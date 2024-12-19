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採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

2024-12-19 13:35:00 文字：Nancy 將的生活筆計本
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Nancy 將的生活筆計本

Nancy 將的生活筆計本

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

南門市場內的特色美食，是我三不五時就會想念的美食，有時間時就會前往採購買一些食物回家放著吃

採購完畢消耗不少體力，該去補充一些熱量了，到附近的飴盛禾-烤定食來用餐， 店內環境乾淨，清淨明亮

從捷運中正紀念堂站2號出口步行至飴盛禾烤定食，約5分鐘即可到達

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

menu上的餐點照片也很引發食慾，米飯挑選京都壽司米(內用還可以無限加飯)，讓重視米飯口感的我們更想吃吃看了!

飴盛禾烤定食 提供內用與外送外帶餐盒，外帶可以LINE線上點餐-https://bit.ly/3YcsSt9

告知店家要取餐的時間到店取貨，就不需要等待

下班前先預約好餐點回家前可以順道來拿餐盒，省時又方便

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

店家相關資料

飴盛禾烤定食

地址：台北市中正區寧波西街69號

電話：02-23966680

營業時間：一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00

公休日：週六、週日

菜單/DM

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

主餐提供《秘醬火烤、乳香黑胡椒、東波燉滷、忘憂酥炸》四大品項

店家特色為獨家秘醬火烤，喜歡多種主餐選擇的朋友不彷可以選擇，店家按照客戶購買暢銷排行榜所推出的老三樣、武林雙拼、建中餐等等

一樣可以享用多種不同主餐更加滿足味蕾~

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

飴盛禾-烤定食店內環境舒適，很乾淨，沒有油煙味，來用餐的客人不少，但店家人員隨時保持店內環境整潔

窗明几亮讓人用餐起來倍感舒適~

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

餐飲業最怕的就是可怕的小強跟小灰了，飴盛禾店內定期施作病媒防治消毒，讓客人前來用餐更加安心

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

店內採自助式，先到櫃臺點餐買單，顧客會有一張號碼單，餐點好了會有叫號機叫號

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店家提供電子支付:LINE PAY與街口付款，很適合不喜歡帶現金出門購物的消費者

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店內提供古早味紅茶喝到飽，茶味濃、甜度搭配米飯一起吃還滿剛好的，真的不輸早餐店的紅茶喔

來看看我們吃了些甚麼?

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

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店內用餐採一主餐搭配三樣配菜與米飯(外帶因為無提供飲料故配菜增加一樣 ，為四樣配菜)

隨餐都會附上三樣季節時令配菜，都是新鮮現炒，調味適中 不會太過油膩

米飯是使用京都壽司米，米飯吃起來粒粒分明帶有Q彈口感

內用飯不夠，可以告知櫃臺人員，可以免費加飯，是很多建中學生用餐的愛店

正值青春期的少年們最怕吃不飽了，不用擔心來飴盛禾烤定食內用可以無限續飯，直到您吃飽飽(以不浪費為原則)

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老三樣:忘憂酥炸無雙燒肉、勁道五花、定情烤肉

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忘憂酥炸無雙燒肉店家採用天然紅糟，醃漬、按摩入味，燒肉採偏瘦肉部位但吃起來一點都不會乾柴，淡淡酒香引人入勝

真的大贏某些以紅燒肉著稱的店家

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勁道五花

採用肥瘦參半的豬五花，醬香味十足撒上一些白芝麻更增添香氣

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定情烤肉

採用豬里肌肉，調味入味卻又不死鹹，調味真的吃起來跟中秋節烤肉吃到的烤肉片很像

但口味更佳軟嫩，好想搭配吐司一起吃啊

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

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秘醬火烤狀元雞排

狀元雞排取名吉利，是不少家長來店外帶回家給學子吃

超厚實的雞排，入口紮實分量感十足，一口咬下滿滿肉感充滿口腔~十分滿足!

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

武林雙拼:定情烤肉、玉潤雞柳條

玉潤雞柳條也是眾多客人會點給家中老人、小孩享用的餐點之一

厚實的雞柳條口感比起雞胸肉軟嫩上ｎ倍，完全不帶骨，方便食用

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

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醇厚玉米湯

喝得到淡淡的奶香，絲滑的蛋絲相當細膩，還加入了好多甜甜的玉米粒

湯頭喝起來介於西式玉米濃湯與台式玉米湯之間，轉眼間我就把整碗湯給喝光光了

採用精選壽司米，內用無限續飯和古早味紅茶免費喝到飽，獨家秘醬火烤有機會來嚐嚐~~

除了定期請專門公司來消毒清潔之外，店家另外投保了保險，希望來用餐的客人可以更加安心不用擔心食安

飴盛禾烤定食用心挑選好食材，餐點口味朝向更健康，減少調味與用油，減少負擔更能符合多種客戶的需求

有機會到建中、南門市場附近可以來吃吃看唷

 

 

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：飴盛禾烤定食
  • 所在地址：臺灣台北市中正區寧波西街69號
  • 營業時間：00:00-24:00
  • 店家電話：
  • 備註資訊：
    營業時間：一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00
    公休日：週六、週日


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飴盛禾烤定食

phone02-23966680
place台北市中正區寧波西街69號
4.49 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.75
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