方式

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：330台灣桃園市桃園區民生路550號( 地圖 )

電話：03 333 0737

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店菜單

楓茶記的菜單看起來品項很多，不過分類就是飲料和菠蘿包，蠻特別的是，雖然大品項只有這兩樣，但光是菠蘿包就有17種口味，甜的鹹的都有，非常的有創意。飲料除了港式的絲襪奶茶、咖啡系列，也添加了台灣綠茶、春茶和紅茶。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店座位

說起楓茶記我們在2016年的時候就寫過他們的中壢加盟店和高雄至聖店，後來中壢店沒開了還令人好一陣惋惜。不過這麼多年的時間，楓茶記在南台灣繼續的茁壯成長，現在又開回到桃園來啦！而且是高雄店的員工開來的，讓想念已久的我們不用再跑南部也能吃到楓茶記的經典菠蘿包。

我們特別請店家讓我們拍攝一下烤菠蘿包的過程，基本上麵團、材料都是總店那邊送來的，加盟店負責的就是將半成品完成，讓客人可以吃到現烤新鮮的菠蘿包。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店餐點

久沒吃到這次是一定要點一下他們的招牌還有新品啦！我覺得他們的菠蘿包真的是會讓人上癮，是那種經過就會想買一下的店。

雞排煎蛋菠蘿包

雞排菠蘿包是我一直都很喜歡的，雞排非常的厚實，並且有煎過的油脂香氣，搭上番茄感覺就不那麼膩口，另外吃的時候要小心，裡面的蛋黃可是會爆漿的！而且…現在一片雞排就80元起跳，相較之下這樣一份菠蘿包更有滿足和飽足感。

我們帶回家邊看2024棒球Premier12冠軍賽，中華隊奪冠超級開心的耶！

雙火腿煎蛋菠蘿包

如果只是小餓又想來點鹹的話，可以點其他的煎蛋系列，例如雙火腿煎蛋菠蘿包，裡面一樣有爆漿的蛋液，兩片火腿又肉感十足，當點心我覺得剛剛好。

果醬菠蘿包-草莓

想吃甜的話也可以點果醬系列，我們點的是草莓醬，希望店家在冬天可以推出草莓菠蘿包！

果醬菠蘿包除了吃香甜的果醬外，也可以更明顯吃出他們菠蘿包的特色，上面的酥皮很酥脆但不會一直掉小屑屑，麵包體本身軟Q帶有麵香，是屬於很實在的麵包，而不是靠酵母把麵包發大但吃起來很空虛那種。

香脆特濃芝心菠蘿包

特濃芝心菠蘿包可以說是Yelena超級愛的品項，每吃必點！同樣身為起司控的你，絕對要點這款菠蘿包來吃，裡面用了三種不同的起司，整個香氣爆表，而且和菠蘿包本包也很搭。

重點是…它可以像這樣…

拉出長~長的牽絲！

不過芝心菠蘿包建議拿到後一定要熱熱吃，冷了不僅沒有牽絲的效果，起司也會變硬變得不好吃了（就和焗烤一樣）。

馳名鴛鴦奶茶

飲料的部份首推絲襪奶茶，是屬於茶味較重的港式奶茶，另外也可以像我一樣點加入咖啡的鴛鴦奶茶，和我們早餐店喝到的咖啡牛奶不同，港式鴛鴦奶茶的茶味更香，和咖啡結合的更恰到好處。

龍鳳可樂

龍鳳可樂是鹹檸檬+萊姆的可樂，如果猶豫這兩種要喝哪個的話，就點龍鳳可樂吧！既可以喝到鹹檸檬那種鹹中帶酸的味道，也有萊姆帶來的清香，而且這也是比較不常見到的飲料，沒喝過可以嘗嘗鮮。

兒童鴛鴦

兒童鴛鴦則是阿華田+好立克，阿華田大家應該都比較熟悉，倒是好立克我小時候還有印象，都是屬於麥芽飲品類的，只是阿華田有巧克力喝起來像巧克力牛奶一樣，兩種加一起就是麥芽味較重的巧克力牛奶的感覺。

台灣翠玉綠茶

如果不想喝甜的，可以點台灣茶系列裡面的綠茶或青茶，清爽解渴又解膩，就是給大家多一個選擇這樣。

楓茶記冰火菠蘿油-外帶宅配

除了店裡內用外，還有冰火菠蘿油8入組外帶，店家很貼心的設計了麵包和奶油分開，這樣吃的時候只要加熱麵包，再另外夾入奶油就好了。

▲一盒是8個，但Yelena回來的時候忍不住就先吃掉一個了…

每一片奶油都是用夾鏈袋獨立包裝，裡面的冰塊是OR純水製作，要吃的時候把奶油從冰塊分離就好了。

這樣在家也可以很愉快的享受道地好吃的冰火菠蘿油，記得夾奶油更香而且比較不甜喔！

保存和加熱方式在包裝袋上面有，依照包裝回烤加熱就可以了。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

我覺得楓茶記的菠蘿包無論是到店買直接吃，或是另外買了回家冷凍冷藏都很好吃，回烤以後的菠蘿包和在店裡吃的一樣（沒意外的話），家裡備一點有朋友來都不用擔心下午茶了呢！

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