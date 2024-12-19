南門市場內的特色美食，是我三不五時就會想念的美食，有時間時就會前往採購買一些食物回家放著吃
採購完畢消耗不少體力，該去補充一些熱量了，到附近的飴盛禾-烤定食來用餐， 店內環境乾淨，清淨明亮
從捷運中正紀念堂站2號出口步行至飴盛禾烤定食，約5分鐘即可到達
menu上的餐點照片也很引發食慾，米飯挑選京都壽司米(內用還可以無限加飯)，讓重視米飯口感的我們更想吃吃看了!
飴盛禾烤定食 提供內用與外送外帶餐盒，外帶可以LINE線上點餐-https://bit.ly/3YcsSt9
告知店家要取餐的時間到店取貨，就不需要等待
下班前先預約好餐點回家前可以順道來拿餐盒，省時又方便
店家相關資料
飴盛禾烤定食
地址：台北市中正區寧波西街69號
電話：02-23966680
營業時間：一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00
公休日：週六、週日
菜單/DM
主餐提供《秘醬火烤、乳香黑胡椒、東波燉滷、忘憂酥炸》四大品項
店家特色為獨家秘醬火烤，喜歡多種主餐選擇的朋友不彷可以選擇，店家按照客戶購買暢銷排行榜所推出的老三樣、武林雙拼、建中餐等等
一樣可以享用多種不同主餐更加滿足味蕾~
飴盛禾-烤定食店內環境舒適，很乾淨，沒有油煙味，來用餐的客人不少，但店家人員隨時保持店內環境整潔
窗明几亮讓人用餐起來倍感舒適~
餐飲業最怕的就是可怕的小強跟小灰了，飴盛禾店內定期施作病媒防治消毒，讓客人前來用餐更加安心
店內採自助式，先到櫃臺點餐買單，顧客會有一張號碼單，餐點好了會有叫號機叫號
店家提供電子支付:LINE PAY與街口付款，很適合不喜歡帶現金出門購物的消費者
店內提供古早味紅茶喝到飽，茶味濃、甜度搭配米飯一起吃還滿剛好的，真的不輸早餐店的紅茶喔
來看看我們吃了些甚麼?
店內用餐採一主餐搭配三樣配菜與米飯(外帶因為無提供飲料故配菜增加一樣 ，為四樣配菜)
隨餐都會附上三樣季節時令配菜，都是新鮮現炒，調味適中 不會太過油膩
米飯是使用京都壽司米，米飯吃起來粒粒分明帶有Q彈口感
內用飯不夠，可以告知櫃臺人員，可以免費加飯，是很多建中學生用餐的愛店
正值青春期的少年們最怕吃不飽了，不用擔心來飴盛禾烤定食內用可以無限續飯，直到您吃飽飽(以不浪費為原則)
老三樣:忘憂酥炸無雙燒肉、勁道五花、定情烤肉
忘憂酥炸無雙燒肉店家採用天然紅糟，醃漬、按摩入味，燒肉採偏瘦肉部位但吃起來一點都不會乾柴，淡淡酒香引人入勝
真的大贏某些以紅燒肉著稱的店家
勁道五花
採用肥瘦參半的豬五花，醬香味十足撒上一些白芝麻更增添香氣
定情烤肉
採用豬里肌肉，調味入味卻又不死鹹，調味真的吃起來跟中秋節烤肉吃到的烤肉片很像
但口味更佳軟嫩，好想搭配吐司一起吃啊
秘醬火烤狀元雞排
狀元雞排取名吉利，是不少家長來店外帶回家給學子吃
超厚實的雞排，入口紮實分量感十足，一口咬下滿滿肉感充滿口腔~十分滿足!
武林雙拼:定情烤肉、玉潤雞柳條
玉潤雞柳條也是眾多客人會點給家中老人、小孩享用的餐點之一
厚實的雞柳條口感比起雞胸肉軟嫩上ｎ倍，完全不帶骨，方便食用
醇厚玉米湯
喝得到淡淡的奶香，絲滑的蛋絲相當細膩，還加入了好多甜甜的玉米粒
湯頭喝起來介於西式玉米濃湯與台式玉米湯之間，轉眼間我就把整碗湯給喝光光了
除了定期請專門公司來消毒清潔之外，店家另外投保了保險，希望來用餐的客人可以更加安心不用擔心食安
飴盛禾烤定食用心挑選好食材，餐點口味朝向更健康，減少調味與用油，減少負擔更能符合多種客戶的需求
有機會到建中、南門市場附近可以來吃吃看唷
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店家/景點資訊
- 店家名稱：飴盛禾烤定食
- 所在地址：臺灣台北市中正區寧波西街69號
- 營業時間：00:00-24:00
- 店家電話：
- 備註資訊：
營業時間：一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00
公休日：週六、週日
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